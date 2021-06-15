Игорь Коротченко: США превратились в осажденную крепость

Преинтереснейшие, просто потрясающие события происходят в последнее время в мире. Похоже, власти США просто обезумили. Они везде видят вмешательство русских. Петровы и Башировы легко справились со сверхдержавой. Америка уже превратилась в осаждённую крепость… Более того, Северо-американские штаты скатываются уже до уровня Украины, которую сами же довели до уровня Сомали.

Почему США не смогли остановить "Северный поток-2"? Встреча Байдена и Путина. — Кому она нужна и для чего? Чего можно ожидать дальше? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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— Игорь, вы сказали, что Байдену трудно находиться на таком ответственном посту в преклонном возрасте, он не может полноценно принимать взвешенные решения. Учитывая роль США на международной арене, это опасно не только для них, но и для всего мира, так?

— Да. В том числе и поэтому мы сегодня наблюдаем просто безобразные явления. От этого становится даже страшно в определенной степени. Америка сейчас напоминает осажденную крепость, каждый день там раздаются крики о русских хакерах.

Последний якобы удар русские хакеры нанесли по мясной промышленности США. Там остановлены бойни, прекращено поступление свежего мяса в магазины. В Америке — мясной коллапс.

Такие ужасающие заявления делают американские политики, во всем обвиняя Россию. Но слушайте, ну не можем мы такими быть грозными, как нас представляют, хотя мне хотелось бы, конечно.

— Мы не можем просто везде успевать. У нас столько денег нет, и столько Петровых и Башировых у нас нет.

— Они любые свои проблемы сейчас пытаются списать на происки России и ее спецслужб.

— Украина так уже давно делает. Болгария, Чехия и другие начали. Это очень заразительно оказалось. Они все друг на друга смотрят и, видимо, уже соревнуются, кто больше обвинит Россию в своих косяках.

— Украина — это такой европейский Сомали, конечно. Ну с этим-то давно уже все понятно. Соединенные Штаты Америки сейчас уже просто всех во всех сферах неимоверно поражают.

США загнали себя в осаду

Поражает, прежде всего, что у них возникла и развилась такая вот психология осажденной крепости. Они там закрылись и ждут с ужасом, куда мы дальше будем вламываться, какие им наносить удары станем.

Как такое возможно, что великая держава, которой они себя до сих пор считают, так трясутся и трепещут? — Причем обвиняют-то они во всех своих бедах и проблемах страну, которую сами же по историческим меркам совсем недавно называли бензоколонкой…

В США теперь звучит все более и более оголтелая критика против Байдена, который якобы потакает России и выступает на ее стороне. Хотя, естественно, все это совершенно не так. Администрация Байдена не меньше, чем раньше администрация Трампа, боролась против этого трубопровода.

Ну не смогли…

Действительно, США остановить "Северный поток-2" так и не смогли, хотя очень долго и очень сильно старались.

Это даже вызывает изумление, потому что, честно говоря, я всегда оценивал шансы этого проекта как 50 на 50, американцы продолжали продавливать, санкции вводили, всячески старались убить этот проект. А вот ты смотри — ничего не получилось.

— Все-таки европейцам-то холодно зимой, и зависеть от приступов идиотизма Украины, которая сидит на трубе они уже не хотят. И американцы, наверняка, не захотели дальше продолжать портить отношения с Германией.

— Да, возможно, все это и другие факторы сыграли какую-то роль. Мы, конечно, не владеем всей информацией, но я могу совершенно четко сказать, если бы Соединенные Штаты могли уничтожить "Северный поток-2", они бы это давно сделали.

То, что проект уже вступил в финальную стадию завершения, ясно показывает, что сделать они этого не смогли. А причины, по которым это произошло, может быть, даже заслуживают отдельной передачи.

— Да, может быть, об этом станет известно через сколько-то десятков лет. Всегда считалось, что очень много зависит от личных отношений лидеров государств.

Владимир Путин очень нравился Дональду Трампу, он называл его "такой классный парень", но в итоге это никак не повлияло на наши отношения, он делал много откровенно антироссийских шагов и заявлений.

Джо Байден наоборот относится к нашему президенту негативно. А кому и для чего вообще нужна эта встреча, о которой было так много разговоров? Может ли все это вообще как-то повлиять на дальнейшую внешнюю политику?

— Разговаривать-то действительно не о чем. — Просто такая встреча для того, чтобы просто о чем-то поговорить. Повестки наша и американская абсолютно не совпадают.

США не наносят вреда, если не могут ничего сделать

Единственное, о чем можно было бы в практическом плане говорить, это — о кибератаках, о компьютерных инцидентах, о том, что необходимо создать российско-американскую группу высокого уровня для обсуждения этой проблемы.

По сути дела, это — наши враги, наши противники, просто силенок у них сейчас не хватает нас уничтожить экономически, тем более — военным путем.

Ожидать каких-то прорывов в любом случае не приходится. Наши отношения с США — глубоко антагонистические, у нас — совершенно разные подходы к международной политике, к защите национальных интересов и к постсоветскому пространству.

Поэтому и в дальнейшем неизбежна жесткая военно-политическая и экономическая конфронтация между Россией и Западом, Россией и Соединенными Штатами Америки.

Главное, чтобы американцы четко понимали красные линии, переход через которые для США обернется очень большими проблемами.