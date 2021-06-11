Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе двусторонней встречи в четверг обновили "Атлантическую хартию" времен Второй мировой войны.
Соглашение теперь обещает возврат к полному либерализму, который прервала администрация Трампа.
Байден и Джонсон встретились в Сент-Айвсе, Корнуолл, перед саммитом G7, который начнётся сегодня, 11 июня.
Хотя у них было много причин для разногласий — например, влияние Brexit на хрупкий мир в Северной Ирландии — они нашли общий язык и остались "чрезвычайно" довольны друг другом.
Джонсон назвал общение с Байденом "глотком свежего воздуха” и похвалил желание 46-го хозяина белого дома "вернуть классический западный глобализм" и прекратить транзакционную политику Дональда Трампа "Америка прежде всего".
Выступая на пресс-конференции, Джонсон сказал, что на него произвела впечатление готовность Байдена "делать все вместе, будь то безопасность, НАТО или изменение климата".
"Мы подтвердили особые отношения между нашими народами и подтвердили нашу приверженность защите непреходящих демократических ценностей, которые разделяют обе наши страны”, — сказал в свою очередь Джо Байден.
В "Новой Атлантической хартии" подтверждается приверженность Великобритании и США демократии, правам человека и верховенству закона — все эти термины регулярно упоминаются, осмысленно или нет — не суть важно, западными лидерами.
В документе говорится о противостоянии двух стран "дезинформации или другим пагубным влияниям, в том числе на выборах”, а также обещается расширение сотрудничества в борьбе с терроризмом, обязательства по борьбе с изменением климата и обязательства по укреплению систем здравоохранения после пандемии коронавируса.
По словам Байдена, он и Борис Джонсон подписали "оживленную версию эпохального соглашения, подписанного 80 лет назад".
ДЛЯ СПРАВКИ
Внутренняя политика менялась, внешняя политика корректировалась, но на мировой арене царили интервенционизм и свободная рыночная экономика. Недовольство росло, и приход к власти Дональда Трампа в 2016 году стал во многом отказом от мира, организованного по уставу:
Трамп пообещал отказаться от действий иностранной полиции, вернуть торговые барьеры для поддержки американской промышленности и альянсы, основанные на взаимных уступках, а не на идеологических обязательствах.
В свою очередь голосование по Brexit, которое поддержал Джонсон, было для многих попыткой восстановить национальный суверенитет Великобритании на фоне постоянно расширяющегося авторитета Европейского союза.
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С заявления, истолкованного некоторыми как предупреждение, президент Байден начал свою первую зарубежную поездку в качестве лидера США.