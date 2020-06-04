Мария Захарова объяснила, кто устанавливает цены на вывозные рейсы

О том, сколько людей было эвакуировано в Россию из-за рубежа, и на каких финансовых условиях осуществлялось возвращение, рассказала главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как проходит возвращение россиян на родину?

Читайте начало интервью:

Сколько стоит вернуться на Родину во время пандемии

— Мария Владимировна, вы очень хорошо, системно всё рассказали, с хронологией. Но я видела данные, что в марте вернулось 130 тысяч россиян. Как такое может быть?

— Это правда. За апрель-май с начала действия алгоритма, когда сузилась возможность ввоза людей из-за эпидемиологической ситуации, и под эгидой штаба был разработан этот алгоритм, до сегодняшнего момента вывезено по этой схеме 23 тысячи человек, а с начала марта всего вернулось более 235 тысяч человек (сейчас, наверное, уже больше). Просто многие вернулись сами рейсовыми самолётами уже по гибридной схеме конца марта.

— Важный вопрос — финансовая составляющая возвращения. Люди покупали билеты на рейсы или это было за счёт государства, либо это была комбинированная схема?

— До конца марта были рейсовые самолеты, и люди возвращались на них. У кого были обратные билеты — использовали их, у кого нет — пытались купить, но для кого-то цена была неподъёмная.

Это тоже стало для многих причиной невозвращения в конце марта. Принятый нами алгоритм включает в себя и финансовую сторону.

Первый блок связан с билетами. Каждый человек, который записался на "Госуслугах", получая приглашение к регистрации на рейс, исходит из следующего: если у человека есть обратный билет российской авиакомпании, то происходит взаимозачёт. Условно говоря, у него есть билет на рейс "Аэрофлота", а прилетает "ЮТэйр" или "Сибирь". Человек не тратит деньги на новый билет, а приносит билет "Аэрофлота", и происходит взаимозачёт. Если обратного билета не было или был билет зарубежной компании, то новый билет можно купить по фиксированной цене: 200 евро и 400 евро, в зависимости от расстояния. Что касается расстояния, всё это тоже фиксировано по регионам.

Второй блок. Правительство выделило средства на поддержку авиакомпаний. Многие люди задавали вопрос: "Я покупал билет в Индию, — условно говоря, — за 300 евро. А вы мне предлагаете вернуться за 400". Но нужно учитывать, что эти билеты могли быть:

по акции,

бонусные мили,

пакетные предложения,

горящие туры и так далее.

Однако в мировой практике вывозные рейсы в ходе чрезвычайных ситуаций всегда дороже в связи с тем, что они летят пустыми за людьми и только в обратную сторону возвращаются заполненными. Эта информация доступна на сайтах внешнеполитических ведомств очень многих стран, в том числе передовых. В нашем же случае эта цена была минимизирована.

Ещё раз подчёркиваю, человек платит за билет только в том случае, если билета нет вообще или был билет зарубежной компании. Исходим из того, что зарубежные компании обязаны выплатить человеку компенсацию за билет либо каким-то другим образом его компенсировать.

Отмечу, что цены, которые установлены были на вывозные рейсы нашими зарубежными коллегами, просто небо и земля по сравнению с нашими. Там цены, за исключением нескольких стран, существенно выше российских.

Важно, что есть ещё и коммерческие рейсы. Такой рейс у нас был организован с Сейшел. Посольство и компания, которая осуществляла коммерческую грузовую перевозку на Сейшелы, предложили людям использовать этот самолет в качестве вывозного. Но компания поставила свои цены на билет, 900-1000 долларов. Людей это устроило, и группа из ста с лишним человек купила билеты, вернулась. Посольство занималось организацией, документами.

Но были и другие примеры. Регионы, например, Югра, летели за своими в Юго-Восточную Азию, и эти рейсы были полностью дотационными, то есть люди ничего не платили либо платили символические деньги. Может быть, за багаж, я точно не знаю. Таких примеров у нас много. Скажем, грузовой рейс поставлял медикаменты или гуманитарную помощь в Каракас, а на обратном пути забирал людей из Венесуэлы, и он тоже был бесплатный.

Мало того, они захватили ещё людей с Ямайки. Вот с Ямайки до Венесуэлы люди долетели сами, их было немного.

Тут всё зависит от авиакомпании, которая организовывает рейс:

одни компании фактически занимаются благотворительностью,

другие компании вывозят людей исключительно на коммерческой основе.

Во втором случае мы тоже оказываем содействие — юридическое и организационное.

Ещё один вариант — это зарубежные компании. Они вывозят своих граждан из России и могут предоставить россиянам возможность вернутся домой, чтобы не ходить порожняком.

Учитывая, что это зарубежные компании, а значит, коммерческие, цена устанавливается полностью на их усмотрение. Такие рейсы были из Шри-Ланки, с Ближнего Востока и так далее. Люди сами решали, принимать или нет эту ценовую политику.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова