Евросоюз должен предпринять шаги для того, чтобы предотвратить возможность применения силы в Беларуси.
С таким заявлением выступил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.
Он также отрицает, что Варшава спровоцировала поствыборные протесты в Беларуси. По его словам,
белорусские власти должны понимать, что протесты в их стране не были спровоцированы действиями из-за рубежа, а были вызваны отсутствием удовлетворения со стороны народа.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее призвал лидеров ЕС созвать внеочередной саммит для обсуждения ситуации в Беларуси.
Аналогичной точки зрения придерживаются и в Праге. МИД Чехии заявил, что выборы в Беларуси "нельзя назвать свободными и демократическими»:
"Чешская Республика уважает и поддерживает независимость и суверенитет Беларуси, но в то же время будет при любых обстоятельствах содействовать свободе выражения мнений и собраний, а также равной политической конкуренции", - говорится в сообщении министерства.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участниками поствыборных протестов в Беларуси руководят Польша, Великобритания и Чехия.
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