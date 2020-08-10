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Лукашенко нашел виноватых в митингах

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Митинги в Белоруссии проходят под руководством организаторов из Чехии. Такое решение озвучил президент республики Александр Лукашенко.

Его возмущает требование "передать власть".

"По одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов — Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом (оппозиции — прим. ред.), где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Я поручил выдать эту информацию в СМИ, чтобы увидели, чего они хотят. То есть Лукашенко, находящийся во главе вертикали власти, во главе государства, добровольно при 80% голосов должен передать им власть. Это оттуда идут команды. Надо отдать должное местным нашим — они возмущены до предела и говорят: да это невозможно, в Беларуси не та ситуация, чтобы вести переговоры", — заявил Лукашенко.

В МИД Чехии тут же отреагировали на обвинения. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что их страна уважает суверенитет республики, но всегда будет "поддерживать свободу слова и собраний и демократическую конкуренцию".

Ранее Лукашенко заявлял, что митингами в Белоруссии управляют из Великобритании, Чехии и Польши.

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