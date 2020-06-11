Об информационной кампании в западных СМИ против России и её официальных представителей, о примерах фейковых новостей рассказала главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Читайте начало интервью:
— Мария Владимировна, давайте обратимся к теме фейков. Последние новости вызывают большое изумление. Например, The New York Times только что обвинила президента России в развале американской науки. Я даже не знаю, как на это реагировать. И такие удивительные вещи приходится видеть и слышать каждый день.
— Я хочу процитировать генерального секретаря ООН господина Гутерриша. Месяц или два назад он заявил о том, что миру сегодня угрожает не только пандемия коронавируса, потому что мир столкнулся с тем, с чем никогда раньше не сталкивался, — с инфодемией. Именно такое определение он предложил миру. К сожалению, даже люди, которые занимаются проблемами фейков, дезинформации, борьбой с информационными кампаниями, казалось, не были особенно поражены или тронуты этим заявлением. Они по большей части пропустили его мимо ушей, потому что, мне кажется, посчитали его некой политической декларацией. А на самом деле он был очень прав. Масштаб этой инфодемии мы себе даже не представляем. Я, честно говоря, не видела такого никогда. Каких только кампаний и вбросов мы ни проходили, с чем только ни сталкивались:
То есть было всякое. Но то, к чему мир пришел сегодня, — это явление, изумляющее:
a) масштабами,
b) формами,
c) отсутствием инструментария противодействия фейкам и их продвижению.
Почему это происходит, сложно сказать. Такое впечатление, что действовавшие ранее схемы вбросов, дезинформации тогда только оттачивались и были единичными случаями. На сегодняшний день эта проблема приобрела глобальный, мировой характер.
И самое главное, как ей противодействовать, никто не знает.
Я сама стала объектом грязной информационной кампании в Сети, когда мне приписали слова, которые я никогда в жизни не произносила.
Мне в информационном пространстве начали навязывать тексты, мысли, слова, действия и поступки, выдавая их за факты, которые никогда не являлись таковыми. Я на собственном примере могу сказать, что противодействовать этому практически невозможно. Запускалась информация, что у меня семья в Америке, ребёнок родился за границей и живёт там. Мне приписывались высказывания о какой-то якобы классовости, социальном неравенстве, якобы о том, что за границу могут летать только богатые. Я никогда не говорила ничего подобного, не думала и не считала так никогда. Но оказалось, что, даже имея возможность опровержения и собственные информационные ресурсы в виде соцсетей, противодействовать этому практически невозможно.
То, что творят наши западные партнеры с российскими дипломатами сейчас на этом направлении, конечно, переходит все границы:
Это просто несколько примеров. Но мы с этим сталкиваемся каждый день. И разумеется, мы видим, с помощью каких ресурсов всё это делается.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовила Марина Севастьянова
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