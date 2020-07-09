МИД России призывает Чехию к диалогу

России и Чехии нужно как можно скорее урегулировать имеющиеся проблемы. Так как эпидситуация не позволяет организовать встречу, нужно начать консультации на уровне уполномоченных стран.

Об этом заявили в российском Министерстве иностранных дел.

"Российская сторона с целью урегулирования возникших проблем в двусторонних отношениях изначально выступила за проведение таких консультаций. Нашему послу в Праге давно даны все необходимые полномочия, о чем партнеры неоднократно официально уведомлялись, и мы об этом говорили публично и публично призывали активизировать диалог со стороны Чехии", — пояснила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

По ее словам, в дальнейшем, когда эпидемия коронавируса в мире сойдет на нет, ожидается диалог на уровне курирующих заместителей министров иностранных дел двух стран.

Ранее "Правда.Ру" писала, что чешская агрессия подпитывается из Вашингтона. Но Россия отвечать на это агрессией не будет. Такое мнение высказал политолог Владимир Шаповалов.