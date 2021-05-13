Новая Евразия: почему именно Россия должна стать центром

В конце апреля в Москве прошла конференция новой масштабной международной общественной инициативы "Новая Евразия", участники которой обсуждали идею нового современного объединения евразийских народов.

По итогам мероприятия был подписан меморандум о восстановлении Советского Союза в новой геополитической форме. Согласно документу, Новая Евразия — актуальный политический и военный союз государств, которые вместе готовы защищать свой суверенитет, ценности и образ жизни.

Что нужно сделать для этого объединения?

Своим видением этой идеи с ведущей программы "Точка зрения" поделился участник конференции, востоковед, директор Института алтайской цивилизации, народный писатель Алтая Бронтой Бедюров.

Читайте начало интервью:

"Новая Евразия" - идея, способная объединить народы

Народы Евразии разъединили искусственно

— Много раз об идее евразийства говорил российский президент, но общество как-то мимо ушей пропускает.

И слабость государственной системы Российской Федерации и тем более мелких государственных образований заключается в том, что в отличие от прежней, советской, государственности нет строгой вертикали.

Выступил президент с Посланием, выслушали чиновники, комплименты сказали, головами покивали, вышли — через несколько часов или через 2-3 дня забывают, что было сказано, что предлагалось.

А если раньше на Пленуме либо на съезде партии, с трудом шамкая, Леонид Ильич Брежнев произносил доклад, это становилось директивой, обязательной к исполнению всем государством, всеми структурами.

Вот этого нам сейчас не хватает. Не только России, но всем народам, которые раньше вместе жили. Они же уже 30 лет назад это поняли. И ждали решения — или приглашения опять собраться вместе — от Москвы.

Я помню, когда Путин только заступил на президентский пост, он пригласил всех 12 руководителей СНГ. Они приехали в явной надежде, что всё, чума московская закончилась, они отсиделись от нее в стороне, объявив суверенитет, но ждали, когда Москва снова возьмет в свои руки власть. И вдруг Путин говорит, что все остается по-прежнему. Они были готовы в Кремле уже подписать коммюнике, если бы только российский президент сказал: "хватит дурить, давайте снова будем собираться".

Я посмотрел, как умнейшие члены Политбюро друг с другом молча переглянулись. Каримов посмотрел на Шеварднадзе, Назарбаев — на еще кого-то. Они думали, что это игра. Ошиблись. Их на самом деле объявили независимыми — живите, как хотите. А они как руководители понимали, что невозможно так жить.

Жить самостоятельно непросто

Я помню, в 70-е годы писали, что Украина по территории равна Франции. Кому-то казалось, что Украинская ССР припеваючи будет жить по-европейски. Нет, не может она так жить. Что получилось за 30 лет: никакой государственности они не создали.

Большинство союзных республик не стали настоящими государствами, кроме Узбекистана и Белоруссии. Ну и Азербайджана, который сохранил самое главное — структуру правления, экономику, хозяйствование.

Покойный лидер Узбекистана правильно держал огромную страну — 30 миллионов человек. Если бы они поступили, как Киргизия, Узбекистан бы развалился, хлынули бы миллионы людей во все концы.

А сейчас Узбекистан единственный остался неприватизированный какой-то. И Белоруссия — тоже.

Сейчас они готовы совершить необходимые реформы. И ждут от Москвы призыва. Они его хотят. СССР.