Иран заявил о планах устроить США "второй Вьетнам"

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что США "пожалеют", если откажутся вывести свои войска с Ближнего Востока. Об этом он сообщил во время церемонии прощания с Касемом Сулеймани.

"Убив Сулеймани, Соединенные Штаты совершили большую глупость, и теперь Вашингтон столкнется со "вторым Вьетнамом", - подчеркнул Велаяти.

Также советник иранского лидера отметил, что убитый генерал Касем Сулеймани был "ключевым элементом" ирано-российского альянса.