Российская делегация, хлопнув дверью, покинула заседание ПАСЕ

Российская делегация в ПАСЕ, возглавляемая вице-спикером Госдумы Петром Толстым, во вторник покинула заседание в знак протеста против нарушения регламента членами ассамблеи.

Об этом Толстой рассказал в своём Телеграм-канале. По его словам, Ассамблея включила в повестку заседания "очередное возмутительное русофобские заявление", авторами которого были "наши ближайшие злобные соседи — Украина" в нарушение регламента, который предписывает принятие документа 2/3 голосов всех членов Ассамблеи, а не присутствующих в зале парламентариев.

Как пояснил член российской делегации, Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совфеда по международным делам, вслед за Толстым заседание покинули российские сенаторы и "коллеги из Госдумы". ударственной думы", участвовавшие в нем по видеосвязи.

По информации ТАСС, в тексте принятой резолюции сказано, что

Парламентская Ассамблея ОБСЕ "решительным образом призывает РФ прекратить незаконную оккупацию Крыма, вывести с полуострова свои войска, технику и вооружения", а также "снять все ограничения на свободу навигации в Чёрном море, в Азовском море и через Керченский пролив".