США поставили крест на белорусской авиации

США в одностороннем порядке приостановили действие соглашения с Белоруссией по сервисному обслуживанию авиапарка. Таким образом мы наблюдаем крах белорусской авиаотрасли. Другой гражданской авиации у неё практически нет. Российский авиапарк — практически такой же. Эти события еще раз ясно продемонстрировали необходимость развития отечественного авиастроения и других важных отраслей. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Читайте начало интервью:

Украина интересна для Запада только как плацдарм для атаки против России

Игорь Коротченко: искренность Протасевича — катастрофический удар по белорусской оппозиции

Игорь Коротченко: США деградируют колоссальными темпами

— Игорь, европейские компании теперь изменили маршруты полетов и не летают через Белоруссию. Но это — полбеды, проблема еще в том, что США приостановили действие соглашения с Белоруссией на сервисное обслуживание своих гражданских самолетов.

В девяностые годы на всем постсоветском пространстве целенаправленно уничтожался весь советский авиапарк — все наши Ту и Илы, прекрасные машины. По лизингу были закуплены главным образом самолеты Boeing и Airbus.

Теперь же Белоруссия, даже если сможет как-то самостоятельно обслуживать и ремонтировать эти самолеты, они не получат сертификат доступа. У нас есть немножко Superjet, но это маленькая часть. В основном российский авиапарк тоже состоит из импортных машин. Таким образом мы тоже в любой момент можем оказаться без авиапарка.

— Да, все это — так и есть. Фактически это — все, крах белорусских авиаперевозчиков. Хотя им запретили летать в Европу, они могли бы обслуживать маршруты в какие-то российские города, в Крым тот же самый и так далее. Мы могли бы предоставить им такие квоты.

— А почему мы должны предоставлять им какие-то квоты, давать всяческие льготы и вообще помогать в одностороннем безвозмездном порядке?

— Вопрос, почему он помогает Лукашенко, надо Владимиру Владимировичу задать. Но получил же он недавно еще 500 миллионов долларов — второй транш, а всего — миллиард, и опять нормально все у него.

— Батька в гости приехал, денег взял и укатил довольный.

— Да. Просто я говорю, что отказ в сервисном обслуживании означает конец белорусских авиаперевозчиков.

— Это крах.

— Вы абсолютно справедливо отметили, что такая же судьба может грозить и нам, если у нас испортятся отношения с Западом. Просто у нас разные весовые категории, конечно, с Белоруссией. Но в случае серьезной военно-политической конфронтации, меры, которые мы видим на примере Белоруссии, будут применены и к нам.

Это — вопрос национальной безопасности. Развитие отечественного авиастроения и увеличение авиапарка российского производства — это задача номер один, потому что точно так же, как они поступили с Лукашенко, в любой момент могут поступит и с нами.

Тогда российские авиакомпании, которые эксплуатируют Boeing и Airbus, будут прикованы к земле. Самолеты нельзя будет поднять в воздух. Даже в нашем Superjet, о котором вы сказали, огромная доля импортных комплектующих. Он же изначально создавался как международный проект.

Проблемы и перспективы российского авиастроения

В этом плане у нас ситуация выглядит таким образом, что, может быть, сегодня нам надо, как в сталинские времена, сосредоточиться на развитии отечественного авиастроения, но это влечет за собой ряд других сложных проблем.

Авиапром — это, прежде всего, двигатели. Мы не можем летать на двигателях американских и европейских разработчиков, их точно также просто обнулят в случае, если возникнет конфликт.

Поэтому нужно развивать свою отрасль двигателестроения, окончательно доводить до ума наш двигатель ПД-14, который дает шанс на успешную реализацию целого ряда крупных авиационных проектов, которые развиваются в России.

Это, в частности, важный проект магистрального лайнера МС-21. Но оттуда надо тоже убирать всю иностранную электронику, двигатель, комплектующие и так далее.

У нас есть действительно прекрасные машины, прошедшие проверку временем, те же самые Ил-96, просто их надо адаптировать под современные требования и дальше выпускать, а в перспективе вообще переходить на собственное авиапроизводство.

Другое дело, что такие процессы сейчас нельзя провести в сжатые сроки, хотя Сталин сделал это достаточно быстро.

— Сталин все быстро и четко решал.

— Да, тогда все решения принимались моментально, и они были эффективны. Другой вопрос — цена, которую мы заплатили за эти решения. Был принцип "лес рубят — щепки летят", к сожалению.

Хотя с точки решения их обоснованности в конкретный исторический период, я считаю, что они были безальтернативны, хотя пострадало очень много людей в результате репрессий.

Но без индустриализации и коллективизации наша страна не выиграла бы Великую Отечественную войну. Мужество народа подкреплялось в том числе и той техникой авиационной, танковой, которую производили предприятия промышленности советского военно-промышленного комплекса. Без этого выиграть войну было бы невозможно.

Мир — глобален, страны должны быть самостоятельны

Несмотря на то, что мир глобален сегодня, важные сферы должны быть ориентированы на выпуск собственной продукции. Мы видим, как Китай последовательно идет от закупки техники на Западе к ее производству силами китайской промышленности, точно такой же должен быть и наш курс.

Именно в этом будет наше спасение. Только тогда мы сможем проводить более независимую политику. И Запад не сможет нас обнулить таким или подобным образом, как он сейчас обнуляет весь авиапарк Белоруссии.