"Новая Евразия" - идея, способная объединить народы

27 апреля в Москве прошла конференция новой масштабной международной общественной инициативы "Новая Евразия", созданной в целях консолидации сил для восстановления нового объединения евразийских народов.
Автор идеи — Захар Прилепин. Он уверен, что мир входит в пространство турбулентности. Нет сейчас в России, в СНГ объединяющей идеи, все прежние себя исчерпали.
Своим видением этой идеи с ведущей программы "Точка зрения" поделился участник конференции, востоковед, директор Института алтайской цивилизации, народный писатель Алтая Бронтой Бедюров.
— Евразийство сейчас приходит, оно востребовано нашим обществом, нашей страной уже в третий раз. Тут надо немножко сделать экскурс в историю.
Конференция была приурочена к столетию появления манифеста "Исход к Востоку" 1921 года.
— Это Николай Гумилев?
— Да. Евразийцы, русские мыслители после гражданской войны поневоле оказались за пределами родины, за рубежом в эмиграции. И они начали думать, осмысливать, в чем причина гибели их старой России. Так началось евразийство.
Поскольку они были не приверженцами советской России, то не могли выговаривать новое выражение "советская Россия", "Советский Союз", и они придумали условный термин "Евразия", так как Россия исторически располагалась на территории двух континентов, связанных между собой Европой и Азией.
Большая часть России, как и ныне, в то время находилась в Азии.
Было хорошее выражение в царское время — "Азиатская Россия". Азиатская Россия — это вся Сибирь от Урала до Тихого океана и вся Средняя Азия наша вместе с Кавказом.
Мы жили в советский период, мы в эмиграции не жили, мы другого типа люди и ничего, естественно, про евразийство того периода не знали, поскольку их работы до нас не доходили.
В советском обществе было, я бы сказал, слабое концептуальное видение собственной истории, неверное понимание истории России — она была сужена:
Нас смущало, почему летопись нашей страны начинается с какого-то мифического маленького, как ноготок, государства Урарту, которое даже находилось не на территории исторической России, а где-то на месте нынешней Турции.
С какой стати? Какое отношение Россия, русский народ, наши народы имели к этому Урарту?
А на самом деле мы жили и живем уже многие тысячи лет в одной и той же стране — то, что мы называем Евразией, Северной Евразией.
Для первых русских мыслителей — они к тому же еще были православные люди — это было проявление русской общественной мысли, пусть и за рубежом. А в советское время они, конечно, воспринимались как беляки, как вражины, их труды не издавались.
И только с началом перестройки, в горбачевские времена стали нам доступны эти великолепные работы. И наше сознание значительно расширилось.
Мы стали понимать самих себя лучше.
И второй раз евразийство понадобилось нам после 1991 года.
В чем причины развала Советского Союза? Для меня Советский Союз — это и есть настоящая большая Россия, а вовсе не усеченный РСФСР, который мы сегодня называем "Россией".
Мы все — огромные части страны и половину собственного населения вообразили иностранцами.
Я не славянин, я не русский, но я не могу спокойно смотреть на карту, где наши географы провели государственные границы, которые были условными границами между родными союзными республиками — Белоруссией и Украиной, например. Как можно?
Куда спешили? Когда Германию разгромили, расчленили на четыре сектора оккупации, немцы ведь сжали зубы и молча готовились к воссоединению разрозненных частей.
Сначала они добились, чтобы объединили три сектора — английскую, французскую, американскую зоны, создали Западную Германию и ждали момента, когда можно будет Восточную Германию, ГДР, "слопать", присоединить к себе. И у них этот процесс не завершен, я думаю, что они действуют другими методами уже в рамках Европейского союза. А мы какие-то лопухи.
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