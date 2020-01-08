После "Шахида Сулеймани": ответят ли США на иранский ракетный удар

Итак, Иран перешел от угроз к действиям. В ночь на среду по двум базам коалиционных сил в Ираке был нанесен ракетный удар. Это ответ Тегерана на убийство командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде.

Атаке подверглись базы в Эрбиле и Аль-Асаде, расположенные на севере и западе Ирака соответственно. Судя по сообщению иракских сил безопасности, ракет было 22. Большинство из них — 17 — пришлось на базу в Аль-Асаде. В Иране позже сообщили, что ракеты были малого радиуса действия. Атака была проведена силами КСИР и носила название "Шахид Сулеймани" ("Мученик Сулеймани").

Любопытно, что накануне иракский телеканал Al Sumaria сообщил о том, что американцы планируют модернизировать базу в Аль-Асаде, чтобы она могла принимать стратегические бомбардировщики В-52. Насколько это сообщение соответствует истине? Маловероятно, с учетом угрозы от иранских ракет.

Данные о потерях сторон радикально расходятся. Что, собственно, неудивительно в условиях информационной войны. Иракские и американские официальные лицы докладывают, что потерь нет, а материальный ущерб оценивается. В Иране сообщают о 80 погибших в результате ракетной атаки. Правда, не уточняют, идет ли речь об американцах, иракцах, представителях других государств или всех вместе взятых.

После атаки в иранском МИДе сообщили, что Иран "завершил" свой пропорциональный ответ на действия США в рамках статьи устава ООН о самообороне. И что Исламская республика не ищет эскалации или войны, но будет защищаться от любой агрессии. В общем, в Тегеране и не скрывают, что готовы нанести удар по Израилю, Саудовской Аравии или ОАЭ в том случае, если те станут помогать США.

В Вашингтоне после убийства Сулемайни, впрочем, тоже заявляли, что не желают войны. Об этом за несколько часов до иранской атаки на базы говорил глава Пентагона Марк Эспер.

После первых сообщений об атаке Дональд Трамп написал в Твиттере, что "все хорошо" и пообещал позже выступить с обращением по поводу произошедшего. То, что обращение будет, можно не сомневаться. Однако немедленно Трам выступать не стал. Судя по комментариям из Вашингтона, там оценивают ущерб от произошедшего.

Что будет дальше — это, пожалуй, сейчас главный вопрос. Вот, например, комментаторы британского телеканала Sky News полагают, что если американские военнослужащие в результате ракетной атаки не пострадали, то Трамп может и воздержаться от приказа нанести удар ("ответным", правда, его едва ли стоит называть, учитывая, что США и были инициаторами обострения конфликта).

С другой стороны, в том же комментарии Трамп назван "уникально непредсказуемым". И, следовательно, ожидать от него можно чего угодно.

Президент США и в самом деле может решить продемонстрировать, насколько он решительный парень. Нельзя сказать, впрочем, что это уникальная особенность Трампа. Другие американские президенты демонстрировали решительность и по куда менее значительным поводам. Иногда, прямо скажем, попросту надуманным.

Но дело еще и во внутриполитической ситуации в США. С одной стороны, этот год пройдет под знаком избирательной кампании. В ноябре в США президентские выборы. Вовсе не факт, что избирателям понравится еще одна война, хотя нынешний президент обещал с ними покончить.

С другой, демократы в палате представителей и в сенате обрушились на Трампа с резкой критикой за действия в отношения Ирана. Нет, они, конечно тоже считают убитого Сулеймани врагом. Но при этом обвиняют президента в провокациях и втягивании США в войну. Учитывая, как Трамп реагирует на критику демократов по любому поводу, он вполне может проявить и здесь свою "уникальную непредсказуемость".

Нельзя не сказать и о трагедии, которая произошла утром 8 января в аэропорту Тегерана. Там разбился Boeing 737 "Международных авиалиний Украины". На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли…

Произошедшее уже стало поводом для гаданий и спекуляций. Якобы самолет мог быть сбит случайно силами ПВО Ирана. Посольство Украины в Иране сначала сообщило, крушение авиалайнера произошло не из-за теракта или ракеты. Однако затем сообщение с сайта посольства удалили. По данным иранских властей, причина крушение произошло из-за отказа двигателя.

Пока же все ведущие мировые авиакомпании сворачивают полеты на Ираком, Ираном и Персидским заливом.

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