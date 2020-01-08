Пушков считает, что ответ США на ракетный удар Ирана приведет к войне

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал ракетный удар, нанесенный силами Ирана по двум американским базам в США. По его мнению, если США ответят на ракетные удара Ирана, то это неминуемо приведет к "большой ракетной и сухопутной войне".

По словам Пушкова, военный конфликт с Ираном не поддержит большинство американцев, поэтому он будет стоить Дональду Трампу победы на предстоящих президентских выборах.