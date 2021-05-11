"Новая Евразия" - идея, способная объединить народы

27 апреля в Москве прошла конференция новой масштабной международной общественной инициативы "Новая Евразия", созданной в целях консолидации сил для восстановления нового объединения евразийских народов.

Автор идеи — Захар Прилепин. Он уверен, что мир входит в пространство турбулентности. Нет сейчас в России, в СНГ объединяющей идеи, все прежние себя исчерпали.

Своим видением этой идеи с ведущей программы "Точка зрения" поделился участник конференции, востоковед, директор Института алтайской цивилизации, народный писатель Алтая Бронтой Бедюров.

— Евразийство сейчас приходит, оно востребовано нашим обществом, нашей страной уже в третий раз. Тут надо немножко сделать экскурс в историю.

Конференция была приурочена к столетию появления манифеста "Исход к Востоку" 1921 года.

— Это Николай Гумилев?

— Да. Евразийцы, русские мыслители после гражданской войны поневоле оказались за пределами родины, за рубежом в эмиграции. И они начали думать, осмысливать, в чем причина гибели их старой России. Так началось евразийство.

Поскольку они были не приверженцами советской России, то не могли выговаривать новое выражение "советская Россия", "Советский Союз", и они придумали условный термин "Евразия", так как Россия исторически располагалась на территории двух континентов, связанных между собой Европой и Азией.

Большая часть России, как и ныне, в то время находилась в Азии.

Было хорошее выражение в царское время — "Азиатская Россия". Азиатская Россия — это вся Сибирь от Урала до Тихого океана и вся Средняя Азия наша вместе с Кавказом.

Мы жили в советский период, мы в эмиграции не жили, мы другого типа люди и ничего, естественно, про евразийство того периода не знали, поскольку их работы до нас не доходили.

В советском обществе было, я бы сказал, слабое концептуальное видение собственной истории, неверное понимание истории России — она была сужена:

в школе нам преподавали историю Древней Руси — историю России, СССР.

Нас смущало, почему летопись нашей страны начинается с какого-то мифического маленького, как ноготок, государства Урарту, которое даже находилось не на территории исторической России, а где-то на месте нынешней Турции.

С какой стати? Какое отношение Россия, русский народ, наши народы имели к этому Урарту?

А на самом деле мы жили и живем уже многие тысячи лет в одной и той же стране — то, что мы называем Евразией, Северной Евразией.

Для первых русских мыслителей — они к тому же еще были православные люди — это было проявление русской общественной мысли, пусть и за рубежом. А в советское время они, конечно, воспринимались как беляки, как вражины, их труды не издавались.

И только с началом перестройки, в горбачевские времена стали нам доступны эти великолепные работы. И наше сознание значительно расширилось.

Мы стали понимать самих себя лучше.

Второе пришествие евразийства

И второй раз евразийство понадобилось нам после 1991 года.

В чем причины развала Советского Союза? Для меня Советский Союз — это и есть настоящая большая Россия, а вовсе не усеченный РСФСР, который мы сегодня называем "Россией".

Мы все — огромные части страны и половину собственного населения вообразили иностранцами.

Я не славянин, я не русский, но я не могу спокойно смотреть на карту, где наши географы провели государственные границы, которые были условными границами между родными союзными республиками — Белоруссией и Украиной, например. Как можно?

Куда спешили? Когда Германию разгромили, расчленили на четыре сектора оккупации, немцы ведь сжали зубы и молча готовились к воссоединению разрозненных частей.

Сначала они добились, чтобы объединили три сектора — английскую, французскую, американскую зоны, создали Западную Германию и ждали момента, когда можно будет Восточную Германию, ГДР, "слопать", присоединить к себе. И у них этот процесс не завершен, я думаю, что они действуют другими методами уже в рамках Европейского союза. А мы какие-то лопухи.