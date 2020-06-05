Захарова рассказала о приоритетах при организации вывозных рейсов

О том, в какой очерёдности эвакуировали людей в Россию из-за рубежа, и какие приоритеты при этом существовали, рассказала главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как проходит возвращение россиян на родину?

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Как вывозили русских туристов

— Скажите, пожалуйста, учитывалось ли, из какой страны люди уезжают? Насколько я знаю, в Индии туристы (не только наши граждане) оказались в очень тяжёлой ситуации. Там чуть ли не полицейские палками избивали иностранцев. И есть страны, которые очень дороги для жизни, и людям, застрявшим в Новой Зеландии (одной из самых дорогих стран), просто финансово тяжело было там находиться. Тем не менее какой-то приоритет существовал?

— Да. Безусловно, принимаются во внимание все факторы. В данном случае очень сложно сказать, какой главный фактор, какой второстепенный. Всё важно. Схема эвакуации людей потому и называется "алгоритм", что в ней задействовано большое количество элементов, они находятся постоянно во взаимосвязи и при этом изменяются. Это очень сложная история.

К сожалению, иногда я слышу критические оценки наших действий по вывозу россиян из-за рубежа: "Да что вы там всё занимаетесь? Можно просто взять самолёт, отправить его в страну, всех туристов погрузить и привезти обратно". Но так бывает либо в кино, либо не при пандемии, а в каком-то другом случае.

Такие случаи, кстати говоря, были раньше, когда нужно было проводить эвакуационные мероприятия из какой-либо страны. Тогда действительно принималось решение, направлялся борт, всё было просто и логично. Это могло быть связано:

с природной катастрофой,

крушением самолёта,

изменением политической обстановки.

Но здесь-то у нас другая ситуация. В данном случае присутствует эпидемия — невидимый, но очень опасный враг, который постоянно вносит коррективы. Из-за перманентно меняющейся ситуация на земле были совершенно непредвиденные ситуации. Например, направляется борт в какую-то страну, и в момент, когда он уже находится в воздухе, эта страна меняет из-за собственной эпидемиологической ситуации правила приёма зарубежных бортов, несмотря на то, что:

пролётные документы готовы,

списки пассажиров организованы.

У нас таких случаев было немало. Именно так случилось в Катаре, в Дохе. Так было на Фиджи: борт должен был вылететь за россиянами с территории рядом находящегося государства, и в последнюю минуту, хотя все было готово, фиджийцы сказали: "Нет, мы не можем вас принять, у нас ситуация не позволяет это сделать".

Поэтому такая кажущаяся простота очень обманчива. Это проблема не количества самолётов и желания или нежелания или нерасторопности. Это проблема соединения огромного количества факторов.

Теперь отвечу на вопрос относительно того, в какой очерёдности вывозили людей из разных стран, были ли приоритеты, какие критерии являются важнейшими. Одним из важнейших является, конечно, количественный критерий.

Сначала Таиланд: там находятся несколько десятков тысяч человек. Порядка двадцати тысяч записались ещё на конец марта — начало апреля. Какое-то количество людей изменили свое желание улететь и решили остаться там. Но даже при этом из Таиланда было осуществлено более 35 рейсов. Речь идёт об эвакуации пятнадцати тысяч человек. Конечно, Таиланд потребовал пристального внимания. Вдобавок там оказалось большое количество детей, женщин, семей с детьми, много детей до трех лет, в том числе грудных.

Следующей идёт Индия, вы абсолютно правы:

во-первых, требовалось эвакуировать много людей: порядка пяти тысяч;

во-вторых, очень сложная внутренняя логистика: все дороги перекрыты, внутренний транспорт не работает.

Вдобавок к этому следовало учитывать изменение ситуации внутри страны — ситуации эпидемиологической, общественной и так далее. Но самая главная трудность — это невозможность коммуникации между городами. Люди были фактически заперты во многих населённых пунктах, причём в разных штатах. То есть, в отличие от того же Таиланда, где люди в основном сконцентрированы в нескольких определённых местах, в Индии люди рассеяны буквально по всем штатам. Собрать их очень сложно. Например, был очень досадным один случай. У нас всё было готово к вылету в Россию, получены разрешения от индийских властей, борт был готов, и несколько людей пытались из Мумбаи оперативно доставить в Дели. Оттуда на машине более двадцати часов езды, почти сутки, и они на пару часов не успели на самолёт. Эту небольшую группу из семи или восьми человек решили не ждать, учитывая, что:

борт был уже наполнен людьми, в том числе пожилого возраста,

было очень-очень жарко,

пассажиры уже семь или восемь часов прождали в аэропорту до этого, и им было тяжело.

В итоге этот самолёт улетел. Конечно, и ту группу тоже отправили спустя какое-то время, подсадили их на самолёт и так далее.

Из Индонезии мы также вывезли большое количество людей.

Параллельно с этим были рейсы из стран СНГ, из европейских стран.

Наконец-то нам удалось на сегодняшний момент разгрузить африканское направление. Хотя, конечно, мы исходим из того, что будут новые рейсы и туда:

в ЮАР,

Танзанию (Занзибар),

на Маврикий и так далее.

Были сложные рейсы с Сейшел, потому что там находилось не так много людей плюс точка от нас достаточно удалённая, но мы нашли выход и на этом направлении.

Несмотря на то, что были рейсы в Латинскую Америку, там всё ещё остаётся много наших людей. Отмечу, что на этом направлении много гуманитарных случаев.

И конечно, остаются Австралия, Новая Зеландия — пока, к сожалению, рабочая группа никак не приступит к данному направлению. Есть препятствующие этому объективные показатели, но эта линия прорабатывается.

Остаются ещё север Африки, Ближний Восток. В данный момент прорабатываем Саудовскую Аравию. Сейчас разгрузили Иорданию. Будут и другие направления.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова