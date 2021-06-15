Преинтереснейшие, просто потрясающие события происходят в последнее время в мире. Похоже, власти США просто обезумили. Они везде видят вмешательство русских. Петровы и Башировы легко справились со сверхдержавой. Америка уже превратилась в осаждённую крепость… Более того, Северо-американские штаты скатываются уже до уровня Украины, которую сами же довели до уровня Сомали.
Почему США не смогли остановить "Северный поток-2"? Встреча Байдена и Путина. — Кому она нужна и для чего? Чего можно ожидать дальше? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Читайте начало интервью:
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— Игорь, вы сказали, что Байдену трудно находиться на таком ответственном посту в преклонном возрасте, он не может полноценно принимать взвешенные решения. Учитывая роль США на международной арене, это опасно не только для них, но и для всего мира, так?
— Да. В том числе и поэтому мы сегодня наблюдаем просто безобразные явления. От этого становится даже страшно в определенной степени. Америка сейчас напоминает осажденную крепость, каждый день там раздаются крики о русских хакерах.
Последний якобы удар русские хакеры нанесли по мясной промышленности США. Там остановлены бойни, прекращено поступление свежего мяса в магазины. В Америке — мясной коллапс.
Такие ужасающие заявления делают американские политики, во всем обвиняя Россию. Но слушайте, ну не можем мы такими быть грозными, как нас представляют, хотя мне хотелось бы, конечно.
— Мы не можем просто везде успевать. У нас столько денег нет, и столько Петровых и Башировых у нас нет.
— Они любые свои проблемы сейчас пытаются списать на происки России и ее спецслужб.
— Украина так уже давно делает. Болгария, Чехия и другие начали. Это очень заразительно оказалось. Они все друг на друга смотрят и, видимо, уже соревнуются, кто больше обвинит Россию в своих косяках.
— Украина — это такой европейский Сомали, конечно. Ну с этим-то давно уже все понятно. Соединенные Штаты Америки сейчас уже просто всех во всех сферах неимоверно поражают.
Поражает, прежде всего, что у них возникла и развилась такая вот психология осажденной крепости. Они там закрылись и ждут с ужасом, куда мы дальше будем вламываться, какие им наносить удары станем.
Как такое возможно, что великая держава, которой они себя до сих пор считают, так трясутся и трепещут? — Причем обвиняют-то они во всех своих бедах и проблемах страну, которую сами же по историческим меркам совсем недавно называли бензоколонкой…
В США теперь звучит все более и более оголтелая критика против Байдена, который якобы потакает России и выступает на ее стороне. Хотя, естественно, все это совершенно не так. Администрация Байдена не меньше, чем раньше администрация Трампа, боролась против этого трубопровода.
Действительно, США остановить "Северный поток-2" так и не смогли, хотя очень долго и очень сильно старались.
Это даже вызывает изумление, потому что, честно говоря, я всегда оценивал шансы этого проекта как 50 на 50, американцы продолжали продавливать, санкции вводили, всячески старались убить этот проект. А вот ты смотри — ничего не получилось.
— Все-таки европейцам-то холодно зимой, и зависеть от приступов идиотизма Украины, которая сидит на трубе они уже не хотят. И американцы, наверняка, не захотели дальше продолжать портить отношения с Германией.
— Да, возможно, все это и другие факторы сыграли какую-то роль. Мы, конечно, не владеем всей информацией, но я могу совершенно четко сказать, если бы Соединенные Штаты могли уничтожить "Северный поток-2", они бы это давно сделали.
То, что проект уже вступил в финальную стадию завершения, ясно показывает, что сделать они этого не смогли. А причины, по которым это произошло, может быть, даже заслуживают отдельной передачи.
— Да, может быть, об этом станет известно через сколько-то десятков лет. Всегда считалось, что очень много зависит от личных отношений лидеров государств.
Владимир Путин очень нравился Дональду Трампу, он называл его "такой классный парень", но в итоге это никак не повлияло на наши отношения, он делал много откровенно антироссийских шагов и заявлений.
Джо Байден наоборот относится к нашему президенту негативно. А кому и для чего вообще нужна эта встреча, о которой было так много разговоров? Может ли все это вообще как-то повлиять на дальнейшую внешнюю политику?
— Разговаривать-то действительно не о чем. — Просто такая встреча для того, чтобы просто о чем-то поговорить. Повестки наша и американская абсолютно не совпадают.
Единственное, о чем можно было бы в практическом плане говорить, это — о кибератаках, о компьютерных инцидентах, о том, что необходимо создать российско-американскую группу высокого уровня для обсуждения этой проблемы.
По сути дела, это — наши враги, наши противники, просто силенок у них сейчас не хватает нас уничтожить экономически, тем более — военным путем.
Ожидать каких-то прорывов в любом случае не приходится. Наши отношения с США — глубоко антагонистические, у нас — совершенно разные подходы к международной политике, к защите национальных интересов и к постсоветскому пространству.
Поэтому и в дальнейшем неизбежна жесткая военно-политическая и экономическая конфронтация между Россией и Западом, Россией и Соединенными Штатами Америки.
Главное, чтобы американцы четко понимали красные линии, переход через которые для США обернется очень большими проблемами.
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