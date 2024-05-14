Ученые открыли гигантскую планету из "сахарной ваты"

NatAstro: найден газовый гигант WASP-193b, целиком состоящий из легких элементов

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа бельгийских астрономов из Льежского университета обнаружила экзопланету WASP-193b, находящуюся на расстоянии 1,2 тысячи световых лет от Земли. Эта планета примечательна своей чрезвычайно низкой плотностью, сравнимой с плотностью сахарной ваты. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Фото: commons.wikimedia.org by Ravilbabaev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

WASP-193b имеет диаметр на 50% больше, чем у Юпитера, но её масса составляет лишь 10% от массы Юпитера. Планета вращается очень близко к своей звезде, подобной Солнцу, завершив полный оборот за 6,25 земных суток.

По мнению исследователей, чрезвычайно низкая плотность в 0,059 грамма на кубический сантиметр делает WASP-193b уникальной в каталоге из более чем 5 тысяч экзопланет. Такие параметры невозможно объяснить стандартными моделями формирования газовых гигантов, даже если предположить, что у планеты отсутствует ядро, что маловероятно.

Для сравнения, плотность Земли составляет 5,51 грамма на кубический сантиметр, а плотность Юпитера — 1,33 грамма на кубический сантиметр. Плотность сахарной ваты составляет примерно 0,05 грамма на кубический сантиметр.

Астрономы полагают, что невероятная легкость WASP-193b может быть связана с её близостью к звезде, чьё излучение раздувает её атмосферу, состоящую в основном из водорода и гелия.