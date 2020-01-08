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Источник Правда.Ру

Авиакомпании отказываются летать над Ираном после крушения Boeing

Мир

Уже три авиакомпании скорректировали маршруты своих лайнеров в обход воздушного пространства Ирана. Это произошло из-за крушения украинского Boeing в аэропорту Тегерана.

Агентство Reuters сообщило, что от полетов в воздушном пространстве Ирана отказались Malaysia Airlines, China Airlines и Singapore Airlines.

Ранее в аэропорту Тегерана сразу после вылета рухнул украинский Boeing, направлявшийся в Борисполь. Все 167 пассажиров лайнера погибли. Авиационные власти США запретили летать над Ираном из-за ракетной атаки на военные базы США в Ираке.

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