Мария Захарова: почему эвакуируемых регистрировали через "Госуслуги"

О том, по какому принципу строился алгоритм эвакуации наших граждан в Россию из-за рубежа, и какие категории людей входили в этот список, рассказала главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как проходит возвращение россиян на родину?

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Эвакуация наших граждан из-за границы

— Мария Владимировна, насколько сложно было понять, сколько россиян оказалось за границей, когда пандемия была уже объявлена, и они поняли, что надо быстро ехать домой? Сколько россиян оказалось в других странах и сколько уже вернулось?

— После того как были введены квоты на прилёт, был разработан специальный алгоритм вывозных мероприятий, который должен был учитывать как ситуацию с находящимися за рубежом россиянами, которые хотят вернуться, так и ситуацию в России, чтобы соблюсти нормы эпидемиологической безопасности и сохранить здоровье тех людей, которые находятся здесь.

Минкомсвязи с конца марта было поручено вести списки через портал "Госуслуги". Сначала списки вели российские посольства практически вручную, по заявке человека. Затем это стали делать через "Госуслуги", чтобы было понятно, в каких регионах России проживают люди, находящиеся в иной стране. Это нужно для формирования рейсов непосредственно на регион, чтобы людей сразу помещать на самоизоляцию либо распределять тех, которые живут в запредельных регионах, но не могут туда попасть из-за местных ограничений, в обсерваторы. Обсерваторы для приезжающих готовили по количеству мест. Основная задача — сделать так, чтобы, прилетая в Российскую Федерацию, инфицированные люди не передавали вирус далее, свободно перемещаясь, а сразу приезжали домой, на самоизоляцию либо на обсервацию.

До 10 апреля в основном были рейсы на Москву, Питер и вывозили москвичей и питерцев. Это связано только с одним: в Москве и Питере обсервация была подготовлена намного лучше. У других регионов даже задачи такой изначально не стояло, потому что объемы перевозок несравнимы.

Как только этот алгоритм отработали на Москве и Питере, его распространили на другие регионы. В первую очередь это Дальний Восток: большое количество туристов приезжает в Юго-Восточную Азию именно оттуда. Взяли эту схему за рабочую и начали принимать самолеты, расселять, развозить и так далее.

Постепенно схема усложнялась:

от монорейсов (одна страна, один регион) перешли к схеме "одна страна, два региона" (условно говоря, Бангкок — Москва — Питер);

затем стали охватывать две страны и два региона (условно говоря, Индонезия — Таиланд — Владивосток — Хабаровск).

Эта схема усложнялась дополнительно: регионы договаривались между собой через Роспотребнадзор о распределении и транспортировке людей до сопредельных регионов, чтобы рейсы были наиболее наполненными, а учитывая, что основное количество людей, привязанных к одному региону, уже сошло, то формировались они уже по другому принципу. Алгоритм усложнялся для повышения эффективности.

Теперь о цифрах. Изначально мы исходили из заявок на "Госуслугах". Порядка 27-28 тысяч человек хотели выехать. На сегодня 23 тысячи человек возвращены:

22 тысячи — российскими авиакомпаниями,

порядка тысячи-полторы — зарубежными компаниями, потому что мы делаем это во взаимодействии с другими странами.

У остальных, подавших заявку, изменились планы, обстоятельства, кто-то отказался, но так или иначе программа, которая была заложена, практически выполнена.

Проблема в другом. Вчера Минкомсвязи опубликовало данные о людях, которые хотят вернуться в Россию, 60 тысяч человек. Это число не из-за того, что их не вывезли.

К началу апреля было 27-28 тысяч желающих, вывезли 23 тысячи. Но за это время дополнительно 60 тысяч человек заявили о желании вернуться в Российскую Федерацию.

Кто эти люди? Было много критических замечаний: "Зачем улетели отдыхать в разгар пандемии", "Почему были безответственными", — так писали многие. Мы как представители государственных органов не имеем права говорить, кто является ответственным или безответственным. Мы должны с ситуацией каким-то образом справляться. Поэтому я не могу разделить негативную оценку. Не все из них были туристами. В этой группе оказались люди, которые:

находились на обучении: школьники, студенты;

работали, в том числе госслужащие, преподаватели, врачи. Опять же, это признак потрясающе изменившегося мира последних лет;

состоят в браке с гражданами других стран, чьи дети имеют 2-3 гражданства. Эти семьи живут на несколько стран. Учитывая наличие родственников, они тоже, не чувствуя границ, перемещаются из одной страны в другую.

планировали возвращение к началу лета. По мере изменения ситуации в их странах они решили вернуться домой, в Россию.

Когда я говорю о количестве вывезенных людей, рейсов, самолетов, то оперирую информацией Минтранса и Росавиации, потому что именно под эгидой Росавиации сформирована рабочая группа, которая занимается постановкой рейсов, определением точных маршрутов и так далее. Названия стран, даты, количество вывезенных, фото, видеоматериалы — всё это доступно на сайте МИД, на специальном баннере на центральной странице. Можно самим всё посчитать, проверить, посмотреть — доступно и открыто.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова