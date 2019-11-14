Почему Коломойский решил потроллить Запад

Заявления Игоря Коломойского в интервью газете The New York Times — это троллинг, считает эксперт Андрей Золотарев.

Напомним, что Коломойский призвал прекратить войну в Донбассе и восстановить отношения между Украиной и Россией, отметив, что травмы, нанесенные украинцам конфликтом на Востоке, быстро уйдут в прошлое.

"Они (россияне) в любом случае сильнее, — заявил Коломойский. — Мы должны улучшить наши отношения". На вопрос, не поставит ли под удар Украину победа на президентских выборах в США представителя Демократической партии, Коломойский ответил:"Если они будут умничать с нами, мы пойдем к России. Российские танки будут стоять под Краковом и Варшавой. А ваше НАТО тем временем будет пачкать свои штанишки и покупать памперсы".

По его словам, инвестиции России в Украину в размере $100 млрд позволят восстановить отношения между странами. Он добавил, что людям нужен мир, хорошая жизнь, они не хотят воевать. "А вы, Америка, заставляете нас воевать и при этом даже не даете нам на это деньги", — заявил американскому изданию украинский олигарх.

Высказывания Коломойского "Правде.Ру" прокомментировал украинский политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Это троллинг, безусловно. Коломойский — мастер политического троллинга. И в данном случае если перевести на простой человеческий язык его месседж полностью, не вырывая из контекста, то он таков: дайте денег. Он и России посылает четкий месседж: дадите денег — пошлем НАТО и Евросоюз, развернемся в вашу сторону. И месседж, направленный в сторону европейских партнеров: не дадите денег, повернемся к России", — сказал эксперт.

По словам Андрея Золотарева, у Коломойского в 2020 году могут возникнуть серьезные проблемы, ибо Коломойский — "проблема для транснационалов".

"У него клеймо — криминальный олигарх. Методы, какими он привык решать свои вопросы, далеко не соответствуют ни европейским, ни российским стандартам, понятие "беспредел" — это самое точное выражение. Есть выходы Игоря Валерьевича, а все остальное — это второстепенное: нормы, законы, понятия морали и так далее. Он пытается сейчас выжить. Но дальше его будут отжимать от Зеленского и создавать ему большие проблемы. И как знать, не кончится ли это очередной миграцией в Израиль", — резюмировал Андрей Золотарев.

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