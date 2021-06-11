"Путин — не Горбачёв, а Байден — не Рейган": Варшава о саммите президентов

Польша продолжает активно выражать недовольство и напоминать, что весьма расстроена: на этот раз, несколько отвлёкшись от темы "СП-2", Варшава решила прокомментировать грядущий саммит президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Как оказалось, даже в саммите двух лидеров Польша увидела повод для сожалений и расстройств. По мнению главы польского МИД Збигнева Рау, которые приводит Rzeczpospolita,

"…к сожалению, приезжающая в Европу американская делегация с президентом Байденом во главе настолько увлечена его встречей с Владимиром Путиным, что не нашла времени для организации встреч с союзниками с восточного фланга. Таким образом, также не запланирована встреча президента [Анджея] Дуды с президентом Байденом".

При этом от самого саммита Польша ничего особенно не ждёт: и Россия, и США "уже не те", так что радикальных изменений явно не случится. Санкции США останутся, равно как останется и "агрессивное поведение" Путина.

"Путин — не Горбачёв, тем более Байден — не Рейган", — сказал Рау, имея в виду встречу глав СССР и США Михаила Горбачёва и Рональда Рейгана в Женеве 36 лет назад.

"Сегодняшняя Россия — это не конец СССР, и Америка — это уже не та держава, которая тогда должна была вот-вот безраздельно править миром как "одинокая сверхдержава". Поэтому я не ожидаю радикальных изменений после предстоящего саммита", — заключил Рау.

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