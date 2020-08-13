Помпео наткнулся на сопротивление в Чехии

Визит госсекретаря США Майка Помпео в Центральную Европу проходит под девизом: ни Китая, ни России, а только Америка. Но уже в Чехии ему дали понять, что это уж слишком.

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Гостя из США чехи встречали елеем

Хотя чехи постарались, чтобы телевизионная картинка выглядела приятно для американского гостя.

Помпео сначала приехал в Пльзень, где он встретился со своим чешским коллегой Томашем Петржичеком, вместе они посетили памятник освобождению города под названием: "Спасибо, Америка!".

"Я горжусь тем, что Майк Помпео выбрал Пльзень для посещения, который так тесно связан с американской историей. Ежегодно с майскими праздниками мы отмечаем с трудом завоеванную свободу, которую американские солдаты принесли нам в мае 1945 года ", — сказал мэр города Пльзень Мартин Бакса, цитирует Plzeský deník.

"Ни Китая, ни России" — в Чехии

Помятуя, что президент Милош Земан (в обязанности которого входят международные вопросы) не очень привечает командный тон американцев, Помпео предпочел встретиться с премьером Андреем Бабишем, правда, речь шла в данном случае, скорее, о внутренней повестке Чехии.

Помпео не могла не понравится запланированная поездка чешской делегации на Тайвань, а также намерение не поддерживать у себя Huawei и ее сети 5G. Безусловно, радует госсекретаря и антироссийский курс чешского правительства, включая усилия чешской разведки в России (дело Сафронова), войну с памятником маршалу Коневу, обвинения российских дипломатов в подготовке убийства чешских мэров, их высылка.

Также Помпео отметил рвение Чехии в замене советской военной техники на американскую.

АЭС "Дукованы" — и с Китаем и с Россией

Но вот, в чем Прага не уступила — это в том, что тендер по планируемому завершению строительства АЭС "Дукованы" будет проведен без устранения российских и китайских конкурентов американской Westinghouse - "Росатома" и China General Nuclear Power.

На пресс-конференции после переговоров с Бабишем госсекретарь предупредил чехов о влиянии России и Китая на проект завершения строительства.

"Если вы выберете одну из этих стран, это поставит под угрозу вашу свободу и суверенитет", — сказал он, имея в виду запланированный тендер.

Из материалов чешской прессы ясно, что в ходе визита американцы хотели подписать с Чехией документ о развитии атомной энергетики. Однако в итоге Прага отклонила его из опасений, что "подпись может принести пользу некоторым заявителям на строительство нового блока в Дукованах".

Позже в интервью газете Mladá fronta Dnes Бабиш заявил, что чешские власти не намерены исключать российскую госкорпорацию "Росатом" из тендера на возведение нового энергоблока АЭС "Дукованы".

"Я ему (Помпео) сказал, что мы поступаем согласно действующим в Евросоюзе правилам и не можем никого устранять (от участия в тендере на строительство энергоблока), — подчеркнул Бабиш. — Это я ему объяснил и думаю, что он это понял".

Почему Westinghouse проиграет

Как пишет Ян Жижка на страницах портала e15. cz, Westinghouse не входит в число фаворитов конкурса. Основная причина "уже не в тех проблемах, с которыми эта обанкротившаяся компания столкнулась некоторое время назад", а в том, что Westinghouse "претерпела реструктуризацию в США, у нее появились новые владельцы в Канаде, и она не имеет прежнюю репутацию". При прежних хозяевах, Westinghouse "успешно шла" к победе в тендере на АЭС "Темелин", но так и пришла из-за банкротства.

Жижка склоняется к тому, что предпочтение будет отдано южнокорейской компании KHNP, у которой нет "отрицательного опыта Темелина", а " ядерные компании США и Кореи тесно сотрудничают".

Однако, по его мнению, возможно, будут учтены и интересы крупной американской корпорации GE, которая участвует в проектах "Росатома" в качестве поставщика турбин. Автор полагает, что Конгресс будет поставлен этим обстоятельством в тупик.

В Брюссель Помпео не заедет

Заметим, что после Чехии Помпео посетит Словению, Австрию, Польшу. Посещение Брюсселя и учреждений ЕС не является целью его поездки в Европу.

Справка. Правительство Чехии в июне прошлого года приняло решение приступить к реализации проекта возведения пятого энергоблока АЭС "Дукованы". Его мощность составит 1 200 МВт. Выбор компании-поставщика, как ожидается, состоится до 2022 года.

Возведение нового энергоблока должно начаться в 2029-м и завершиться в 2036 году. Тендер на строительство оценивается в 140-160 млрд крон (около $5,9-6,4 млрд). Этот энергоблок заменит один из четырех действующих, которые были сооружены в 1985-1987 годах. Оставшиеся будут работать до 2045-2047 годов. Станция сейчас обеспечивает 20% энергопотребления в Чехии.

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