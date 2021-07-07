Российская делегация, хлопнув дверью, покинула заседание ПАСЕ

Российская делегация в ПАСЕ, возглавляемая вице-спикером Госдумы Петром Толстым, во вторник покинула заседание в знак протеста против нарушения регламента членами ассамблеи.
Как пояснил член российской делегации, Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совфеда по международным делам, вслед за Толстым заседание покинули российские сенаторы и "коллеги из Госдумы". ударственной думы", участвовавшие в нем по видеосвязи.
По информации ТАСС, в тексте принятой резолюции сказано, что
Парламентская Ассамблея ОБСЕ "решительным образом призывает РФ прекратить незаконную оккупацию Крыма, вывести с полуострова свои войска, технику и вооружения", а также "снять все ограничения на свободу навигации в Чёрном море, в Азовском море и через Керченский пролив".
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