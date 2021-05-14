Что поможет России изменить постсоветское пространство

Участники прошедшей в Москве конференции международной общественной инициативы "Новая Евразия" обсудили способы интеграции народов, проживающих на территории бывшего СССР.

Как отметил автор инициативы Захар Прилепин, все, что происходит в последнее время, конфликты на Украине, столкновения Армении и Азербайджана, сложные ситуации на других территориях и наши потерянные связи, все это сигналы о том, что нам нужно новое образование, вокруг которого сплотятся люди.

Своим видением этой идеи с ведущей программы "Точка зрения" поделился участник конференции, востоковед, директор Института алтайской цивилизации, народный писатель Алтая Бронтой Бедюров.

Он уверен, что объединить народы, ранее жившие одной семьей, может только Россия как правопреемница Советского Союза. Но сначала она должна измениться…

Читайте начало интервью:

"Новая Евразия" - идея, способная объединить народы

Народы Евразии разъединили искусственно

Новая Евразия: почему именно Россия должна стать центром

— Я лет 10 назад на каком-то мероприятии говорил про СССР с коллегами из других стран с постсоветского пространства. И они говорили:

"О, в СССР мы хотим, а в Россию — нет".

То есть нынешняя Россия у них не ассоциируется с СССР.

"Нет-нет, нам шовинистическая Россия не нужна. Нам олигархическая Россия не нужна. Там война у вас идет. Зачем? Мы будем ждать, когда в Москве все наладится".

Откуда "растут ноги" неудач России

— То есть нам надо сначала у себя какой-то порядок навести в России, найти национальную идею? Не поэтому ли, когда принимали поправки к Конституции, были споры по поводу государствообразующей роли русского народа?

— Внесение поправок в Конституцию было настоятельной жизненной необходимостью для нашего государства. Потому что мы знаем, при каких обстоятельствах под Ельцина была принята скоропалительно Конституция, списанная с западных образцов.

Я ничего не имею против англосаксонской демократии. Но шотландский можжевельник у нас не растет, как и калифорнийская пальма в горах Тянь-Шаня и в Сибири.

Поэтому нам нужна была своя Конституция. Потом начали кричать, что это все Путину нужно. Ничего подобного. Это нам всем нужно было.

Как и пункт про государствообразующую роль основного народа.

Кто делает Японию Японией? Японцы. Пока есть японцы, государство будет Японией.

Пока есть французы, Франция будет Францией.

Пока есть немцы, Германия будет Германией.

И Россия называется Россией, потому что есть русский народ.

Еще мусульманские мыслители XIX века отмечали, что русские могут жить, сосуществовать только с русскими, и русские отличаются тем, что умеют создавать, образовывать большие пространства.

От евразийского государства русские много унаследовали за 300 лет, всему научились. Больше, чем сами потомки Чингисхана. И восстановили свою государственность.

Хотя я бы сказал, что значение русского народа (и все национальности это чувствуют), его роль в собственном Отечестве значительно принижена за 30 лет. Это ненормально.

Но — увы — так еще со времен Союза повелось.

Советское наследие

Дело в том, что советский состав — если 15 республик Советского Союза взять — все вагоны были одной величины. Головной вагон РСФСР. И чем ближе к хвосту, тем вольготнее могла ехать Латвия, Эстония, Туркмения.

Потому что население меньше, а статус тот же, что у РСФСР. Даже больше. Фонды ведь как распределялись? Сначала национальным окраинам, только потом — центру.

Это было связано, наверное, с особенностью формирования в 1922 году Советского Союза.

У РСФСР своего правительства не было. Мы, живущие на окраинах, это очень хорошо чувствовали.

А в тех республиках было свое ЦК, своя элита, свое руководство.

А Россия слишком большая была. Она была размыта. К тому же в российском "вагоне" был еще союзный отсек, в котором людей столько, что еще на один вагон бы хватило.

Вот это был недостаток системы.