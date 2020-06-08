Мария Захарова рассказала о формировании гуманитарных списков

О том, какие категории граждан попадают в гуманитарный список, и какая помощь им оказывается, рассказала главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как проходит возвращение россиян на родину?

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Приоритетный вывоз

— Вы рассказали о формировании вывозных рейсов, о способах оплаты билетов. Были ли какие-то люди, которым помощь оказывалась в первую очередь?

— Да, конечно. Отдельного упоминания заслуживают так называемые гуманитарные списки. В них попадают люди, у которых крайне трудные случаи:

люди с тяжёлыми заболеваниями (например, с инсулинозависимым диабетом);

женщины в на последних сроках беременности;

женщины, только родившие. Таких случаев очень много. Например, были женщины, которые родили в марте или даже в апреле;

пожилые люди с инвалидностью;

многодетные семьи, для которых даже билет по фиксированной цене 400 евро превращается в сумму 2000 евро. И для них это бывают неподъёмные деньги;

дети, которые требуют особого отношения. Недавно мама с мальчиком возвращалась из Индии. У мальчика сильнейшая аллергия, и на этом фоне открылось ещё дополнительное заболевание.

Вот эти гуманитарные случаи так и называются — гуманитарный список. Что это значит? Их рассматривают без привязки к региону. Они идут во многом при содействии либо наших загранучреждений, которые находят возможность посадить их, разместить, оплатить им какую-то часть их расходов, либо за счет авиакомпаний, которые принимают к рассмотрению эти заявления, опять же, поданные нашими посольствами. Этих случаев очень много.

Помимо всего прочего, мы стараемся вести эти случаи дальше, в том числе передавая информацию о них в Россию, для того чтобы в тех регионах, куда они приезжают, их могли встретить с тем набором услуг или помощи, который им необходим:

лекарства,

операции,

размещение.

То есть чтобы человек, не имеющий прописки в этом регионе и попадающий в обсерватор, тут же был взят на учёт, на особый контроль, потому что ему нужна помощь.

Как формируется этот гуманитарный список? Это происходит по решению правительства, согласованному с руководством нашей страны. Нашим послам на месте дана возможность принимать решения о какой-то дополнительной поддержке.

Нужно помнить о том, что правительство Российской Федерации распоряжением № 433 приняло решение об оказании материальной помощи и о поддержке людей, у которых есть обратный билет. То есть это люди, которые планировали своё возвращение, но, к сожалению, были лишены такой возможности с учётом изменившихся обстоятельств. Помощь значительная:

2400 рублей в день на взрослого,

1600 рублей в день на ребёнка.

Она выделяется через заявку на "Госуслугах". Такую помощь получают двадцать одна тысяча человек. Конечно, есть и проблемы:

неправильное оформление заявки,

неправильное указание документов, карт,

сбой при осуществлении трансакции, возвращение денег,

переплаты. Бывает, что люди возвращаются, но "забывают" указать на "Госуслугах", что они вернулись, для того чтобы исключить себя из программы на оплату.

Есть люди, которым эта помощь не положена, но они находятся в бедственном положении, и тогда посольством принимается дополнительное решение. Десять лет назад было разработано постановление № 370, оно касается экстраординарных случаев, связанных с угрозой жизни. Несмотря на экстренный характер, оно всё равно в данном случае применяется. Послов на это ориентировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Многие говорят, что положение № 370 не задействовано в полном объёме.

Нужно учитывать, что фонды для формирования финансового обеспечения положения № 370 наполняются за счёт консульских сборов. Однако у нас не ведётся консульская работа с марта, когда началась пандемия, потому что люди перестали ездить, получать визы в связи с ограничением перемещений через границу. Нет дохода — нет соответствующих финансовых средств.

Но посольства находят возможности, в том числе за счёт благотворительности.

Есть посольства, и мы ими действительно гордимся и ставим другим в пример, да и себе берём за образец, которые сами занимаются сбором средств за счёт своих личных возможностей:

в нашем посольстве в Вашингтоне был объявлен сбор средств среди сотрудников;

наше посольство в Аргентине собирает одежду, медикаменты, покупает еду, в том числе на свои личные средства.

Так поступают очень многие наши посольства. Но есть ситуации, где масштаб проблем велик. Тогда подключаются компании, диаспора, соотечественники на месте, у которых более благополучная ситуация, чем у других соотечественников, и они оказывают какую-то помощь. Иногда принимают к себе для проживания. Так было в США. Где-то оказывают помощь с продуктами, лекарствами. Очень большую помощь оказала Русская православная церковь. Во многих местах её представители действительно сумели развернуть настоящие гуманитарные акции: брали к себе на проживание людей, помогали, кормили, поили и так далее.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова