Мария Захарова о памятнике Коневу: наша задача – решить этот вопрос

О ситуации с незаконным сносом памятника маршалу Ивану Коневу в Праге и о мерах, предпринимаемых МИД России для урегулирования инцидента, рассказала главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Борьба за памятник

— Мария Владимировна, когда в Грузии были известные события годичной давности, когда президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала, что "Россия — враг, Россия — оккупант", было закрыто авиасообщение. Вот это было жёсткое действие. Нам недавно Нино Бурджанадзе сказала: хорошо, что санкции не ввели. Иначе было бы совсем тяжело. Хотя отмена рейсов тоже оказалась чувствительной мерой. Я знаю, что в истории со сносом памятника маршалу Ивану Коневу многие эксперты и россияне ждут не только официальных заявлений МИД, которые тоже очень важны, нужны, и их, наверное, слышат, а каких-то более жёстких действий. Когда Красная армия освобождала прекрасный город Прагу, маршал Конев решил не использовать тяжёлую артиллерию, чтобы сохранить старинный город. Хотя он мог бы сберечь жизни советских солдат и время. А теперь некий юноша говорит о том, что "наш памятник — что хотим, то и делаем".

— Вы сказали о ситуации годичной давности. Я хочу напомнить, что речь идёт не только о заявлениях президента Грузии. Всё началось с того, что делегация прибыла в Тбилиси во главе с депутатом Сергеем Гавриловым по линии соответствующих межпарламентских обменов. Это была Православная парламентская ассамблея. Все участники, форматы и делегации были хорошо известны и получили не только приглашение, но и подтверждение того, что российская делегация принимается в Тбилиси. Однако затем была совершена провокация.

После провокации, вместо того чтобы ситуацию каким-то образом разъяснить, если уж её нельзя было на тот момент исправить, мы услышали целый залп странных заявлений со стороны президента Грузии.

Всё в совокупности привело к соответствующим заявлениям с российской стороны, поскольку это вопрос безопасности российских граждан (и об этом говорило на тот момент руководство России), которая стала большой проблемой.

Что касается сноса памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, мы никогда не отказывались от работы с чешской стороной. Мы об этом заявляли на брифинге. В четверг будет очередной брифинг — мы снова публично к ним обратимся. Но мы обращаемся к чехам практически ежедневно по линии наших посольств по поводу того, что мы готовы ответить на их же предложения о начале совместной работы по урегулированию последствий этого неприемлемого действия, неприемлемого в первую очередь для ветеранов Второй мировой войны, Великой Отечественной войны.

— Был демонтирован памятник герою, человеку, который спас город. Потому что Лейпциг и Дрезден, например, были буквально стёрты с лица земли, когда их союзники брали.

— В данном случае мы хотим работать на результат, не только на демонстрацию, но и на позитивный, конструктивный результат, даже несмотря на подчас неприемлемое поведение ряда политиков либо людей, причисляющих себя к политике с той стороны. Наша задача — найти возможность для решения этого вопроса. Хотя все принципиальные оценки произошедшему мы дали.

— Мария Владимировна, какие могут быть решения этого вопроса? Вы говорите, мы работаем с чешской стороной. Но памятника уже нет, его убрали.

— Для начала мы добились признания того факта, что памятник находился в соответствующем реестре. Ведь все началось с того, что некоторые деятели с чешской стороны начали делать заявления, что:

никакого реестра памятников не было,

памятник маршалу в этом реестре не числился,

вопрос целиком находится в ведении муниципалитета и так далее.

Мне кажется, надо начинать с самого простого — с основ этого вопроса, его юридической стороны. Есть, безусловно, политические деятели и политические интересы.

Однако есть право, международное соглашение, по которому памятник маршалу Ивану Коневу должен охраняться и в отношении него должны производиться соответствующие действия. Это все регламентировано.

Самое главное сейчас — выйти в правовую плоскость для обсуждения этого вопроса. Мне кажется, против этого факта аргументов быть не может, коль скоро наши западные партнеры, коллеги по Европейскому союзу и по выстраиванию двухсторонних отношений, всегда говорят о соблюдении международного права, двухсторонних отношений как о своём приоритете. Здесь не может быть иных трактовок и прочтения, кроме возвращения обсуждений и попыток выйти к правильному решению именно на основе юридической платформы. С этого и надо начинать. Мы не просто к этому готовы, но и мы призываем наших чешских коллег сделать то же самое.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова