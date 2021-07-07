"Нагнули": в какие игры ультралибералы США играют с Западом против России

Сегодня стало известно, что российская делегация в ПАСЕ, возглавляемая вице-спикером Госдумы Петром Толстым, покинула заседание в знак протеста против нарушения регламента членами ассамблеи. Причина проста — Ассамблея включила в повестку заседания "очередное возмутительное русофобское заявление", авторами которого были представители Украины, в нарушение регламента, который предписывает принятие документа 2/3 голосов всех членов Ассамблеи.

В тексте принятой резолюции сказано, что Россия должна "прекратить незаконную оккупацию Крыма, вывести с полуострова свои войска, технику и вооружения", а также "снять все ограничения на свободу навигации в Чёрном море, в Азовском море и через Керченский пролив".

Запад не может успокоиться?

Главной причиной того, что отношения России со странами Запада обострились почти до радикального состояния, политолог, публицист, обозреватель МИА "Россия сегодня" Дмитрий Бабич считает то, что в США и странах Европы "правит" идеология ультралиберализма, превратившая их в тоталитарные государства.

Свой взгляд на события, разворачивающиеся на политической карте мира, Бабич изложил в эфире программы "Точка зрения".

Читайте начало интервью:

Почему Россия и Запад никак не могут договориться

Россия не вписывается в тоталитарную идеологию Запада и США

Нацисты — верные псы ультралибералов

— Ультралиберализм, когда хочет напасть на какую-то крупную страну, обязательно находит меньшинства или недовольных соседей. И идет на соглашение с конченными нацистами, абсолютно тупыми, средневековыми, такими как нынешние украинские националисты или уйгурские мусульманские фундаменталисты в Китае.

Кстати, очень интересна в этом плане судьба тупых польских националистов.

Пока они были как бы на границе с Советским Союзом, их гладили и привечали, потому что они были нужны против России.

А сейчас, когда линия фронта ушла в Донбасс, — гладят украинских националистов, о которых и знать не знали при Советском Союзе западные лидеры. А польских они вдруг начали прижимать: какие-то санкции, возмущение тем, что появились зоны свободные от ЛГБТ в Польше. А поляки, как собака, которую бьют, говорят "подождите, вы еще не знаете, какие опасные эти русские, мы вам еще пригодимся". Да не пригодитесь, шавки.

Почему очень важно выделить эти признаки ультралиберализма? Потому что тоталитарные режимы действуют всегда одинаково.

Идеология — это хорошо. Вопрос в том — какая

Я не против идеологии. Есть масса прекрасных идеологий: социал-демократическая, настоящая либеральная, крестьянско-демократическая, но вот эта ультралиберальная их ненавидит и подавляет. Она разрешила сохранить названия старых партий, но, по сути, изнутри уже давным-давно их подменила. И у них есть масса неожиданных поведенческих черт.

Тоталитарные режимы ведут себя последовательно:

можно предсказать все их действия приблизительно и их планы, но именно в интересах идеологии.

История имеет массу таких примеров.

Троцкий в 1939 году сразу после пакта Риббентропа-Молотова написал статью в газету "Социалистический вестник". Это просто фантастика. Он все предсказал.

Лев Троцкий

Лев Давыдович утверждал, что, очевидно, есть тайный протокол, по которому поделили Прибалтику и Финляндию, даже почти точно указал как.

"Очевидно, Гитлер нарушит этот договор и нападет на Советский Союз где-то летом 1941 года", — написал Троцкий.

Но у него было одно бельмо на глазу — он обожал немецкий пролетариат. Поэтому был уверен, что немецкий пролетариат восстанет и сбросит Гитлера.

Троцкий же все-таки — коммунистический тоталитарный теоретик. Поэтому он не может не верить в этот самый дурацкий немецкий пролетариат, который на самом деле служил Гитлеру до последнего часа, потому что нацистская идеология заменила для него коммунистическую.

Все всё понимают

— Ваши слова полностью перекликаются с последними заявлениями российского президента и главы МИД. Но почему же, если есть осознание происходящего и его четкое понимание, сейчас мы не переходим к каким-то решительным действиям, почему мы пытаемся в чем-то убедить "партнеров", где-то подстроиться?

— А очень просто. Советский Союз в последние где-то 25-30 лет своего существования точно уже не был идеологическим государством. Оставался только фасад.

И в этой системе идеологию определял лидер. Приходил Горбачев и говорил:

"Классовые ценности — ерунда. Общечеловеческие с социально-человеческим лицом — наше все".

Все становились в стойку смирно и "конечно-конечно-конечно".

Потом приходил Ельцин и говорил:

"Не-не, с социально-человеческим лицом не надо. Либеральные ценности. Свободная Россия".

Все встают и действуют соответствующим образом.

У сегодняшних лидеров — Лаврова, Путина — сложилось впечатление, что идеология вообще не может править, она — чистый соус.

Главное — это человек, который пришел к власти, у которого есть юридические инструменты укрепления этой власти, а дальше под него подстраивается идеология.

Я думаю, на этом были основаны, как оказалось, совершенно утопические надежды, что Трамп сумеет повернуть внешний политический курс Соединённых Штатов и примириться с Россией. Да и Трамп искренне этого хотел и до сих пор этого хочет. При всей моей антипатии к нему, это обычный американский националист. Но правил-то страной не Трамп, а сейчас правит не Байден. В США давно уже рулит всем эта самая ультралиберальная идеология. И Трампа избрали те люди, которые эту идеологию не любят, которые чувствуют, что какая-то сила их гнетет — избиратели видели — и хотели — человека точно "иной" идеологии.

Трамп действительно не разделяет ультралиберальной идеологии, он ее просто не понимает, он ее путает с марксизмом — коммунизмом. Но как только он появился, ему эта идеология сказала:

"Ты кто такой? Ты победил на выборах — нам плевать на эти выборы. Ты фашист и будешь сидеть тихо. Все твои решения мы будем блокировать через суды, через конгрессы, через прессу, крайне негативно к тебе настроенную".

Вот это и есть свобода прессы. И мы видели, как президента Соединенных Штатов отключили от "Твиттера", потому что правит-то не он, а правит идеология. Правит не избранный лидер.

Даже встреча в Женеве… Байдену, чтобы на нее поехать, пришлось Путина — врага ультралиберальной идеологии — демонизировать, чтобы доказать: ребята, я против него.

И только тогда ему позволили:

"Ну, ладно, иди, может, ты его подвинешь в какую-то выгодную нам сторону".

Но выгодная им сторона — это чтобы Россия поссорилась с Китаем, чтобы потом этих двух китов разгромить поодиночке. Нас это не устраивает.