Украина интересна для Запада только в одном качестве — как плацдарм для атаки против России

Что нового особо важного происходит в мире, нашей стране и вокруг неё? В международных делах наших дней частенько случаются комедии, трагедии и трагикомедии. Особенно часто в одном соседнем так и несостоявшемся государстве — бывшей процветающей советской республике. Как Украина проела громадное наследство СССР?

Дальний Запад проиграл в битве за "Северный поток-2". Как, после его запуска, будет жить Незалежная? Должна ли Россия содержать "воюющую" с ней Украину? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

— Игорь, немножко трагикомическая новость пришла, конечно же, снова из Украины. Президент Незалежной Владимир Зеленский в последнее время вообще делает самые разные заявления на грани здравого смысла.

Недавно он сокрушался, что, когда будет достроен и запущен "Северный поток-2", Украина лишится трех миллиардов долларов, на которые она финансировала украинскую армию. Получается семь лет Украина якобы воюет с Россией, но оказывается, еще и на деньги России.

Еще он сказал, что Евросоюз и США должны подписать соглашения о военных гарантиях, о безопасности Украины, потому что украинская армия — защитник Европы. Можно ли что-то из этого воспринимать всерьез? Как США и Европа воспринимают эти заявления?

— Украина, что называется, в своем репертуаре. Меняются президенты, но политика остается по-прежнему такой же — политическая клоунада на грани фола, а зачастую и за этой самой гранью.

В практическом плане это заявление Зеленского не стоит ничего. Украина и ее покровители потерпели поражение, сражаясь с проектом "Северный поток-2". Проект уже фактически находится на стадии завершения.

Администрация Соединенных Штатов Америки поняла, что сделать ничего, по крайней мере сегодня, уже не получится, поэтому сняла этот вопрос, во всяком случае, официально с повестки дня. Американцы больше не будут пытаться каким-то образом остановить этот проект, потому что сделать это уже невозможно.

Но Зеленский по-прежнему пытается здесь набрать какие-то политические очки, что-то выторговать: получить ускоренную программу членства в НАТО, новое оружие или еще какие-то преференции.

Плацдарм для атаки

Но Украина — это глубокая периферия европейской политики. Эта страна интересна для Запада только в одном качестве — как плацдарм для атаки против Российской Федерации. Поэтому она по-прежнему будет влачить полуголодное существование без каких-либо перспектив на будущее.

Что касается газотранспортной системы Украины, Владимир Путин на форуме в Санкт-Петербурге ясно и четко сказал, что кормить мы никого не обязаны. В то же время он сделал такую сноску, что все зависит от Украины.

По большому счету, я думаю, их надо отключать от этой самой трубы ровно в тот момент, когда заработает на полную мощность "Северный поток-2". У нас никаких обязательств перед Украиной не существует.

Минуя Украину

Главное — это обязательство перед европейскими потребителями российского газа. Россия сможет выполнить эти обязательства, минуя Украину.

Зачем, действительно, кормить паразита, этого кукушонка, который жиреет и наглеет на глазах, при этом пытается делать как можно больше гадостей и России.

Мы не должны их фактически содержать за счет наших денег, которые Украина получает за транзит российского газа в Европу. А Зеленский сам сегодня проболтался, что они на эти средства содержат украинскую армию.

— И эту газотранспортную систему строила не Украина, а Советский Союз. Украине сильно повезло, что это шло по ее территории.

— Это понятно. На момент распада Советского Союза, кстати говоря, Украинская советская социалистическая республика была развита, пожалуй, лучше всех остальных республик, ей досталось прекрасное огромное советское наследство, в том числе:

Три лучших советских военных округа: Киевский, Прикарпатский и Одесский, там были отличные группировки войск, полностью оснащенные. Это — части первого эшелона с новейшим на тот момент вооружением, военной техникой. Именно на территории Украины были созданы огромные запасы вооружений.

По экономике: отличная диверсифицированная на тот момент экономика, своя энергосистема, отличные показатели в области авиации, ракетостроения, точной механики, электроники.

Надо было только всем этим советским наследством, которое просто свалилось на голову Украине, грамотно, эффективно распорядиться.

Тем более, что долги СССР взяла на себя Российская Федерация, у Украины не было никаких обязательств по погашению советского долга. Казалось бы — развивайся, иди вперед и будет тебе счастье.

Но вот видим, что к 30 годам украинской независимости, страна деградировала до состояния ниже плинтуса.

Сегодня главная новость на Украине, что решили отапливаться дровами. Для этого энергетическую вербу будут выращивать, 25 лет она будет расти, потом ее будут спиливать, делать из нее биотопливо, и наконец-то наступит счастье через 25 лет.

— Власти там уже давно дают "дельные" советы, например, чтобы не было холодно, закрывайте форточки.

— Сегодня на Украине нет ни промышленности, ни экономики в целом, нет ничего. Есть только группа олигархов, которые эксплуатируют еще советское технологическое наследство и добывают полезные ископаемые.

Потом они перекачивают деньги в оффшоры, либо в западную юрисдикцию. Таким образом из Украины высасывают все оставшиеся пока еще соки. Перспектив улучшения ситуации — никаких.

Украина превращается уже не в сельскохозяйственный придаток Европейского союза, а просто в поставщика дешевой рабочей силы. Конечно, в такой ситуации будет очень болезненно лишение Украины трех миллиардов долларов, которые они ежегодно получали за транзит российского газа в Европу…

— Ничего не делая, даже не ремонтируя.

— Да, фактически так, а только распиливая эти денежные потоки. Но после пуска "Северного потока-2" эта заслонка фактически будет перекрыта, по крайней мере я на это рассчитываю.

Нечего кормить в данном случае режим Зеленского — этого жиреющего кукушонка, который занял место чужих птенцов.

Даже американские сенаторы, по случаю приезда которых на Украине был объявлен чуть ли не всенародный праздник, на этот раз прибыли без печенья. Украине остается теперь только жаловаться и падать все ниже и ниже.