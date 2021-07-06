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Автор Игорь Шатров

Россия не вписывается в тоталитарную идеологию Запада и США

Мир

На сайте Института РУССТАТ было опубликовано любопытное мнение, что Вашингтон не оставляет своих попыток заменить ООН, чтобы достичь планетарной гегемонии.

Россия не вписывается в тоталитарную идеологию Запада и США

Как отмечают эксперты, на данный момент организация мешает Вашингтону раскрыть все накопленные преимущества. Ведь Москва и Пекин, согласно существующим механизмам ООН, могут блокировать явно прозападные идеи.

Современная мировая политика во многом построена на противостоянии идеологий государств. Причем идеология сегодня — это светская религия. Попытка людей без вмешательства, как им кажется, сверхъестественных сил построить рай на земле.

Об этом порассуждал в программе "Геополитическая кухня" обозреватель МИА "Россия сегодня" Дмитрий Бабич.

Читайте начало интервью:

Почему Россия и Запад никак не могут договориться

— Социал-демократические страны одни из самых успешных в послевоенный период. Да и у нас на самом деле было много достижений.

Все идеологии послужили человечеству. Но у всех были вульгарные варианты — для народа, для миллиардеров:

  • у национализма это был нацизм;
  • у социализма — это был ранний Советский Союз, тоталитарный коммунистический режим, маоизм в Китае, в Северной Корее.

Мы все это знаем, помним. Пол Пот — это все было. А сейчас мы дожили до крайнего вульгарного варианта — либерализма.

Если бы то, что сейчас творят Соединенные Штаты, Британия, Евросоюз, увидели настоящие либералы и настоящие социал-демократы, они бы, конечно, пришли в ужас.

  • Если бы Вилли Брандт увидел, что социал-демократы поддерживают бомбардировки Югославии и при социал-демократическом канцлере впервые немецкие войска участвуют в боевых действиях за границей. И против кого? Против сербов, то есть тех же бывших югославских партизан, Вилли Брандт упал бы в обморок.
  • Де Голль умер в 1971 году, то есть почти 50 лет назад. Пытаться через его фигуру смотреть на сегодняшнюю Германию и Францию — глупо.

Идеология — это не народ

Другое дело, что (это очень важно) нужно понять, что против нас именно идеология, а не народы.

Сергей Лавров в своей последней статье говорит о христианских ценностях. В христианстве есть очень правильный принцип "ненавидь грех, но люби грешника".

Мы должны видеть и бороться с идеологией, но не с ее носителями конкретно. Особенно нам нужно быть осторожными, не объявлять носителями этой идеологии какие-то отдельные народы, в том числе англосаксов.

Самые наши убежденные сторонники — это этнические американцы, очень часто англичане. Им назад пути нет, они все прекрасно понимают.

Потому что тоталитарная система не прощает. И они-то прекрасно понимают, что идеология, которая захватила власть в США и которая сейчас идет против России, это не американская идеология:

  • она мучает американцев, может быть, даже больше, чем россиян;
  • она расколола США — никогда в этой стране не было такого раскола, такой ненависти одной части общества к другой.

Это, кстати, черты тоталитарных идеологий — и коммунистической, и нацистской, и ультралиберальной.

идеология

Признаки тоталитаризма

Первое — тотальное отрицание прошлого:

  • у коммунистов — это были Карл Маркс, Энгельс и, соответственно, Пугачев, Разин, декабристы с народниками — все остальное муть, все остальное тлен — выбросить вместе с церквями, попами и прочим;
  • у немцев все, кроме "Шарнхорста" и "Гнейзенау" — генералы, сражавшиеся за единую Германию, это древний Зигфрид, аналог Пугачева, только он бил другие народы — все остальное выкинуть;
  • у нынешнего ультралиберализма — борьба негров за свои права, соответственно, все остальное надо переименовывать, надо убирать Колумба, надо убирать Вашингтона, надо убирать всю буржуазию; даже Мартин Лютер Кинг не подходит, потому что он был христианский проповедник.

Все тоталитарные режимы ненавидят традиционные религии — христианство, ислам.

Почему? Они сами по себе являются светскими религиями и воспринимают традиционные религии как опасных конкурентов. К тому же традиционные религии как раз призывают, если вдуматься, к умеренности, к доброте, к бесконфликтности.

Это не то, чего хотят тоталитарные идеологии. Они, наоборот, строятся именно на конфликте, на противопоставлении людей.

  • Второе - обязательно находится в прошлом угнетенный класс, именем которого можно угнетать нынешних политических оппонентов.

У большевиков это был пролетариат и трудовое крестьянство — их именем можно было лишить избирательных прав священников, их потомков, дворян, эксплуататорский класс, вообще ввести диктатуру.

Таким же образом в США… почему у нас все удивляются, зачем американцы так увлекаются расовой и гендерной тематикой. Это возможность выделить вот эти угнетенные в прошлом классы.

Чернокожих и обязательно секс-меньшинства. Действительно на Западе в свое время пуританизма было намного больше, чем на Востоке.

Тоталитаризм всегда использует старую боль для того, чтобы создать новую.

Большевики пришли к власти в 1917 году именем трудового крепостного крестьянства, которого не было уже 56 лет.

Сейчас BLM и фактически правящие круги в США говорят от имени угнетенных негритянских меньшинств, которые освобождены в 1865 году. Окончательно их освободили и сделали равными в 60-е годы XX века. Уже 50 лет как все совсем по-другому.

Так и играет любой тоталитарный режим на особенности человеческой психики:

  • нам часто старая боль внушает больше страх и больше отталкивание, чем нынешняя боль.

Посмотрите, как у нас многие люди боятся возвращения сталинизма. Ничего подобного сейчас нет. Но это было так страшно.

И эту боль, которая выношена и взлелеяна, очень легко использовать, в том числе для политики.

  • Находится угнетенный класс.
  • Его именем подавляются политические оппоненты, насаждается шпиономания.
  • Кругом враги. Русские подменили выборы. Через Facebook как-то там повлияли.

И вот как раз в своей статье Лавров отмечает: у нас начинается понимание того, что против нас работает идеология.

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы идеология тоталитаризм дмитрий бабич
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