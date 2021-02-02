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Автор Инна Новикова

Политолог: против Трампа – американская бюрократия и олигархи

Мир

Какие действия Трампа вызвали раздражение политического истеблишмента и кто вложил в смещение 45-го президента США десятки миллиардов долларов, рассказал главному редактору "Правды.ру” Инне Новиковой профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Владимирович Коробков.

Читайте начало интервью: Политолог Андрей Коробков: Трамп никуда не уйдет

Опереточный импичмент

— Андрей Владимирович, я не очень понимаю. Я думала, что импичмент происходит в отношении действующего президента. Трамп уже не президент. Как можно заставить человека уйти из политики? Он живой. Ему запретят Twitter, Facebook, но всегда есть инструменты, чтобы донести свое мнение до людей.

— Да, это абсолютно надуманная ситуация и процедура. Когда проходил первый импичмент против Трампа, причины тоже были надуманные. Тем не менее 86 дней прошло с момента, когда возник скандал со звонком на Украину, и началом импичмента. Шло долгое расследование, выступали представители обеих сторон. Потом палата представителей проголосовала, и дело было отправлено в сенат. Сейчас ситуация анекдотическая. Импичмент проходит, слушание, через 7 дней после событий 6 января. Многие члены палаты не получают времени высказаться вообще. Некоторые получают 15 секунд для выступления. Нет никаких выступлений экспертов с обеих сторон. То есть все это носит опереточный характер. И все понимают, что делается это по двум причинам:

  • дискредитировать Трампа, представить его как политического экстремиста;
  • лишить его возможности участия в политическом процессе в принципе.

Удастся ли им это? Думаю, нет. Время покажет. И вопросы: виноват, не виноват — не будут иметь никакого значения.

Будет иметь значение подсчет вероятностей со стороны республиканцев в сенате: что с ними лично будет, если они поддержат импичмент.

Думаю, большинство придет к выводу, что такое действие дискредитирует их самих и опасно для их политической карьеры.

Он такой один

— Андрей Владимирович, в Америке сейчас уже 46-й президент. Были разные президенты, далеко не все из них идеальные. Чем был так плох Трамп, что такие огромные силы против него действуют? Как только его избрали, чуть ли не с первого дня были попытки его дискредитировать.

— Все очень просто. Он чужой, не член политической элиты. Он принадлежал к бизнес-элите, но не был членом этих партий и не играл по их правилам.

Трамп приводит людей со стороны, не из политической тусовки, а из бизнеса. Он сажает их на многие позиции, которые политическая номенклатура считает принадлежащими им по праву. Он нарушает правила игры, отбирает у них путь к кормушке в буквальном смысле.

Например, в Америке республиканский президент. Предыдущие члены демократической администрации растекаются по стране. Многие оседают в Вашингтоне, получают хорошие должности в элитных университетах, мозговых трестах, офисах компаний и ждут, пока власть в Вашингтоне опять сменится, и придет демократ. Выборы проходят. Примерно пять тысяч человек теряют работу в Вашингтоне. Пять тысяч человек назначаются новым президентом. Сейчас пришел Байден. Масса людей, которые вернулись на высокие должности в Вашингтоне, — это те, кто работал в администрации Обамы, Клинтона. Это нормальный круговорот для них. Наш человек в Белом доме — мы сидим у кормушки. Республиканец — они сидят. Потом опять придем мы. И вдруг приходит Трамп, который совершенно не из этой тусовки, увольняет 40% персонала в госдепартаменте и приводит людей из бизнеса, из других структур. Это первая причина.

Второе, он ломает существующие традиции, начинает руководить, как будто он руководит бизнесом компании. Это тоже не нравится ни политической верхушке, ни бюрократии. Затем он начинает ломать устоявшиеся политические догмы.

Трамп подбирается к святая святых, политике позитивного действия, говорит, что не нужны квоты, основанные на расе, половой принадлежности и сексуальной ориентации, я буду назначать и распространю этот порядок на всю страну. Естественно, это вызывает раздражение огромной группы, прежде всего элиты.

Начинает пересматривать систему льгот и финансовых выплат. Таким образом он создает серьезную системную угрозу огромной части американской элиты.

Одновременно он начинает ломать внешнюю политику, устоявшиеся квоты. Говорит, что надо уходить из Европы и главное внимание уделять Китаю. Для бюрократии, политической элиты это огромный удар, потому что места, на которых они сидели, будут реквизированы, созданы другие, для которых они не квалифицированы. Надо перестраиваться на абсолютно новую политику.

Важным компонентом программы Трампа был слом системы внешней свободной торговли, которую американцы создавали последние тридцать лет. Трамп говорит: "Система ВТО (Всемирной торговой организации) на самом деле благоприятствует Китаю, а не нам. Она открыла американские границы для дешевого импорта и стала разрушать реальный сектор экономики: обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство. Я защищу реальный сектор экономики, построю стены вокруг нашей промышленности и сельского хозяйства. Каким образом? Начну торговые войны, верну торговые тарифы, пойду на слом ряда соглашений".

Но делая это, он наступает на ноги гигантским конгломератам: финансовой олигархии, интернет-гигантам типа Amazon и Facebook, потому что им неважно, где делать деньги. Они обитают в воздухе, а не на промышленных предприятиях. Им не нужны торговые тарифы, не нужно защищать американскую промышленность. Им нужно свободно перетекать из страны в страну, там, где норма прибыли максимальна. То же самое с шоу-бизнесом, информационной индустрией. В определенной степени это касается фармацевтики.

Когда Трамп начинает проводить свою политику, эти четыре группировки понимают, что его деятельность может обернуться для них потерей не миллиардов, а сотен миллиардов. И они мгновенно оказываются готовы бросить несколько десятков миллиардов, чтобы добиться не переизбрания Трампа.

Сформировался гигантский блок:

  • американской бюрократии,
  • политического истеблишмента,
  • олигархических групп,
  • верхушки многих меньшинств.

С другой стороны, на стороне Трампа:

  • промышленность,
  • сельское хозяйство,
  • малый и средний бизнес,
  • белый средний класс,
  • силовой блок.

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Редактор: Марина Севастьянова
Темы сша дональд трамп андрей коробков президентские выборы в сша 2020
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