Фатальные ошибки России: что привело к разобщенности народов Евразии

По мнению участников прошедшей в конце апреля в Москве международной конференции "Новая Евразия", настало время объединиться народам, некогда жившим "одной семьей" в СССР.

А государствообразующая миссия в этом процессе должна принадлежать России.

Почему же этого до сих пор не произошло?

Своим видением этой идеи с ведущей программы "Точка зрения" поделился участник конференции, востоковед, директор Института алтайской цивилизации, народный писатель Алтая Бронтой Бедюров.

Читайте начало интервью:

"Новая Евразия" — идея, способная объединить народы

Народы Евразии разъединили искусственно

Новая Евразия: почему именно Россия должна стать центром

Что поможет России изменить постсоветское пространство

— У нас внутри России есть какая-то объединяющая идея или это просто попытка вернуться к недалекому — по меркам истории — 1922 году?

— Исторически на территории Евразии так сложилось, и СССР это подтвердил: русский народ способен нести ответственность за все государство и за все этносы, которые входят в его семью.

Мы тоже государствообразующие, но на своих уровнях, на уровнях своих республик. И мы как раз хотим, чтобы русский народ был сильным и крепким. Мы же все не чужие друг другу. Мы все — россияне. И ингуши — россияне, и черкесы — россияне, и буряты, якуты и так далее.

В развале страны виновата Москва

У народов СССР нет антагонизма и никакого сепаратизма не было и нет.

Это все придумывалось Москвой. Более того, я скажу, первый сепаратист — это Москва. 12 июня кто провозгласил?

Это какими нужно было быть безумцами, провозгласив верховенство республиканских законов над союзными!

Это же был открытый мятеж 12 июня 1990 года. Там только 6 или 12 депутатов — им золотой памятник надо поставить — не проголосовали за это политическое самоубийство.

Как существовать СССР, когда главная республика заявляет, что она выходит из самой себя?

Вывернуть себя наизнанку и объявить какую-то независимость. От кого?

Все понимали за пределами России, даже Рузвельт и Черчилль в период войны в переписке со Сталиным никак не могли выговорить "Советский Союз". Они все время писали "Россия", потому что им было понятно, что Советский Союз — это и есть Россия.

И все народы, входившие в состав страны, хотели единства.

Вторая причина краха — застой

Наша система советская не совершенствовалась после войны. Нужно было экономическое, политическое, административное развитие делать, а всё остановилось в 1936 году.

С принятием Конституции тогдашней вся работа и закончилась, всех мыслящих людей репрессировали. Остались рубаки.

Потом и этих рубак убрали, репрессировали командный состав. И мы вступили в войну в таком состоянии. Хорошо, что еще сумели собраться с силами.

И после войны было ясно, что нужно совершенствовать модель государства. Зачем из Москвы решать, кого ставить в Фергане первым секретарем райкома? Надо доверять местным товарищам в Ташкенте. А здесь была излишняя опека.

Надо же понимать, что народы, республики, регионы, как и дети, вырастают из детских штанишек.

Жириновский этого никак не может усечь. Он все время сталкивает нас лбами с трибуны Государственной думы, 30 лет звучат слова ненависти и вражды. Ни разу не было сказано добрых слов в отношении, например, хакасов или марийцев.

Народы России меньше всего хотят сепаратизма

Какой сепаратизм? Как раз народы России не хотят сепаратизма. Потому что пропадут, тут же пропадут. Тем более их местные элиты, кто же их будет финансировать, если федеральный центр перестанет?

Я даже скажу, вот сопоставьте, как финансируется Псковская область, Костромская область по сравнению с другими окраинами? Не совсем справедливо.

— Хуже финансируется?

— Конечно, хуже. И намного хуже живут. Я помню, несколько лет назад руководитель Костромской области какую-то там иномарку купил — так народ там взвыл.

А в других регионах это сплошь и рядом. Не то что там глава региона, там мелкие чиновники катаются на шикарных машинах, и никто ничего не говорит.

Многое зависит от политической воли России

— У нас в студии частые гости — политологи и политики Казахстана, Украины, Молдавии, Киргизии, Армении — и все высказывают только одну претензию к России: нет воли для того, чтобы собрать постсоветские республики. Нет воли, нет идеи, нет привлекательного плана конкретного.

— Мы должны понимать, что в любом народе, в любом государстве всегда есть две культуры.

Со времен Петра усиленная европеизация привела к тому, что фактически две нации существовали:

верхушка и низы, которые люто ненавидели друг друга.

Аристократы были французы по воспитанию, по образованию, меж собой они общались на французском языке. Они с простым народом только, со слугами говорили по-русски. Это копилось 200 лет. И проявилось в результате трех единовременных революций менее чем за 20 лет. Вот откуда это шло.

И так же сейчас. С некоторыми нюансами.

Понимаете, не Россия не хочет, а правящая верхушка. Это разные вещи. Между ними нет гармонии.

Есть страны, где существует гармония между государством и страной. Как в хорошие перчатки входят пальцы.

В Японии гармония между страной и государством. В Дании то же самое.

А вот в России, прекрасной стране, нет гармонии между государственностью и страной. Вот из-за этого очень многие накладки получаются.