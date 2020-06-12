Мария Захарова: Вторая мировая война – поле беспринципной политики

О позиции западных СМИ в освещении Второй мировой войны и о мерах, предпринимаемых российским МИД в целях сохранения исторической правды рассказала главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как проходит возвращение россиян на родину?

Читайте начало интервью:

Фейки о Второй мировой войне

— Мария Владимировна, особенно поражает клевета на День Победы 9 Мая. Настоящий шок вызвало у нас заявление западных СМИ, что США и Британия, оказывается, победили нацизм. Российский МИД сказал, что мириться с переписыванием истории нельзя, и всё. Я говорила с разными экспертами, все ждут жёсткой реакции от МИД на такие выступления, которых всё больше и больше.

— Вторая мировая война стала полем информационной брани и абсолютно беспринципной политики целого ряда государств. Наверное, нет другого мирового события, которое было бы настолько изучено, описано, потому что ХХ век давал возможности вести хроники даже на полях сражений:

архив фотокорреспондентов, в том числе военкоров,

кинохроника,

мемуары,

документы, которые попадали в архивы и потом рассекречивались;

Нюрнбергский трибунал, который вёлся в открытом режиме, заседания транслировались, хроника сохранялась.

Вся доказательная база тщательно из года в год архивировалась, описывалась, выходили каждый год тысячи книг, изданий по этому поводу. И казалось бы, ничего не могло предвещать, что в конце ХХ века именно Вторая мировая война подвергнется вот такому варварскому нападению.

Вы привели в пример этот твит, но это только один твит. Он всколыхнул наше информационное пространство. Но мы же каждый день это видим. Сносятся памятники, публикуются откровенные дезинформирующие материалы. Мы слышим чудовищные заявления. Мы видим действия, которые приведут к ещё большему историческому искажению: например, когда Красная армия, с точки зрения неких западных так называемых специалистов, сегментируется на национальные армии. Красная армия, — наши солдаты, люди, воевавшие плечом к плечу, не делившие себя ни по принципу национальности, ни вероисповедания или его отсутствия, территориальной принадлежности, единой силой выступившие на защиту страны, — сегодня предстают в псевдоисторических исследованиях на Западе как сегменты национальных формирований. Нам на полном серьёзе говорят, что Украинский фронт — это не название фронта, а национальная принадлежность, и в него входили исключительно люди, либо проживавшие на Украине, либо украинцы по национальности. Что бы сказали наши деды? Что бы сказал мой дед, у которого отец был украинцем и у которого украинская фамилия, а его мама была русской? И как бы он смог с этим мириться сегодня?

Наша задача — отстаивать правду до конца. Как они отстаивали нашу страну, нас, наше будущее, и вообще дали нам право на жизнь, точно так же сегодня бескомпромиссно, последовательно и решительно мы должны вступиться за них.

Вы говорите о нашей реакции. Было официальное заявление МИД — это уже исторический факт. Высказались дипломаты, послы и так далее. И конечно, была определена работа с американской стороной относительно того, что мы будем абсолютно чётко доводить до них неприемлемость подобных высказываний и подчёркивать это каждый раз.

Во всех переговорах министра иностранных дел Сергея Лаврова этому компоненту отводится первоочередное внимание. Когда осуществляются визиты в страну, где есть монументы, памятники советским солдатам либо мемориалы, которые увековечили память героев той войны (там захоронены солдаты или в честь нашей армии поставлены эти памятники), всегда этот вопрос является важнейшей частью визита.

Наши посольства занимаются сохранностью наших памятников не только сейчас, когда памятники сносятся. Есть реестр памятников, их ежегодный осмотр с точки зрения сохранности. Ведутся новые исследования по поискам, установлению связи, по запросам родственников и так далее. Есть ещё одна форма работы. Многие родственники, которые сами узнают о том, что их предки захоронены на территории чужой страны, обращаются к нам в посольство или в МИД. Мы оказываем содействие в нахождении каких-то деталей, направлении материалов. Иногда родственники погибших солдат приезжают в эту страну, тогда мы работаем с ними. И конечно, проводится огромная работа непосредственно со странами, историческими архивами, военно-историческими обществами.

Это целый комплекс работ. И здесь компромиссов быть не может. Если мы позволим себе компромисс на этом направлении — всё, не будет у нас истории. Наши дети, следующее поколение, не будут знать историю такой, какой она была на самом деле.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова