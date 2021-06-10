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Горше полыни: выльется ли недовольство Варшавы по "СП-2" во что-то серьёзное

Мир

Польша не устаёт выказывать своё недовольство американским решением по поводу "СП-2" и санкций. Риторика Варшавы "зацепила" не только Вашингтон, но и Берлин — Германия, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, "это не ЕС".

Флаг Польши
 

Выльется ли польское недовольство во что-то более существенное: например, санкции, выход из разного рода договоров, высылку дипломатов и т. п.? Комментарий Pravda. Ru дал Игорь Ковалёв, доктор исторических наук, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

Да забыли про овраги: почему недовольна Польша

Эксперт отмечает: во-первых, законные санкции может накладывать только Совет безопасности ООН. Так что даже санкции от ЕС и США, в общем-то, нелегитимны.

"Вообще трудно представить, что Польша самостоятельно вне рамок Евросоюза будет накладывать санкции. Теоретически, конечно, может. Но вряд ли Евросоюз поддержит эти санкции", — считает Ковалёв.

В контексте ситуации с "СП-2" причина польского недовольства понятна: Варшава расстроена тем, что её планы стать своеобразным газовым хабом Евросоюза терпят крах.

Baltic Pipe, схема
Схема проекта Baltic Pipe

"Проект Baltic Pipe забокирован сейчас Данией, которая отозвала разрешение на строительство в своих водах", — напоминает эксперт.

К тому же в условиях завершения "СП-2" неконкурентоспособным становится и проект по перераспределению сжиженного газа из Соединённых Штатов.

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Кроме того, Польше в принципе сложно конкурировать с Германией — страной, считающейся "локомотивом" Евросоюза. Так что польские заявления могут, конечно, усилить разлад внутри ЕС, однако к каким-то новым санкциям вряд ли приведут.

Аналогичная ситуация и с выходом из договоров — Польша остаётся членом ЕС, а значит, чтобы выйти из каких-то договоров, нужно общее решение Евросоюза.

"Поэтому я не вижу здесь каких-то серьёзных оснований для нарушения заключённых договорённостей. Ведь добиться единства всех членов Евросоюза, да ещё и под диктовку Польши, мне кажется, маловероятно", — резюмирует эксперт.

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