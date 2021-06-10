Горше полыни: выльется ли недовольство Варшавы по "СП-2" во что-то серьёзное

Польша не устаёт выказывать своё недовольство американским решением по поводу "СП-2" и санкций. Риторика Варшавы "зацепила" не только Вашингтон, но и Берлин — Германия, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, "это не ЕС".

Выльется ли польское недовольство во что-то более существенное: например, санкции, выход из разного рода договоров, высылку дипломатов и т. п.? Комментарий Pravda. Ru дал Игорь Ковалёв, доктор исторических наук, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

Да забыли про овраги: почему недовольна Польша

Эксперт отмечает: во-первых, законные санкции может накладывать только Совет безопасности ООН. Так что даже санкции от ЕС и США, в общем-то, нелегитимны.

"Вообще трудно представить, что Польша самостоятельно вне рамок Евросоюза будет накладывать санкции. Теоретически, конечно, может. Но вряд ли Евросоюз поддержит эти санкции", — считает Ковалёв.

В контексте ситуации с "СП-2" причина польского недовольства понятна: Варшава расстроена тем, что её планы стать своеобразным газовым хабом Евросоюза терпят крах.

Схема проекта Baltic Pipe

"Проект Baltic Pipe забокирован сейчас Данией, которая отозвала разрешение на строительство в своих водах", — напоминает эксперт.

К тому же в условиях завершения "СП-2" неконкурентоспособным становится и проект по перераспределению сжиженного газа из Соединённых Штатов.

Впереди "паровоза": с Германией не особо потягаешься?

Кроме того, Польше в принципе сложно конкурировать с Германией — страной, считающейся "локомотивом" Евросоюза. Так что польские заявления могут, конечно, усилить разлад внутри ЕС, однако к каким-то новым санкциям вряд ли приведут.

Аналогичная ситуация и с выходом из договоров — Польша остаётся членом ЕС, а значит, чтобы выйти из каких-то договоров, нужно общее решение Евросоюза.

"Поэтому я не вижу здесь каких-то серьёзных оснований для нарушения заключённых договорённостей. Ведь добиться единства всех членов Евросоюза, да ещё и под диктовку Польши, мне кажется, маловероятно", — резюмирует эксперт.

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