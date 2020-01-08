Новость о том, что Тегеран выпустил более десятка баллистических ракет по двум иракским военным базам, принимающим персонал возглавляемой США коалиции, разлетелась во время встречи демократических законодателей в Палате представителей.
Нападение было совершено в отместку за удар американского беспилотника на прошлой неделе, убивший иранского военачальника Касема Сулеймани.
Спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси была вручена записка о нападении во время заседания и вскоре после этого она ушла.
В своём "твиттере" Пелоси написала, что следит за развитием событий и подчеркнула, что агрессию и "ненужные провокации" необходимо прекратить.
"Америка и мир не могут позволить себе войну", — добавила она.
Президент США Дональд Трамп отдал приказ об атаке на Сулеймани на том основании, что иранский генерал планировал напасть на американцев, но доказательств этого не предоставил.
Демократы критически отнеслись к этому решению, заявив, что оно приведет к эскалации напряженности в отношениях с Ираном. Они призвали Трампа добиваться одобрения Конгресса до принятия дальнейших военных действий, хотя Сенат во главе с республиканцами вряд ли поддержит какую-либо меру, которая свяжет руки президента.
"В этот момент мое сердце и мои молитвы находятся с нашими военными и их семьями в Ираке и во всем мире", — сказала кандидат в президенты от Демократической партии Элизабет Уоррен на мероприятии в Нью-Йорке.
Она добавила, что нужно снижать напряженность в регионе, ведь американцы не хотят воевать с Ираном.
Бывший вице-президент Джо Байден, еще один кандидат от демократов, который поборется с Трампом на президентских выборах в ноябре, сказал на мероприятии в Филадельфии, что нападение было предсказуемым и назвал главной причиной проблем некомпетентность Трампа. Байден выразил надежду, что хоть бы теперь Трамп прислушается к собственным военным советникам, чего он ранее, по мнению демократа, никогда не делал.
Почему помимо ухудшения уровня жизни, власти постоянно наступают и на права граждан? Власть потеряла разум и стремится к самоуничтожению? Возможно ли, что порой положение людей ухудшается умышленно?