О том, какие категории граждан попадают в гуманитарный список, и какая помощь им оказывается, рассказала главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Читайте начало интервью:
— Вы рассказали о формировании вывозных рейсов, о способах оплаты билетов. Были ли какие-то люди, которым помощь оказывалась в первую очередь?
— Да, конечно. Отдельного упоминания заслуживают так называемые гуманитарные списки. В них попадают люди, у которых крайне трудные случаи:
Вот эти гуманитарные случаи так и называются — гуманитарный список. Что это значит? Их рассматривают без привязки к региону. Они идут во многом при содействии либо наших загранучреждений, которые находят возможность посадить их, разместить, оплатить им какую-то часть их расходов, либо за счет авиакомпаний, которые принимают к рассмотрению эти заявления, опять же, поданные нашими посольствами. Этих случаев очень много.
Помимо всего прочего, мы стараемся вести эти случаи дальше, в том числе передавая информацию о них в Россию, для того чтобы в тех регионах, куда они приезжают, их могли встретить с тем набором услуг или помощи, который им необходим:
То есть чтобы человек, не имеющий прописки в этом регионе и попадающий в обсерватор, тут же был взят на учёт, на особый контроль, потому что ему нужна помощь.
Как формируется этот гуманитарный список? Это происходит по решению правительства, согласованному с руководством нашей страны. Нашим послам на месте дана возможность принимать решения о какой-то дополнительной поддержке.
Нужно помнить о том, что правительство Российской Федерации распоряжением № 433 приняло решение об оказании материальной помощи и о поддержке людей, у которых есть обратный билет. То есть это люди, которые планировали своё возвращение, но, к сожалению, были лишены такой возможности с учётом изменившихся обстоятельств. Помощь значительная:
Она выделяется через заявку на "Госуслугах". Такую помощь получают двадцать одна тысяча человек. Конечно, есть и проблемы:
Есть люди, которым эта помощь не положена, но они находятся в бедственном положении, и тогда посольством принимается дополнительное решение. Десять лет назад было разработано постановление № 370, оно касается экстраординарных случаев, связанных с угрозой жизни. Несмотря на экстренный характер, оно всё равно в данном случае применяется. Послов на это ориентировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Многие говорят, что положение № 370 не задействовано в полном объёме.
Нужно учитывать, что фонды для формирования финансового обеспечения положения № 370 наполняются за счёт консульских сборов. Однако у нас не ведётся консульская работа с марта, когда началась пандемия, потому что люди перестали ездить, получать визы в связи с ограничением перемещений через границу. Нет дохода — нет соответствующих финансовых средств.
Но посольства находят возможности, в том числе за счёт благотворительности.
Есть посольства, и мы ими действительно гордимся и ставим другим в пример, да и себе берём за образец, которые сами занимаются сбором средств за счёт своих личных возможностей:
Так поступают очень многие наши посольства. Но есть ситуации, где масштаб проблем велик. Тогда подключаются компании, диаспора, соотечественники на месте, у которых более благополучная ситуация, чем у других соотечественников, и они оказывают какую-то помощь. Иногда принимают к себе для проживания. Так было в США. Где-то оказывают помощь с продуктами, лекарствами. Очень большую помощь оказала Русская православная церковь. Во многих местах её представители действительно сумели развернуть настоящие гуманитарные акции: брали к себе на проживание людей, помогали, кормили, поили и так далее.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовила Марина Севастьянова
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, рассказал о таинственном исчезновении коронавируса из города.