Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Олег Артюков

После "Шахида Сулеймани": ответят ли США на иранский ракетный удар

Мир

Итак, Иран перешел от угроз к действиям. В ночь на среду по двум базам коалиционных сил в Ираке был нанесен ракетный удар. Это ответ Тегерана на убийство командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде.

Атаке подверглись базы в Эрбиле и Аль-Асаде, расположенные на севере и западе Ирака соответственно. Судя по сообщению иракских сил безопасности, ракет было 22. Большинство из них — 17 — пришлось на базу в Аль-Асаде. В Иране позже сообщили, что ракеты были малого радиуса действия. Атака была проведена силами КСИР и носила название "Шахид Сулеймани" ("Мученик Сулеймани").

Любопытно, что накануне иракский телеканал Al Sumaria сообщил о том, что американцы планируют модернизировать базу в Аль-Асаде, чтобы она могла принимать стратегические бомбардировщики В-52. Насколько это сообщение соответствует истине? Маловероятно, с учетом угрозы от иранских ракет.

Данные о потерях сторон радикально расходятся. Что, собственно, неудивительно в условиях информационной войны. Иракские и американские официальные лицы докладывают, что потерь нет, а материальный ущерб оценивается. В Иране сообщают о 80 погибших в результате ракетной атаки. Правда, не уточняют, идет ли речь об американцах, иракцах, представителях других государств или всех вместе взятых.

После атаки в иранском МИДе сообщили, что Иран "завершил" свой пропорциональный ответ на действия США в рамках статьи устава ООН о самообороне. И что Исламская республика не ищет эскалации или войны, но будет защищаться от любой агрессии. В общем, в Тегеране и не скрывают, что готовы нанести удар по Израилю, Саудовской Аравии или ОАЭ в том случае, если те станут помогать США.

В Вашингтоне после убийства Сулемайни, впрочем, тоже заявляли, что не желают войны. Об этом за несколько часов до иранской атаки на базы говорил глава Пентагона Марк Эспер.

После первых сообщений об атаке Дональд Трамп написал в Твиттере, что "все хорошо" и пообещал позже выступить с обращением по поводу произошедшего. То, что обращение будет, можно не сомневаться. Однако немедленно Трам выступать не стал. Судя по комментариям из Вашингтона, там оценивают ущерб от произошедшего.

Что будет дальше — это, пожалуй, сейчас главный вопрос. Вот, например, комментаторы британского телеканала Sky News полагают, что если американские военнослужащие в результате ракетной атаки не пострадали, то Трамп может и воздержаться от приказа нанести удар ("ответным", правда, его едва ли стоит называть, учитывая, что США и были инициаторами обострения конфликта).

С другой стороны, в том же комментарии Трамп назван "уникально непредсказуемым". И, следовательно, ожидать от него можно чего угодно.

Президент США и в самом деле может решить продемонстрировать, насколько он решительный парень. Нельзя сказать, впрочем, что это уникальная особенность Трампа. Другие американские президенты демонстрировали решительность и по куда менее значительным поводам. Иногда, прямо скажем, попросту надуманным.

Но дело еще и во внутриполитической ситуации в США. С одной стороны, этот год пройдет под знаком избирательной кампании. В ноябре в США президентские выборы. Вовсе не факт, что избирателям понравится еще одна война, хотя нынешний президент обещал с ними покончить.

С другой, демократы в палате представителей и в сенате обрушились на Трампа с резкой критикой за действия в отношения Ирана. Нет, они, конечно тоже считают убитого Сулеймани врагом. Но при этом обвиняют президента в провокациях и втягивании США в войну. Учитывая, как Трамп реагирует на критику демократов по любому поводу, он вполне может проявить и здесь свою "уникальную непредсказуемость".

Нельзя не сказать и о трагедии, которая произошла утром 8 января в аэропорту Тегерана. Там разбился Boeing 737 "Международных авиалиний Украины". На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли…

Произошедшее уже стало поводом для гаданий и спекуляций. Якобы самолет мог быть сбит случайно силами ПВО Ирана. Посольство Украины в Иране сначала сообщило, крушение авиалайнера произошло не из-за теракта или ракеты. Однако затем сообщение с сайта посольства удалили. По данным иранских властей, причина крушение произошло из-за отказа двигателя.

