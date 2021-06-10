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Автор Инна Новикова

Игорь Коротченко: искренность Протасевича — катастрофический удар по белорусской оппозиции

Мир

Важнейшим мировым событием остаётся арест Романа Протасевича, плавно перешедший в откровенные показания и деятельное раскаяние. Один из самых ярых и известных белорусских оппозиционеров, лидеров протеста с большим удовольствием рассказывает всю схему организации и проплаты протестов. Оценит ли Батька и суд искренность Протасевича, скоро увидим.

Игорь Коротченко: искренность Протасевича — катастрофический удар по белорусской оппозиции

Но уже сейчас понятно, что белорусская многовекторная политика больше невозможна. Запад и Белоруссия — вещи несовместны. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Читайте начало интервью: Украина интересна для Запада только как плацдарм для атаки против России

— Игорь, к Белоруссии по прежнему приковано внимание всего мира. Многие смотрят на происходящее с ужасом, но не потому, что переживают за действующих лиц, а потому что они начали давать откровенные показания.

Поэтому на Западе волнуются и снова машут санкциями. Хотя история с посадкой самолета не представляет из себя ничего особенного. С арестом подозреваемого, объявленного в розыск, тем более. Вся либеральная общественность кричит, что это — нарушение прав человека.

Но Роман Протасевич вполне охотно и даже с некоторым удовольствием все рассказывает, сдает с потрохами западных кураторов и эту общественность. Как вы все это оцениваете? Как может развиваться ситуация, на ваш взгляд?

— Запад вводит санкции против Александра Лукашенко, они неизбежны, поэтому в данном случае конфронтация будет нарастать. Очевидно, это — конец белорусской векторной политики, потому что нынешний режим будет теперь абсолютно нерукопожат, видимо, уже до того момента, пока он будет сохраняться.

Но, с другой стороны, это — подталкивание Белоруссии в более тесные объятия с Россией. Посмотрим, как дальше пойдут интеграционные процессы между нашими странами.

Что касается Протасевича, то действительно просто поражает уровень его откровенности. Собственно, как он сейчас себя ведет, на языке юристов называется "деятельное раскаяние". Он хвалит Лукашенко, говорит, как он его уважает…

— Ни разу не герой, короче говоря.

— Да. И простите меня (не для женских ушей), но тем не менее, не я это сказал, а Протасевич: у Лукашенко — железные, так сказать, причиндалы, и в этом плане он — просто молодец.

Все нынешние оппозиционеры наперегонки сдают всё и всех

При этом, надо заметить, что не только он, а и все его соратники сдают всех и всё: схему, имена, пароли, явки… Конечно, это — катастрофический удар по белорусской оппозиции.

Самое главное, когда он там все это с удовольствием рассказывал, а потом рыдал в своем знаменитом интервью, стало совершенно понятно, насколько все-таки это — мелкотравчатый тип, абсолютно безыдейный, без внутреннего стержня.

Назвался груздем — полезай в кузов. Так нет, он начинает плакать на камеру. Все его откровения преследуют одну цель — снизить срок наказания до минимально возможного. Очевидно, что он рассчитывает на некое прощение и всячески его вымаливает-выслуживает.

— Но он, кроме всего прочего, воевал против Донбасса.

— Но он надеется на то, что может быть полезен для белорусской власти, для официального Минска. Можно ли представить в самой бурной фантазии, допустим, Феликса Дзержинского либо Иосифа Сталина в момент ареста и допроса царской охранкой, что они бы приуныли, начали бы рыдать и с необыкновенной легкостью сдавать товарищей?…

— Ну вы сравнили! Они действительно были идейными людьми.

— Нет, я как раз не сравниваю, а противопоставляю. Самое главное, что за ними была идея, они за эту идею были готовы отправиться в тюрьму, на каторгу и так далее. Они были действительно убежденные политические борцы.

Западное корыто с пойлом для мелких шавок

А это — просто мелкая шавка, которая просто лакала  пойло из корыта, куда заливались западные деньги. В результате вся спесь спала моментально, как только он очутился в СИЗО белорусского КГБ.

Поэтому, очевидно, что уже достаточно скоро будет показательный процесс, где он будет клеймить своих недавних соратников, пытаясь купить себе индульгенцию — прощение грехов, которые он совершил. Это все мы увидим и посмотрим на реакцию Запада и его бывших товарищей.

Сложно сказать, какую позицию займет Минск. Возможно, его приговорят, а потом освободят от исполнения наказания, не знаю. А может быть, будет показательный процесс и показательное отбытие наказания в течение n-го количества лет, не берусь судить. Но то, что он сдулся, как проколотый шарик, совершенно очевидно.

На мой взгляд, эффект тех признательных показаний и деятельных раскаяний, чем занимается сегодня Протасевич, будет, конечно, убийственным для будущего белорусской оппозиции.

Конечно, это — только верхушка айсберга. Очевидно, что на судебном процессе всплывут новые очень интересные и достаточно сенсационные подробности. Его интервью — это кол в крышку гроба белорусской оппозиции.

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы белоруссия роман протасевич игорь коротченко александр лукашенко
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