Политолог Андрей Коробков: Трамп никуда не уйдет

Кто и почему хочет объявить Дональду Трампу второй импичмент и как бывший президент США может противодействовать давлению соперников, рассказал главному редактору "Правды.ру” Инне Новиковой профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Владимирович Коробков.

Ловушка для Трампа

— Андрей Владимирович, наш интерес к тому, что происходит за океаном, сейчас огромен: как события в США отразятся на России, на взаимоотношениях между нашими странами. Что происходит в США?

— Кто-то рассчитывал, что 20 января после инаугурации Трамп уйдет, и все закончится, поскольку Трамп — это не причина, а следствие, человек, который уловил определенные тренды в американском обществе и на них сыграл как популистский, харизматичный лидер. Поэтому 3 ноября, когда прошли выборы, и стало ясно, что Трампа удастся подвинуть из Белого дома, у значительной части американской элиты был период празднования: нам удалось справиться с Трампом, и все вернется на круги своя, как было до 2016 года.

Но быстро выяснилось, что Трамп никуда не уйдет, он останется массивной фигурой американской политики.

И к традиционной коалиции, которая выступала против Трампа, а это демократы, политический истеблишмент в целом, бюрократия американская, верхушка меньшинств и очень мощная группа олигархического транснационального капитала (финансовый капитал, хайтек, включая интернетные монополии, весь информационно-развлекательный блок и в какой-то степени фармацевтическая промышленность), прибавились многие республиканцы, которым очень бы хотелось, чтобы Трамп исчез из поля зрении и освободил им дорогу к президентству. Но Трамп не собирается отодвигаться. У него есть три пути:

Баллотироваться самому через четыре года. Двигать фаворита типа Майка Помпео или кого-то из своих детей. Стать теневой фигурой американской политики, которая будет влиять на все, в том числе решать, кто выиграет праймериз у республиканцев и выборы.

Это не устраивало многих членов американского истеблишмента. Поэтому быстро вырастают четыре задачи.

Первая — дискредитировать Трампа на совершенно новом уровне.

Если раньше говорилось о том, что он некомпетентен, не подходит для президентства эмоционально и так далее, то теперь нужно его представить в качестве экстремиста, который угрожает стабильности политической системы США.

Второе — выделить его из политического поля, не дать ему возможности баллотироваться самому и поддерживать каких-то кандидатов.

Для этого начинается второй импичмент. События проходят 6 января, потом начинается второй импичмент в надежде, что если импичмент будет успешен в сенате, то сенат сможет принять специальную резолюцию на основе 14-й поправки конституции, которая дает возможность конгрессу лишить политических прав лиц, обвиненных в экстремизме, в угрозах конституционному строю. Поэтому импичмент проходит очень быстро и в такой страной форме в палате представителей. За него голосуют 10 республиканцев, что очень мало, меньше 5% республиканской делегации. Уходит сенат, и он пока повисает.

Чтобы добиться формального импичмента в сенате, нужно 17 республиканцев. И каждый из них думает: я бы, может, и проголосовал против Трампа, но что потом со мной будет на праймериз, если гигантская волна тех, кто поддерживает Трампа, десятки миллионов людей, повернется против меня.

Поэтому будет интересно увидеть, что произойдет в течение ближайших двух месяцев в отношении импичмента.

Третья цель — выжить Трампа из политического дискурса, а для этого нужно его убрать из информационного поля, с телевидения, из интернетных сетей.

Его аккаунты заблокированы в Twitter, Facebook. Идут другие попытки его лишить возможности доступа к информационным каналам.

Четвертое — лишить его финансовой самостоятельности.

Для этого нужно просто-напросто его разорить. И начинаются судебные иски против его компании, его детей. Начинается блокировка финансирования его проектов. Deutsche Bank, который его финансировал традиционно, начал ему отказывать. Начинается его выжимание из определенных регионов. Мэр Нью-Йорка объявил, что компания Трампа больше не получит разрешения оперировать в этом городе.

Есть альтернатива

Как Трамп на это отвечает? У него две основные задачи.

Первая задача — создать альтернативные информационные сети.

Трамп будет работать над созданием новых телеканалов и соцсетей, которые будут давать голос ему и группе, которая за него голосовала, 75 миллионов человек.

Помимо этого он будет создавать свое собственное движение.

Вопрос в том, как он будет его создавать. У него два варианта. Первый — внутри республиканской партии, типа "партии чаепития", которая уже существовала в 1990-е годы. Если он делает это, то становится страшной угрозой для партийных элит, потому что организационно оформленное движение сможет создавать избирательные блоки, группы действия, которые помешают тем республиканцам, которые идут против Трампа, выигрывать праймериз и выборы. Естественно, республиканская элита от этого не в восторге.

Но другой вариант для нее еще страшнее. Трамп может создать свое движение как третью партию вне республиканской. И тогда большой вопрос, которая из партий выживет. В Америке мажоритарная избирательная система, то есть побеждает тот, кто набрал больше всего голосов, и могут существовать только две сильные партии. Третья неизбежно уйдет в тень. Поэтому для республиканской верхушки лучше, чтобы это было в рамках партии: Трамп влиял бы на праймериз, но помогал с исходом выборов.

Главной лакмусовой бумажкой будет импичмент. Сколько республиканцев рискнет проголосовать против Трампа? Есть три основные группы республиканской верхушки, которые бы хотели, чтобы Трамп ушел навсегда из политики:

Люди с президентскими амбициями, которые рассматривают его как личного конкурента. Это Бен Сасс, сенатор из Небраски; вице-президент Майк Пенс и ряд других. Представители старой, родовитой элиты в республиканской партии типа семей Бушей, Чейни, Ромни, которые всегда считали, что партия принадлежит им. Республиканцы, которые оперируют в штатах с колеблющимся электоратом. Им нужно, чтобы партия двигалась к центру и о Трампе забыли. Это сенатор Сьюзен Коллинз из Мэна, сенатор Лиза Меркауски из Аляски и ряд других. Их личность Трампа мало волнует. Их волнует политика, эмоции, которые связаны с Трампом.

Часть этих людей могут проголосовать за импичмент: Коллинз, Меркауски, Сасс. Но большинство понимают: выступить против Трампа значит убить собственное будущее, карьеру. Поэтому, думаю, Трамп останется сильной фигурой, с которой придется считаться как республиканскому руководству, так и американской элите в целом.