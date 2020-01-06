Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что США "пожалеют", если откажутся вывести свои войска с Ближнего Востока. Об этом он сообщил во время церемонии прощания с Касемом Сулеймани.
"Убив Сулеймани, Соединенные Штаты совершили большую глупость, и теперь Вашингтон столкнется со "вторым Вьетнамом", - подчеркнул Велаяти.
Также советник иранского лидера отметил, что убитый генерал Касем Сулеймани был "ключевым элементом" ирано-российского альянса.
С 1 января 2020 года действуют новые правила расчета зарплаты.