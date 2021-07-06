Россия не вписывается в тоталитарную идеологию Запада и США

На сайте Института РУССТАТ было опубликовано любопытное мнение, что Вашингтон не оставляет своих попыток заменить ООН, чтобы достичь планетарной гегемонии.

Как отмечают эксперты, на данный момент организация мешает Вашингтону раскрыть все накопленные преимущества. Ведь Москва и Пекин, согласно существующим механизмам ООН, могут блокировать явно прозападные идеи.

Современная мировая политика во многом построена на противостоянии идеологий государств. Причем идеология сегодня — это светская религия. Попытка людей без вмешательства, как им кажется, сверхъестественных сил построить рай на земле.

Об этом порассуждал в программе "Геополитическая кухня" обозреватель МИА "Россия сегодня" Дмитрий Бабич.

Читайте начало интервью:

Почему Россия и Запад никак не могут договориться

— Социал-демократические страны одни из самых успешных в послевоенный период. Да и у нас на самом деле было много достижений.

Все идеологии послужили человечеству. Но у всех были вульгарные варианты — для народа, для миллиардеров:

у национализма это был нацизм;

у социализма — это был ранний Советский Союз, тоталитарный коммунистический режим, маоизм в Китае, в Северной Корее.

Мы все это знаем, помним. Пол Пот — это все было. А сейчас мы дожили до крайнего вульгарного варианта — либерализма.

Если бы то, что сейчас творят Соединенные Штаты, Британия, Евросоюз, увидели настоящие либералы и настоящие социал-демократы, они бы, конечно, пришли в ужас.

Если бы Вилли Брандт увидел, что социал-демократы поддерживают бомбардировки Югославии и при социал-демократическом канцлере впервые немецкие войска участвуют в боевых действиях за границей. И против кого? Против сербов, то есть тех же бывших югославских партизан, Вилли Брандт упал бы в обморок.

Де Голль умер в 1971 году, то есть почти 50 лет назад. Пытаться через его фигуру смотреть на сегодняшнюю Германию и Францию — глупо.

Идеология — это не народ

Другое дело, что (это очень важно) нужно понять, что против нас именно идеология, а не народы.

Сергей Лавров в своей последней статье говорит о христианских ценностях. В христианстве есть очень правильный принцип "ненавидь грех, но люби грешника".

Мы должны видеть и бороться с идеологией, но не с ее носителями конкретно. Особенно нам нужно быть осторожными, не объявлять носителями этой идеологии какие-то отдельные народы, в том числе англосаксов.

Самые наши убежденные сторонники — это этнические американцы, очень часто англичане. Им назад пути нет, они все прекрасно понимают.

Потому что тоталитарная система не прощает. И они-то прекрасно понимают, что идеология, которая захватила власть в США и которая сейчас идет против России, это не американская идеология:

она мучает американцев, может быть, даже больше, чем россиян;

она расколола США — никогда в этой стране не было такого раскола, такой ненависти одной части общества к другой.

Это, кстати, черты тоталитарных идеологий — и коммунистической, и нацистской, и ультралиберальной.

Признаки тоталитаризма

Первое — тотальное отрицание прошлого:

у коммунистов — это были Карл Маркс, Энгельс и, соответственно, Пугачев, Разин, декабристы с народниками — все остальное муть, все остальное тлен — выбросить вместе с церквями, попами и прочим;

у немцев все, кроме "Шарнхорста" и "Гнейзенау" — генералы, сражавшиеся за единую Германию, это древний Зигфрид, аналог Пугачева, только он бил другие народы — все остальное выкинуть;

у нынешнего ультралиберализма — борьба негров за свои права, соответственно, все остальное надо переименовывать, надо убирать Колумба, надо убирать Вашингтона, надо убирать всю буржуазию; даже Мартин Лютер Кинг не подходит, потому что он был христианский проповедник.

Все тоталитарные режимы ненавидят традиционные религии — христианство, ислам.

Почему? Они сами по себе являются светскими религиями и воспринимают традиционные религии как опасных конкурентов. К тому же традиционные религии как раз призывают, если вдуматься, к умеренности, к доброте, к бесконфликтности.

Это не то, чего хотят тоталитарные идеологии. Они, наоборот, строятся именно на конфликте, на противопоставлении людей.

Второе - обязательно находится в прошлом угнетенный класс, именем которого можно угнетать нынешних политических оппонентов.

У большевиков это был пролетариат и трудовое крестьянство — их именем можно было лишить избирательных прав священников, их потомков, дворян, эксплуататорский класс, вообще ввести диктатуру.

Таким же образом в США… почему у нас все удивляются, зачем американцы так увлекаются расовой и гендерной тематикой. Это возможность выделить вот эти угнетенные в прошлом классы.

Чернокожих и обязательно секс-меньшинства. Действительно на Западе в свое время пуританизма было намного больше, чем на Востоке.

Тоталитаризм всегда использует старую боль для того, чтобы создать новую.

Большевики пришли к власти в 1917 году именем трудового крепостного крестьянства, которого не было уже 56 лет.

Сейчас BLM и фактически правящие круги в США говорят от имени угнетенных негритянских меньшинств, которые освобождены в 1865 году. Окончательно их освободили и сделали равными в 60-е годы XX века. Уже 50 лет как все совсем по-другому.

Так и играет любой тоталитарный режим на особенности человеческой психики:

нам часто старая боль внушает больше страх и больше отталкивание, чем нынешняя боль.

Посмотрите, как у нас многие люди боятся возвращения сталинизма. Ничего подобного сейчас нет. Но это было так страшно.

И эту боль, которая выношена и взлелеяна, очень легко использовать, в том числе для политики.

Находится угнетенный класс.

Его именем подавляются политические оппоненты, насаждается шпиономания.

Кругом враги. Русские подменили выборы. Через Facebook как-то там повлияли.

И вот как раз в своей статье Лавров отмечает: у нас начинается понимание того, что против нас работает идеология.