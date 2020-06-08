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Автор Инна Новикова

Мария Захарова рассказала о формировании гуманитарных списков

Общество

О том, какие категории граждан попадают в гуманитарный список, и какая помощь им оказывается, рассказала главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как проходит возвращение россиян на родину?

Читайте начало интервью:

Приоритетный вывоз

— Вы рассказали о формировании вывозных рейсов, о способах оплаты билетов. Были ли какие-то люди, которым помощь оказывалась в первую очередь?

— Да, конечно. Отдельного упоминания заслуживают так называемые гуманитарные списки. В них попадают люди, у которых крайне трудные случаи:

  • люди с тяжёлыми заболеваниями (например, с инсулинозависимым диабетом);
  • женщины в на последних сроках беременности;
  • женщины, только родившие. Таких случаев очень много. Например, были женщины, которые родили в марте или даже в апреле;
  • пожилые люди с инвалидностью;
  • многодетные семьи, для которых даже билет по фиксированной цене 400 евро превращается в сумму 2000 евро. И для них это бывают неподъёмные деньги;
  • дети, которые требуют особого отношения. Недавно мама с мальчиком возвращалась из Индии. У мальчика сильнейшая аллергия, и на этом фоне открылось ещё дополнительное заболевание.

Вот эти гуманитарные случаи так и называются — гуманитарный список. Что это значит? Их рассматривают без привязки к региону. Они идут во многом при содействии либо наших загранучреждений, которые находят возможность посадить их, разместить, оплатить им какую-то часть их расходов, либо за счет авиакомпаний, которые принимают к рассмотрению эти заявления, опять же, поданные нашими посольствами. Этих случаев очень много.

Помимо всего прочего, мы стараемся вести эти случаи дальше, в том числе передавая информацию о них в Россию, для того чтобы в тех регионах, куда они приезжают, их могли встретить с тем набором услуг или помощи, который им необходим:

  • лекарства,
  • операции,
  • размещение.

То есть чтобы человек, не имеющий прописки в этом регионе и попадающий в обсерватор, тут же был взят на учёт, на особый контроль, потому что ему нужна помощь.

Как формируется этот гуманитарный список? Это происходит по решению правительства, согласованному с руководством нашей страны. Нашим послам на месте дана возможность принимать решения о какой-то дополнительной поддержке.

Нужно помнить о том, что правительство Российской Федерации распоряжением № 433 приняло решение об оказании материальной помощи и о поддержке людей, у которых есть обратный билет. То есть это люди, которые планировали своё возвращение, но, к сожалению, были лишены такой возможности с учётом изменившихся обстоятельств. Помощь значительная:

  • 2400 рублей в день на взрослого,
  • 1600 рублей в день на ребёнка.

Она выделяется через заявку на "Госуслугах". Такую помощь получают двадцать одна тысяча человек. Конечно, есть и проблемы:

  • неправильное оформление заявки,
  • неправильное указание документов, карт,
  • сбой при осуществлении трансакции, возвращение денег,
  • переплаты. Бывает, что люди возвращаются, но "забывают" указать на "Госуслугах", что они вернулись, для того чтобы исключить себя из программы на оплату.

Есть люди, которым эта помощь не положена, но они находятся в бедственном положении, и тогда посольством принимается дополнительное решение. Десять лет назад было разработано постановление № 370, оно касается экстраординарных случаев, связанных с угрозой жизни. Несмотря на экстренный характер, оно всё равно в данном случае применяется. Послов на это ориентировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Многие говорят, что положение № 370 не задействовано в полном объёме.

Нужно учитывать, что фонды для формирования финансового обеспечения положения № 370 наполняются за счёт консульских сборов. Однако у нас не ведётся консульская работа с марта, когда началась пандемия, потому что люди перестали ездить, получать визы в связи с ограничением перемещений через границу. Нет дохода — нет соответствующих финансовых средств.

Но посольства находят возможности, в том числе за счёт благотворительности.

Есть посольства, и мы ими действительно гордимся и ставим другим в пример, да и себе берём за образец, которые сами занимаются сбором средств за счёт своих личных возможностей:

  • в нашем посольстве в Вашингтоне был объявлен сбор средств среди сотрудников;
  • наше посольство в Аргентине собирает одежду, медикаменты, покупает еду, в том числе на свои личные средства.

Так поступают очень многие наши посольства. Но есть ситуации, где масштаб проблем велик. Тогда подключаются компании, диаспора, соотечественники на месте, у которых более благополучная ситуация, чем у других соотечественников, и они оказывают какую-то помощь. Иногда принимают к себе для проживания. Так было в США. Где-то оказывают помощь с продуктами, лекарствами. Очень большую помощь оказала Русская православная церковь. Во многих местах её представители действительно сумели развернуть настоящие гуманитарные акции: брали к себе на проживание людей, помогали, кормили, поили и так далее.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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