Пока же все ведущие мировые авиакомпании сворачивают полеты на Ираком, Ираном и Персидским заливом.

Читайте также о событиях на Ближнем Востоке:

"Мир не может позволить себе войну": демократы США об атаке Ирана

Авиакомпании отказываются летать над Ираном после крушения Boeing

"Отрежем ноги": глава Ирана вновь пригрозил США

Пушков считает, что ответ США на ракетный удар Ирана приведет к войне

Иран заявил о планах устроить США "второй Вьетнам"

Темы база ксир иран тегеран дональд трамп касем сулеймани коалиция в ираке авиакомпания мау персидский залив
Актуальная аналитика
США и Канада. Новости и аналитика
США хотят рулить дальше, но другие - тоже
Мир. Новости мира
После "Шахида Сулеймани": ответят ли США на иранский ракетный удар
Недвижимость
Недвижимость Бориса Моисеева: небольшие квартиры со светлым интерьером
Новости Все >
В Москве избили сына сатирика Жванецкого
Иран не отдаст "чёрный ящик" упавшего самолёта "Боингу"
США начали вывод войск с кувейтской базы Арифджан
Минобороны Ирана рассказал о следующем "акте возмездия"
"Все хорошо": реакция Трампа на ракетный удар Ирана
Бывший замминистра Украины: "Путин эвакуировал Зеленского с Омана"
Нетаньяху угрожает "сокрушительным ударом" в случае атаки на Израиль
Путин выразил соболезнования Зеленскому из-за авиакатастрофы в Тегеране
Японец, зарезавший 19 инвалидов, ссылается на невменяемость
Американские СМИ испугались войны с Ираном
Последние материалы
"Все хорошо": реакция Трампа на ракетный удар Ирана
Бывший замминистра Украины: "Путин эвакуировал Зеленского с Омана"
США хотят рулить дальше, но другие - тоже
Нетаньяху угрожает "сокрушительным ударом" в случае атаки на Израиль
После "Шахида Сулеймани": ответят ли США на иранский ракетный удар
Путин выразил соболезнования Зеленскому из-за авиакатастрофы в Тегеране
Японец, зарезавший 19 инвалидов, ссылается на невменяемость
Американские СМИ испугались войны с Ираном
Путешественник из Екатеринбурга добрался до Дубая на самокате
Пуэрто-Рико объявляет чрезвычайное положение после землетрясений
Популярное
Кошелек
Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно

Почему помимо ухудшения уровня жизни, власти постоянно наступают и на права граждан? Власть потеряла разум и стремится к самоуничтожению? Возможно ли, что порой положение людей ухудшается умышленно?

Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно
Модель из США собирает пожертвования для Австралии, позируя голышом
Зарубежный
Модель из США собирает пожертвования для Австралии, позируя голышом
Общество
В минздраве прокомментировали смерть онколога Павленко
Хоккей. Последние новости
Шведскому хоккеисту не понравилось поведение россиян в полуфинале МЧМ
Соломон Соловьев Его называют просто Элвис - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Когда нужно отмечать Рождество Игорь Буккер Василий Амирджанов Медики Бабаево перестанут носить пациентов на руках Василий Амирджанов
Комментарии
"Мир не может позволить себе войну": демократы США об атаке Ирана
Украина разваливает себя сама
Иран нанёс ракетные удары по базам США в память о генерале-"мученике"
Нетаньяху угрожает "сокрушительным ударом" в случае атаки на Израиль
НАТО ожидает реакцию США на обстрел американских баз Ираном
Американские СМИ испугались войны с Ираном
Украина разваливает себя сама
Иран нанёс ракетные удары по базам США в память о генерале-"мученике"
В США начнут собирать ДНК у задержанных миграционной службой
Украина разваливает себя сама
Учения НАТО в 2020 году станут калькой "холодной войны"
Немецкие СМИ: НАТО "репетирует" наступление на Россию
Не совсем: в России запретили парковку грузовиков и такси во дворах
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
Иран нанёс ракетные удары по базам США в память о генерале-"мученике"
В ЛДПР прокомментировали раздачу денег Жириновским
В ЛДПР прокомментировали раздачу денег Жириновским
Украина разваливает себя сама
В Кашире арестован мужчина, предположительно домогавшийся дочери
Путин посетил Сирию и встретился с Асадом
Путин посетил Сирию и встретился с Асадом
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