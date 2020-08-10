Польский фактор: на что рассчитывает Варшава в Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с инициативой провести чрезвычайный саммит Евросоюза, посвященный ситуации в Белоруссии после состоявшихся в этой стране президентских выборов. Какую роль играет Польша в нынешних событиях, насколько значителен "польский фактор"?

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Судя по заявлению Александра Лукашенко, значителен, хотя и не самый главный. "Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", - сообщил белорусский президент в понедельник.

Российских граждан Лукашенко, впрочем, тоже упомянул - так что смены вектора не произошло.

Ну а если судить по сообщению на сайте польского правительства, в Варшаве полагают, что у Польши особая миссия: "Польша несет ответственность за своих ближайших соседей. Поэтому премьер Матеуш Моравецкий в письме главе Европейского совета Шарлю Мишелю и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен призвал организовать чрезвычайный саммит ЕС в связи с событиями в Белоруссии".

Претензии Лукашенко глава МИД Польши Яцек Чапутович отверг, назвав их безосновательными. Но странно было бы, если б он с ними согласился...

"Роль Польши значительна"

Директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов полагает роль Польши достаточно значительной, даже если она не являлась прямым инициатором протестов.

"Культурно-экономическое влияние Польши в Белоруссии крайне велико - идет стихийная полонизация молодого поколения белорусов. Белорусы предпочитают учиться в Польше, а не в России сейчас, там они работают и много белорусов имеет "карту поляка" или шенгенские визы, связывают свое будущее именно с Польшей - как страны с растущей экономикой, с социальными гарантиями и возможностью дальше через польский коридор двигаться на Запад, стажировки в Канаду, США и так далее. Это очень важный фактор", - сказал эксперт "Правде.Ру".

По его словам, "происходит смена поколений на постсоветском пространстве, появляются в политике и в жизни люди, которые родились после распада СССР, и эта вся ностальгия советская для них является чем-то отдаленным по сравнению с реалиями современного глобального мира".

"Оппозицию поддерживают в основном молодые люди в крупных городах. И то, что границы были закрыты из-за COVIDа, может быть даже, на мой взгляд, снизило накал протестов и возможность прямого манипулирования из-за заграницы", - отметил Юрий Солозобов.

Еще один аспект - внешнеполитический, подчеркнул он.

"Я внимательно следил за реакцией польских СМИ - она была очень сдержанная. Телеканал ТВН-24, который имеет американское финансирование, онлайн транслировал события, делал акцент на фальсификациях, на жестком подавлении, в всем том антураже, который относится к "цветным революциям". А вот официальные польские СМИ очень сдержанно относились, понимая, что каков бы ни был режим Лукашенко, но с соседней Белоруссией им предстоит жить и работать", - рассказал эксперт.

Однако после заявления премьер-министра о саммите оценки поменялись.

"Осталось только дождаться солидарной реакции Евросоюза. Очень важный момент, последует эта реакция или польская инициатива будет воспринята как вот слишком неуместная. Здесь очень важная позиция Соединенных Штатов, мне кажется. Собирается госсекретарь Майк Помпео с визитом в страны Центральной и Восточной Европы, в том числе и в Польше он будет выступать. Повод такой очень значимый - 100-летие "Чуда на Висле", когда поляки остановили, по их словам, "наступление коммунистической диктатуры на Европу". Это находится в канве нынешнего дискурса геополитического Соединенных Штатов", - отметил политолог.

Он напомнил о заявлениях госсекретаря о борьбе с коммунистической партией Китая: "А Белоруссия - главный друг Китая в Европе. И это придает дополнительную остроту заявлению Моравецкого о солидарности и борьбе против диктатуры в Европе

"Я думаю, в ближайшее время мы увидим, как будут разворачиваться события по линии Евросоюза, будет ли польская инициатива поддержана прежде всего Германией и Францией. До этого было заявление Веймарского треугольника, то есть Польши-Франции-Германии, о том, что выборы должны проходить в Белоруссии по демократическим меркам. Но это такое протокольное заявление. А вот последует ли солидарность на практике - мы это увидим", - полагает эксперт.

"И вот интересно, как вмешаются Соединенные Штаты, на каком уровне и какую поддержку они окажут. Мы знаем, что уже Тихановская, главная оппозиционная кандидатка, объявила себя победительницей выборов. Это тоже произошло не сразу, а после заявления Моравецкого. Видимо, в этих явлениях есть определенная связь и идет вот такой стандартный сценарий - механизм внешнего признания победителя выборов, который мы видели на всех "цветных" или "бархатных" революциях", - сказал Юрий Солозобов.