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Источник Правда.Ру

"Мир не может позволить себе войну": демократы США об атаке Ирана

Мир » Северная Америка » США и Канада

Новость о том, что Тегеран выпустил более десятка баллистических ракет по двум иракским военным базам, принимающим персонал возглавляемой США коалиции, разлетелась во время встречи демократических законодателей в Палате представителей.

Нападение было совершено в отместку за удар американского беспилотника на прошлой неделе, убивший иранского военачальника Касема Сулеймани.

Спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси была вручена записка о нападении во время заседания и вскоре после этого она ушла.

В своём "твиттере" Пелоси написала, что следит за развитием событий и подчеркнула, что агрессию и "ненужные провокации" необходимо прекратить.

"Америка и мир не могут позволить себе войну", — добавила она.

Критика Трампа

Президент США Дональд Трамп отдал приказ об атаке на Сулеймани на том основании, что иранский генерал планировал напасть на американцев, но доказательств этого не предоставил.

Демократы критически отнеслись к этому решению, заявив, что оно приведет к эскалации напряженности в отношениях с Ираном. Они призвали Трампа добиваться одобрения Конгресса до принятия дальнейших военных действий, хотя Сенат во главе с республиканцами вряд ли поддержит какую-либо меру, которая свяжет руки президента.

"В этот момент мое сердце и мои молитвы находятся с нашими военными и их семьями в Ираке и во всем мире", — сказала кандидат в президенты от Демократической партии Элизабет Уоррен на мероприятии в Нью-Йорке.

Она добавила, что нужно снижать напряженность в регионе, ведь американцы не хотят воевать с Ираном.

Бывший вице-президент Джо Байден, еще один кандидат от демократов, который поборется с Трампом на президентских выборах в ноябре, сказал на мероприятии в Филадельфии, что нападение было предсказуемым и назвал главной причиной проблем некомпетентность Трампа. Байден выразил надежду, что хоть бы теперь Трамп прислушается к собственным военным советникам, чего он ранее, по мнению демократа, никогда не делал.

Темы сша иран джо байден нэнси пелоси демократическая партия
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