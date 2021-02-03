Доля белых гетеросексуальных мужчин в США через 25 лет будет минимальной

Как нелегальная эмиграция в США стала фактором политической борьбы, что помешало Америке стать "плавильным котлом наций” и почему белые гетеросексуальные мужчины могут остаться в меньшинстве, рассказал главному редактору "Правды.ру” Инне Новиковой профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Владимирович Коробков.

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Политолог Андрей Коробков: Трамп никуда не уйдет

Политолог: против Трампа — американская бюрократия и олигархи

Личное выше общественного

— Андрей Владимирович, в чем противники Трампа были с ним согласны? Он жестко давил на Европу, выбивал пошлины, на НАТО. Он говорил: "Почему только Америка платит за НАТО? Давайте 2% от бюджета". Он пытался сократить американские расходы. Неужели эти действия не вызывали поддержку? Ведь это же очевидная для Америки выгода.

— Нет, потому что это были абстрактные государственные интересы, а эти группы думали о своих личных интересах. Они лично теряли деньги, должности. Им нужно было переучиваться. И это било по их привилегиям. Это всегда перевешивает.

— То же самое, видимо, с миграционной политикой, с тем, что Трамп начал строить стену. Сейчас отменили строительство. Он пытался ограничить мигрантов. И мэр Нью-Йорка жестко пресек его действия: нет, мы мигрантов любим, будем приветствовать. Такая мягкая миграционная политика у демократов? Или это просто назло Трампу?

— Там политика была жесткой с обеих сторон. Обама, хотя пытался ввести ДАКА, которая давала бы 800 тысячам молодых эмигрантов, которые привезли детей, возможность получить грин-карту, а потом гражданство. Одновременно Обама проводил очень жесткую политику депортаций, остановки мигрантов на границах. Но Трамп перевел это на новый уровень. Он стал вводить запреты на эмиграцию из конкретных стран, продолжил строить стену и начал усиливать запретительные аспекты эмиграционной политики.

Обе партии стали рассматривать эмиграцию в последние годы как фактор политической борьбы. Поскольку сейчас 90% эмигрантов приезжают не из Европы, это является фактором быстрого изменения этнической, расовой, религиозной структуры населения США.

Демократы считают, что она благоприятна им, поскольку увеличивает их электорат и представительство в штатах, конгрессе. А республиканцы считают, что она ослабляет их позиции. Поэтому демократы сейчас настроены более либерально не просто к эмиграции, а именно к легализации незаконных мигрантов на территории США. Их насчитывается 11 миллионов. А республиканцы рассматривают это как угрозу их политическим позициям в ряде штатов. Хотя примерно половина незаконных мигрантов находится в Калифорнии, они распространены и в других штатах. Если Калифорния — это гарантированно демократический штат, то Техас, Аризона, Нью-Мексико, Флорида, Джорджия весьма конкурентны, и там легализация даже относительно небольшой части незаконных мигрантов сразу может изменить баланс сил, поэтому демократы будут проталкивать максимальную легализацию, а республиканцы будут пытаться ей помешать. Уже было заявлено в конгрессе, что республиканцы вряд ли помогут прохождению этого законопроекта, особенно через сенат. Но увидим, как это будет на практике.

"Плавильный котел наций" не удался

— В Европе значительная часть мигрантов — совсем свежие, у них не было возможности ассимилироваться в европейском обществе. Тем более речь идет о детях и внуках, хотя те, кто приехали 20-30 лет назад, особо не ассимилировались, кроме того, что выучили французский или еще какой-то язык. Они все равно остались при своем. В Советском Союзе была создана новая общность людей — "советский народ". А Америка все равно многонациональная страна. Получилось ли все это переплавить и создать некую американскую общность?

— Это получалось до последнего времени. Люди приезжали, получали очень ограниченную помощь, за исключением беженцев, и должны были ассимилироваться. Этот процесс шел, и весьма эффективно.

Потом начали говорить: мы уходим от модели плавильного котла, когда приезжают китайцы, немцы, русские, и их дети становятся американцами в первом поколении. Начали говорить о салатнице, где люди даже во втором поколении сохраняют двойную идентичность, становятся мексикано-американцами, русско-американцами. Теперь говорят о мозаике: люди приезжают, но остаются даже во втором-третьем поколении представителями своих наций: китайцами, живущими в США; русскими, живущими в США.

Это является следствием двух процессов.

Первый процесс — это технологические изменения.

Вы уезжали из Европы сто лет назад навсегда, рвали все связи и должны были жить там, куда приехали. Теперь не так. Вы можете прилететь обратно, за исключением маленького числа стран с особо авторитарными режимами (Северная Корея). Вы можете говорить по телефону, по "Скайпу" видеть родственников, и даже бесплатно. Вы можете смотреть телепередачи, слушать музыку своей страны, как будто и не уезжали. Это способствует сохранению прежней идентичности.

Второе — это политика, которая проводится последние 55 лет.

Это политика позитивного действия: нужно всячески помогать группам, которые страдали или страдают от дискриминации. К этим группам относятся все меньшинства:

этнические,

расовые,

гендерные,

сексуальные.

Помимо этого, есть еще ряд групп, которые получают привилегии: например, инвалиды.

Все это на фоне быстрого изменения структуры американского общества. Когда льготы вводились, доля белых составляла 80%. Сейчас она составляет 60%. В 2045 году, через 25 лет, белые потеряют свое абсолютное большинство. Их будет больше, чем кого бы то ни было, но меньше 30%, причем половину будут составлять женщины, которые тоже считаются меньшинством. Там будут инвалиды, представители сексуальных меньшинств. То есть доля белых гетеросексуальных мужчин будет очень маленькой.

Это стало вызывать все большее напряжение, подозрительность в среде белых, особенно белых среднего класса. Трамп увидел это, оценил и стал разыгрывать эту политическую карту. Он стал посылать белым и особенно белым мужчинам сигнал: я защищу ваши интересы, прекращу эту политику. И хотя он не произносил это вслух открыто, он всегда говорил о нелегальной миграции. Его прекрасно поняли. Он получил сильную поддержку со стороны этих групп населения. Соответственно, другие группы, которые относятся к меньшинствам, восприняли его политику в штыки и начали консолидироваться против него.

Произошел раскол. Причем то, что Трамп ушел, совсем не значит, что раскол тоже уйдет. Трения будут расти. Раздражение среди значительной части белых будет расти.

Будет сохраняться почва для трампизма как для идеологии, так и для политического движения, которое может быть внутри республиканской партии или вне ее.