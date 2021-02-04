Политолог: олигархи в США решили, что страна принадлежит им

Как в Штатах проблему социального неравенства подменяют проблемой расизма, что ждет американских олигархов при Байдене и кто на самом деле будет у власти вместо 46-го президента США, рассказал главному редактору "Правды.ру” Инне Новиковой профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Владимирович Коробков.

Читайте начало интервью:

Политолог Андрей Коробков: Трамп никуда не уйдет

Политолог: против Трампа — американская бюрократия и олигархи

Доля белых гетеросексуальных мужчин в США через 25 лет будет минимальной

Неограниченная власть олигархов

— Огромное количество заболевших коронавирусом в Америке связано с медицинской системой, страховкой. Самые бедные слои населения, черное население, не могли получить адекватную помощь, поэтому они больше страдают, нежели белое население. С другой стороны, в американских политических сериалах юристы, судьи — сплошные афроамериканцы. А белые менее профессиональные, испытывающие разные проблемы. Это так, что два из трех судей — афроамериканцы? Или это художественный вымысел?

— Нет, не так. Доля афроамериканцев в населении США — 13%, поэтому то, что показывает телевидение, построено на принципе социалистического реализма. Оно показывает не то, что есть, а то, как должно быть. Как бы обучает население. Это похоже на советские темы 1930-х годов. Естественно, доля меньшинств растет. Но они и сейчас недопредставлены в публичном поле в плане реального числа судей и адвокатов.

Далее, медицина — это всегда социально-экономический вопрос: кто имеет доступ к качественной медицине, независимо от системы. Где-то существуют спецбольницы для номенклатуры, где-то существует хорошая медицина за деньги и так далее. Но в США существует система льгот для меньшинств, которая нацелена на компенсацию разрыва. Она приветствуется меньшинством и все более рассматривается с подозрением белым большинством.

Проблема в том, что социально-экономический вопрос часто выдается за расовый или этнический. Люди не имеют доступа к качественной медицине не потому, что принадлежат к определенной группе, а потому, что бедные. Это совсем другая плоскость.

Подход, который имеет место в США, скрывает реальную проблему.

Я говорил, что против Трампа выступают четыре олигархические группы:

финансовый капитал,

хайтек (интернетные бароны),

информационный блок,

фармацевтика.

В результате глобализации последних лет, свободного перетока капитала, формирования финансовой империи возник слой сверхбогатых олигархов, то есть людей, у которых не три, как у Трампа, а сотни миллиардов долларов. Двое из них уже имеют больше двухсот — это Илон Маск и Безос, владелец Amazon. Причем в этой группе Маск — единственный, кто занимается производством. Он работает в космической сфере, производит автомобили, электромобили. Все остальные — это финансовые и интернетные олигархи. Разрыв между ними и населением в целом и даже традиционно богатыми, миллиардерами, стал таков, что их власть, которая сочетается с контролем над интернет-ресурсами, стала просто необъятной. Они показали это в случае с Трампом.

Реально выиграли от смещения Трампа прежде всего олигархи. Они решили, что страна теперь принадлежит им.

Что такое 200 миллиардов долларов? Это более 10% ВВП России. Это больше, чем ВВП более 90 стран мира. Свалив Трампа, они решили, что теперь могут все, и начали вести себя не очень благоразумно, как российские олигархи в конце 1990-х.

— Мы помним, чем это закончилось.

— Они тоже сломали себе шею. Думаю, что эта ситуация повторяет лето 1957 года в Советском Союзе. Жуков, спасая Хрущева, заявляет на заседании Политбюро, что так называемая антипартийная группа не получит власть, вооруженные силы этого не позволят. Хрущев мгновенно принимает это во внимание и смещает Жукова в "благодарность" за помощь.

Тут произошло то же самое. Олигархи показали свою власть, что они могут практически все. И этим очень напугали политический истеблишмент. Думаю, что в благодарность за смещение Трампа начнутся попытки ограничить их власть, то есть помешать им вводить цензуру, с одной стороны, а с другой стороны — разбить их финансовые империи. Поэтому нас ждет достаточно интересное время.

Немощный президент

— Про Байдена говорят, что человек возрастной, путает имена и фамилии. Насколько он в состоянии быть президентом страны и позволит ли ему здоровье этот срок высидеть? Все идет к тому, что вице-президент может быть реальным руководителем. Насколько он действительно немощен?

— Об этом никто не знает, кроме его ближайшего окружения. Он тщательно оберегается. Он никогда не говорит экспромтом, только зачитывает написанное для него с экрана телепромптера. Думаю, он в достаточно тяжелом состоянии.

В Америке были случаи, когда президент становился нефункционален. У Рейгана к концу второго срока уже проявлялись признаки Альцгеймера. Вудро Вильсон в начале ХХ века, сто лет назад, перенес тяжелую испанку, затем инсульт. Это было скрыто в течение года. Контроль во многом попал в руки его жены.

Вице-президент США не имеет практически никаких исполнительных функций, то есть президент может ему поручить все что угодно, а может и не поручить. Харрис, к тому же, будет занята в сенате, когда он расколот пополам. Ей придется часто присутствовать, принимать участие в голосовании. Захочет Байден делиться с ней властью?

У него большая и очень любящая деньги семья. Это не только сын, о котором много слышно, но и братья, племянники. В какой степени они будут допущены к рычагам власти, повторится ли ситуация России конца 1990-х в Америке?

Смещать с должности президента по причине недееспособности унизительно, особенно для демократов, правящей партии. Поэтому, скорее всего, будет невеселый период с президентом, который будет путаться, говорить шаблонные фразы. Будет ли он сам принимать решения или будет давать все больше полномочий помощникам? Думаю, Байден с опасением смотрит на Харрис. Он ее хорошо знает. Он помнит, как она себя повела во время праймериз: очень некрасиво по отношению к нему. Ясно, что она женщина амбициозная. И все зависит от многих факторов:

состояние Байдена,

его готовность делить власть,

поведение членов его семьи,

поведение Харрис.

Ближайшее будущее это покажет.