Новая Евразия: почему именно Россия должна стать центром

В конце апреля в Москве прошла конференция новой масштабной международной общественной инициативы "Новая Евразия", участники которой обсуждали идею нового современного объединения евразийских народов.
По итогам мероприятия был подписан меморандум о восстановлении Советского Союза в новой геополитической форме. Согласно документу, Новая Евразия — актуальный политический и военный союз государств, которые вместе готовы защищать свой суверенитет, ценности и образ жизни.
Что нужно сделать для этого объединения?
Своим видением этой идеи с ведущей программы "Точка зрения" поделился участник конференции, востоковед, директор Института алтайской цивилизации, народный писатель Алтая Бронтой Бедюров.
Читайте начало интервью:
"Новая Евразия" - идея, способная объединить народы
Народы Евразии разъединили искусственно
— Много раз об идее евразийства говорил российский президент, но общество как-то мимо ушей пропускает.
И слабость государственной системы Российской Федерации и тем более мелких государственных образований заключается в том, что в отличие от прежней, советской, государственности нет строгой вертикали.
Вот этого нам сейчас не хватает. Не только России, но всем народам, которые раньше вместе жили. Они же уже 30 лет назад это поняли. И ждали решения — или приглашения опять собраться вместе — от Москвы.
Я помню, когда Путин только заступил на президентский пост, он пригласил всех 12 руководителей СНГ. Они приехали в явной надежде, что всё, чума московская закончилась, они отсиделись от нее в стороне, объявив суверенитет, но ждали, когда Москва снова возьмет в свои руки власть.
И вдруг Путин говорит, что все остается по-прежнему. Они были готовы в Кремле уже подписать коммюнике, если бы только российский президент сказал: "хватит дурить, давайте снова будем собираться".
Я посмотрел, как умнейшие члены Политбюро друг с другом молча переглянулись. Каримов посмотрел на Шеварднадзе, Назарбаев — на еще кого-то. Они думали, что это игра. Ошиблись. Их на самом деле объявили независимыми — живите, как хотите. А они как руководители понимали, что невозможно так жить.
Я помню, в 70-е годы писали, что Украина по территории равна Франции. Кому-то казалось, что Украинская ССР припеваючи будет жить по-европейски. Нет, не может она так жить. Что получилось за 30 лет: никакой государственности они не создали.
Большинство союзных республик не стали настоящими государствами, кроме Узбекистана и Белоруссии. Ну и Азербайджана, который сохранил самое главное — структуру правления, экономику, хозяйствование.
Покойный лидер Узбекистана правильно держал огромную страну — 30 миллионов человек. Если бы они поступили, как Киргизия, Узбекистан бы развалился, хлынули бы миллионы людей во все концы.
А сейчас Узбекистан единственный остался неприватизированный какой-то. И Белоруссия — тоже.
Сейчас они готовы совершить необходимые реформы. И ждут от Москвы призыва. Они его хотят. СССР.
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