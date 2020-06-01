Мария Захарова: в Россию эвакуировали 700 туристов ежедневно

О том, как разворачивалась ситуация с коронавирусом, и какие меры были предприняты для эвакуации наших граждан в Россию из-за рубежа, рассказала главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как проходит возвращение россиян на родину?

Туристы и пандемия

— Мария Владимировна, сейчас беспрецедентное время для всей планеты, поскольку международное передвижение полностью остановлено, единственное направление — это возвращение на родину. На какой сегодня стадии процесс эвакуации наших граждан из-за рубежа?

— Вы правы. Мы сейчас в ситуации, в которой ещё никогда не жил мир. Это проблема всего человечества. Люди сталкиваются с ситуациями, которые они не переживали раньше, и, самое главное, никогда не было теоретического осмысления этих ситуаций.

Конечно, есть вещи, которые мы не прочувствовали, не прожили, но мы теоретически к ним готовы, потому что есть предписания на этот случай.

Ситуация с коронавирусом не имела в мире ни аналогов, ни теоретического осмысления. Были некие описательные характеристики в футурологических романах, в кино, но между кино и реальной жизнью есть большая разница. Никаких принципиальных направлений выхода из подобных ситуаций проработано не было.

Это в равной степени касается и нашей деятельности, связанной с находящимися за рубежом гражданами. Я говорю не только о россиянах, а вообще о ситуации, когда граждане различных стран оказались в других государствах. Они оказались отрезанными не только от своих стран (что очень важно). Иногда они были отрезаны даже от какой бы то ни было коммуникации, куда входят:

транспортная логистика,

связь,

возможность получить материальную помощь (это коснулось тысяч людей),

еда, питье, медикаменты (таких случаев тоже много),

самое главное, дефицит информации о том, когда и что будет решаться, каким образом будет найден выход из той или иной ситуации.

С этим комплексом проблем столкнулись все страны и очень многие люди. Речь идет о миллионах людей по всему миру, которые не могут вернуться на родину, к своим близким. Потому что на сегодняшний момент мир настолько расширился и глобализировался, что у людей отсутствует в принципе:

Понимание межгосударственных границ как таковых. Они были в большей степени в обиходе политиков, государственных органов. У людей уже много лет нет внутреннего ощущения неких разделительных линий. Слава богу, это ощущение теперь исчезло. Ощущение невозможности реализовать некие технологические опции (и я себя причисляю к этим людям). Я задала одной женщине вопрос, есть ли у неё обратный билет, потому что от этого зависит категория оказания помощи, в которую она попадает. Она говорит: "Зачем мне нужно было покупать заранее обратный билет? Это всегда можно сделать, зайдя на сайт". То есть было и есть ощущение абсолютной уверенности в том, что всё должно быть хорошо, иначе быть не может, а те трудности, которые есть, легко разрешимы.

Вот это краткое описание того, с чем столкнулся весь мир, в частности российские загранучреждения, Россия, российские граждане, и целый комплекс ведомств, которые сейчас занимаются этим вопросом.

Теперь непосредственно о том, что происходит, в цифрах, фактах, направлениях и так далее.

Начало марта — постепенно рушится международное транспортное сообщение, поскольку вводится карантин, страны закрывают границы. Появляются разрывы в логистических цепочках, постепенно останавливается мировое транспортное сообщение.

Аэропорты-хабы являются центрами пересечения направлений, и если начинают сбоить какие-то рейсы, маршруты, то это касается уже всех направлений.

По мере изменения эпидемиологической ситуации у нас в стране 14 марта было заявление председателя правительства Российской Федерации о необходимости воздержаться от зарубежных поездок. Параллельно (помимо общероссийского штаба и других структур, которые занимаются подобными вопросами) организовали штаб в Министерстве иностранных дел, и наше посольство начинает собирать информацию, составлять списки людей, которым нужна помощь. Это уже были тысячи людей. Начинается систематизация вопросов, оказание содействия на месте.

Исчезающая, но пока ещё существовавшая на тот момент транспортная система задействовалась по полной программе, чтобы все запланированные рейсы были реализованы. Людей подсаживали на эти самолеты, помогали с документами, пересадками, стыковками и так далее.

К концу марта ситуация изменилась драматически: перестало летать подавляющее большинство самолётов мировых компаний. Изменилась ситуация у нас в стране — с эпидемиологической точки зрения. Было решено, что вывозные мероприятия будут осуществляться по квотам. То есть можно привозить авиарейсами ежедневно:

500 человек в Москву и Московскую область,

200 человек в каждый из остальных регионов.

К этому моменту подавляющее большинство организованных туристов — это практически 90-95 % (сейчас уже больше) были возвращены на Родину. Подчёркиваю, речь идёт об организованных туристах. Самолеты специально летали в места наиболее популярных маршрутов, и люди были вывезены.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова