"Америка вернулась", но вакансии дирижёра в Европе нет

Джо Байден начал визит в Европу, где предполагается встреча с Владимиром Путиным, под лозунгом "Америка вернулась". Но на место дирижёра нет вакансии.

Байден должен показать свою силу

Визит президента США заметил тот, который виновен в том, что надо возвращаться, а также в его частичной нелегитимности (в США по-прежнему две трети республиканцев считают Байдена нелегитимным президентом).

"Удачи Байдену в общении с президентом Путиным — не засыпайте во время встречи и, пожалуйста, передайте ему мои самые теплые приветствия!", — говорится в заявлении Дональда Трампа.

С таким сопровождением Байден должен показать, что он сильный президент — с Европой за его спиной, и с укрощённым Путиным, в готовности вместе противостоять Китаю. Байден знает, что технологически, экономически и с точки зрения политики безопасности Китай представляет наибольшую угрозу для позиции США как мировой державы.

Всё это настолько вопросы жизни или смерти для демократов, что Байден, наверняка будет уступчив.

Он уже избавил Германию от дальнейших санкций в отношении вызывающего споры газопровода "Северного потока-2", а так же пообещал 500 миллионов доз вакцины для "более бедных стран". Об этом в среду сообщила газета Washington Post. Среди них наверняка будут европейские страны восточной Европы и Балкан, поскольку предложение будет озвучено на саммите "семерки" в Брюсселе, который пройдет с 11 по 13 июня.

Затем там же состоится саммит США — ЕС. Кульминацией турне Байдена станет его двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.

Вернётся ли Евросоюз к прежним отношениям с США

Европейцам предстоит решить: вернуться ли к давнему партнерству с новым дирижёром или добиваться большей независимости от США.

Как сказал Pravda. Ru замдиректора Института Европы РАН Роман Лункин, те решения, которые были приняты Байденом по "Северному потоку-2", говорят о том, что он готов признать стратегическую автономию Европейского союза, чего Европейский союз будет, как полагает эксперт, добиваться в ходе европейских встреч с президентом США.

По мнению Романа Лункина, диалог будет вестись аккуратно, он будет "достаточно многосоставным, сложным".

"Америке придется признать стратегическую автономию Европейского союза, но при сохранении тесного сотрудничества с тем, чтобы эта связка США — ЕС обязательно осталась и не была разорвана никакими проблемами и конфликтами. Я думаю, что на фоне деятельности Трампа любой визит Байдена будет восприниматься как более продуктивный", — сказал Роман Лункин.

По его словам, у Байдена есть цель выработать общую стратегию сдерживания Китая.

"Это желание не отталкивать совсем Россию, чтобы она не ушла в объятья Китая. Во-вторых, это налаживание отношений с Европейским союзом, тем более что Европейский союз, в принципе, и сам готов к частичному противостоянию с Китаем. Здесь все будет зависеть от согласования конкретных интересов", — отметил Роман Лункин.

Нового дирижёра в Европе не ждут

Как пишет Politico, когда администрация Байдена объявляет, что "Америка вернулась" и надеется "насладиться аплодисментами за возвращение трансатлантических отношений на позитивный путь, европейские лидеры не совсем готовы начать хлопать".

"Они ожидают доказательств того, что Америка в этом надолго, и уже готовятся к следующему отходу Вашингтона от непростого трансатлантического брака", — пишет газета.

Например, как говорят опрошенные Politico дипломаты, протекционистская политика Трампа никуда не уйдёт. Например, сегодня США размещают заказы на производство вакцины Pfizer на своих предприятиях, а не в Бельгии.

США также не отменили введенные Трампом тарифы на сталь и алюминий, не прекращён и торговый спор между Airbus и Boeing.

Что касается Китая, то премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал себя "ярым синофилом" в феврале и решил не поддаваться заявлению США о геноциде уйгуров.

Когда дело доходит до политики, "риторика согласована, но подходы — нет", — сказал газете Эрик Браттберг из Фонда Карнеги за международный мир. По словам Браттберга, в ключевых областях, таких как ценообразование на выбросы углерода и регулирование технологий, "ЕС и США всё еще далеки друг от друга".

Если резюмировать, то Америка вернулась, но туда, где всё уже совсем по-другому. Нет ни эйфории от её возвращения, ни желания угождать и подчиняться, да и на дирижёрское место вакансии нет.

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