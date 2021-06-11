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Слово за слово: что Меркель может сказать Байдену по поводу "СП-2"

Мир

Вопрос "СП-2" настолько важен для Берлина, что разбираться в его тонкостях в Вашингтон поедет канцлер Ангела Меркель. Уточняется, что визит запланирован на июль или август, и, хотя планируется обсуждение различных тем, центральное место в дискуссии займёт всё же "СП-2".

Ангела Меркель
 

Издание Handelsblatt уточняет: у немцев якобы уже есть решение, которое устроит обе стороны. Что же Меркель может поведать Байдену? Комментарий для Pravda. Ru предоставил Иван Тимофеев, программный директор в Российском совете по международным делам, международный дискуссионный клуб "Валдай".

С глазу на глаз: что Меркель может сказать Байдену

Меркель, считает эксперт, может ещё раз озвучить свою позицию: проект носит в основном экономический характер, не препятствует транзиту газа через Украину и нужен для европейской энергетической безопасности, а не вопреки ей.

"Также Меркель может сказать, что Берлин не принимает риски и угрозы территориальных санкций США в отношении компании в ЕС по данному проекту.

Были спекуляции о том, что, якобы, немцы предлагают американцам какие-то уступки, какую-то долю на рынке газа и так далее. Но пока у меня лично нет никаких подтверждений этому. Посмотрим. Но позиция Меркель известна", — рассказывает Тимофеев.

Позиции сторон: Вашингтон — за "удорожание" проекта

Флаги США и Германии
 

Решение Меркель лично съездить в Вашингтон можно назвать верным, считает эксперт. Речь в данном случае идёт о национальных интересах немцев, которые нужно продвигать и защищать.

Касательно решения, которое устроит стороны:

  • Берлин будет доволен сценарием "достроенный газопровод + отсутствие санкций";
  • Вашингтон постарается сделать так, чтобы Россия "заплатила" за газопровод как можно больше, чтобы он стал для Москвы "дорогим".

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Спивак.Что сказала Меркель о СП 2
Автор: Константин Шапров
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