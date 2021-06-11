Игорь Коротченко: США деградируют колоссальными темпами

В Америке процветает черный тоталитарный расизм. Это — тонкая задумка теневого правительства или глупость элит? — Сложно сказать. Но в любом случае уже совершенно ясно видна тоталитарная деградация всей ещё совсем недавно ведущей мировой державы. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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— Игорь, США постоянно называют главной угрозой Россию, но недавно президент Байден сказал, что главная угроза для Америки — это так называемое белое превосходство. Там белые уже на коленях перед черными стоят, ботинки неграм целуют, всяко извиняются-унижаются перед афроамериканцами.

В фильмах европейских аристократов и даже английскую королеву играют чернокожие актеры, везде чернокожим — работа, продвижение, дорога и почет за счет белых, да и не только.

А получается — все равно белые превосходят. Уже прямо совсем беда со здравым смыслом. Почему вдруг такое заявление? Будет ли новый виток унижения и дискриминации белых?

— Ну, это беда с головой у современных американских элит, потому что борьба с расовой дискриминацией, конечно, важный вопрос, но сейчас Америка просто переходит от белого расизма к черному расизму.

Здесь, к сожалению, никакой демократией и не пахнет. Это — тоталитаризм под вывеской демократии. Очевидно, что американские власти будут по-прежнему пытаться действовать таким образом.

Не таланты, личные достоинства человека и его интеллектуальный потенциал, а только цвет кожи будет влиять на кадровые и другие решения. Ну и при приеме на высокие, ключевые должности принцип личной преданности, конечно.

— Черное преимущество.

— Да, видимо, просто будет увеличена разнарядка, какое минимальное количество чернокожих должны быть приняты на работу, избраны во власть и так далее. Сейчас она уже есть. Теперь квоту увеличат и расширят на другие сферы.

Уже давно в любом американском фильмы обязательно должны быть представители ЛГБТ-сообщества, трансгендеры, черные и так далее. Белых должно быть все меньше. Именно такую модель, собственно, нынешняя администрация США пытается строить.

Но эта модель — абсолютно неконкурентная, потому что в любом обществе, движение, прогресс идет за счет конкуренции, когда люди соревнуются по своим талантам.

Система должна работать таким образом, что самые лучшие пробиваются наверх. Тогда за счет как бы естественной эволюции государство общество развивается. А там теперь это делается со знаком минус. В результате идет откат назад.

Ускорение деградации

Теперь белых поражают в правах, чтобы эти права передать черным, создать им преимущества. Вопрос, готовы ли сами афроамериканцы возглавлять корпорации и занимать другие ответственные должности.

Но судя по тем кадрам, которые мы видели, когда чернокожий, допустим, бьет кулаком по лицу белую женщину или целые толпы грабят магазины, курочат машины и так далее, то вряд ли эти люди готовы вообще к какой-то работе.

Все это просто поражает воображение нормальных людей. И за все эти погромы и ужасы им ничего не будет. Происходит захват и уничтожение имущества, но нет полиции — знаменитых американских копов — ни национальной гвардии, есть только хаос и бардак. Такое общество, на мой взгляд, абсолютно обречено на неудачи.

Конечно, сейчас США по своему промышленному потенциалу, своему развитию — пока еще передовая страна, с этим глупо было бы спорить. Но мы наблюдаем все больше и больше явлений, которые можно охарактеризовать не только как застой, но и деградация.

Причем, происходит постоянное ускорение деградации просто в геометрической прогрессии.

Какие бы замечательные и выдающиеся личные качества не были у президента Джо Байдена, все-таки в таком почтенном возрасте трудно руководить сверхдержавой. Просто чисто физиологически он не может переварить через себя огромный поток информации, докладов и справок, чтобы принимать выверенные решения.

— Короля все-таки делает свита. И вполне понятно, что такие высокие руководители часто просто подписывают документы, не вникая в их суть, и говорят по шпаргалкам, которые им подготовили.

У них есть многочисленные помощники и советники, масса простых чиновников и ответственных сотрудников, которые готовят для президента документы. Президент видит мир их глазами и утверждает решения, которые ими уже подготовлены.

— Есть, конечно, сотрудники. Но все равно он должен лично принимать самые важнейшие решения.

А он в виду преклонного возраста, вероятно, даже не может полноценно вникнуть в те или иные моменты, которые ему докладывает директор ЦРУ, чтобы корректировать американскую политику. Это — очень плохо и опасно для страны.