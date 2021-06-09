"Германия — это не ЕС": Польша напомнила о своём "разочаровании" по "СП-2"

Новости из Польши: там снова решили напомнить, что разочарованы решением США по санкциям, касающимся "СП-2". На этот раз слово взял премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, от которого "досталось" и США, и Германии.

Моравецкий высказался по теме для издания Newsweek: он заявил, что "Германия — это не ЕС", а с Вашингтоном Варшава успела поработать "рука об руку".

"Мы в Польше очень разочарованы недавним изменением позиции США — особенно из-за того, что в последние пару лет мы работали рука об руку с американской администрацией, чтобы остановить или замедлить развитие "Северного потока 2". И только недавно американская администрация изменила своё мнение по этому поводу с ложными надеждами, что это поможет наладить отношения между США и ЕС. Что ж, Германия — это не ЕС. Германия — это Германия, и у неё есть свои интересы, и случилось так, что её интересы совпадают и согласуются с интересами России", — заявил Моравецкий.

Польский политик уверен, что ранее попытки остановить строительство "СП-2" были вполне успешны.

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