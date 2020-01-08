"Отрежем ноги": глава Ирана вновь пригрозил США

Иранский лидер Хасан Роухани пообещал "отрезать ноги" США на Ближнем Востоке. По мнению президента Ирана, это будет достойным ответом на убийство генерала Касема Сулеймани.

"Вы в случае с генералом Сулеймани отрезали руку. Мы же — отрежем вам ноги в нашем регионе", — рассказал Роухани иранским журналистам.

Ранее США нанесли ракетный удар возле аэропорта Багдада, в результате которого был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.