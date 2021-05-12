Народы Евразии разъединили искусственно

В Москве состоялась конференция новой общественной инициативы "Новая Евразия". Главная идея евразийства — оригинального течения русской мысли — состоит в том, что Россия — это не Европа и не Азия в классическом виде, Россия — синтез всех цивилизаций материка Евразия и сейчас настало время восстанавливать утраченную после развала СССР целостность.

Как и на какой идее нужно проводить это объединение постсоветского пространства?

Своим видением этой идеи с ведущей программы "Точка зрения" поделился участник конференции, востоковед, директор Института алтайской цивилизации, народный писатель Алтая Бронтой Бедюров.

Читайте начало интервью:

"Новая Евразия" - идея, способная объединить народы

— К сегодняшнему дню возникли очень суровые реалии как за пределами границ Российской Федерации, так и внутри. Нам необходимо собираться с силами, мобилизовываться внутренне. Прежде всего, духовно, идейно, политически.

Для этого нам нужна эта идея — евразийская. Новое — это всегда забытое старое. Нам не надо придумывать. Мы 30 лет все время говорили, что у нас нет идеи, у нас нет идеологии. Ничего подобного. Она была. Но она была втуне.

— И какова она? В чем заключается? Все-таки сейчас каждый хочет возрождать свои народные традиции. А народы слишком разные, чтобы, допустим, славян объединить с тюрками…

— Не могу согласиться. За истекшие 30 лет все народы нашей страны, живущие в прежних союзных республиках, превращенных в самостоятельные государства, осознали преимущества жизни в единой большой стране.

Естественно, нужно снова собираться. Мы говорим об интеграции.

Наша территория — Евразия или историческая Россия — это четвертый сектор планеты. Когда бываешь в музеях стран Востока и Запада, как они изображаются?

Древний Китай — центр цивилизации.

Иранский мир.

Эллада — колыбель европейской цивилизации.

А наш огромный мир от Карпат, от Дуная и до Тихого океана почему-то изображается какой-то периферией.

На самом деле мы никакой периферией не были, мы были, оставались и будем пребывать самостоятельным миром, огромным миром со своей цивилизацией. Поэтому нам надо заглядывать не только во времена Киевской Руси или Новгородской Руси, не только во Владимир — великое княжество, а надо смотреть вглубь веков.

Все, что происходило на нашей территории, все государства, которые были здесь, на Востоке: держава Хунну к северу от Великой китайской стены, на западе в степях Новороссии, Крыма, скифы — это была великая общность еще в те времена, задолго до нашей эры.

И этот мир постоянно находился в активных контактах с соседними странами, цивилизациями.

Если так будем смотреть, будем понимать, почему нам необходимо жить в одной большой стране.

А разделение наших республик на отдельные части — это на самом деле умные люди сделали, чтобы отнять все достижения XX века, которые нам были даны в советский период.

Они сполна поимели эту независимость и поняли, что жить врозь не очень удобно.

— Я понимаю, когда вы говорите о народах. Но, к сожалению, народы у нас не имеют должного представления в органах власти. Когда власти начинают за народ говорить, они как бы не за народ говорят, а руководствуются только соображениями своими собственными.

— Русский язык очень богатый. Поэтому мы в обиходе путаем страну с государством.

Страна одна. Страна — это земля и люди.

Государство — это форма существования страны.

Государственность меняется. У нас за один XX век она трижды сменилась.

Трижды!

Но это одна и та же страна, одни и те же люди, один и тот же народ, многие национальности — фактически мы являемся в единстве многообразия.

И понятно, что верхушке очень удобно иметь собственный президентский самолет вместо одного горбачевского. Так они решили 30 лет назад.

Но много не налетаешь. Надо жить. Потому что отрезанный от организма палец нежизнеспособный, палец не может жить отдельно.