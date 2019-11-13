Почему Москва не отвечает Киеву жестко

Почему украинские власти только говорят, но не хотят прекращать войну с Донбассом? Кому и почему это выгодно? Почему Россия не прекратит экономические контакты с Украиной и не даст решительный отпор киевскому режиму за постоянные убийства мирных людей?



Почему Зеленский - "политический импотент"

Об этом "Правде.Ру" рассказал секретарь президиума Центрального совета партии "Справедливая Россия" по международным вопросам Александр Романович.

Читайте начало интервью:

Как театры военных действий превращают в балаганы

Донбасс: пока не разведут войска, ничего нового

Почему Дания долго тормозила, но все-таки газанула

— Александр Леонидович, вы сказали, что у украинских властей, а прежде всего тех, кто стоит за ними (Коломойский и другие олигархи), нет желания закончить конфликт в Донбассе миром. Потому что если этого не будет, они денег не будут зарабатывать. А на чем они там зарабатывают?

— На военных поставках. Если не будет войны, как же наживаться-то, на чем?… А пока все это продолжается, можно же привести черт-те что черт-те откуда. И винтовки снайперские, и любые другие, в том числе давно списанные и непригодные, и бронежилеты, и технику любую, которая не работает. А поставки горюче-смазочных материалов для группировки, которая там находится, — вообще сказка. А поставки продовольствия для этой группировки…

На этом же какие капиталы уже сколочены и продолжают расти! Это же просто клондайк, понимаете? Клондайк для тех людей, которым это выгодно и которые как раз поставили у власти господина Зеленского — актера, шута и клоуна. К сожалению, все происходящее опять доказывает, что все это именно так и есть.

— Да. Там же военный бюджет порядка 30-40 процентов, больше ни на что не хватает, потому что почти все поступления сразу идут на войну и почти автоматически все это списывается.

— Конечно, ведь когда идет война, они говорят: "Все идет на войну, больше ничего нет". Хотя они же нам войну не объявляли. Ведь война — это вопрос, в том числе юридический. Ведь все действия, которые осуществляются во время войны, потом тоже будут рассматриваться юридически. Если кого-то убили на войне, это не рассматривается как уголовное преступление.

Но они же этого не сделали. Потому что боятся юридических последствий. Юридически, как и фактически, нет никакой войны с Россией. Но тем не менее украинские власти постоянно везде говорят, что она идет. Потому что в каких-то случаях им это выгодно, это самый простой способ нажиться. Уголь привозят из того же Донбасса, а говорят, что его привезли из Южной Африки или еще откуда-то.

— А топливо они везут наше через Белоруссию.

— И ГСМ, и все остальное. Все везут. Вот поэтому такая вот история продолжается и заканчивать ее им невыгодно.

— А почему мы позволяем им делать из нас агрессора? Если они так себя ведут, во всем нас обвиняют, то, может быть, все-таки действительно надо просто прекратить им все поставки, перекрыть эти серые схемы?

— Вы знаете, это тоже достаточно распространенная точка зрения. Например, есть часть политиков, которые этой темой занимаются, часть представителей парламентских партий в том числе, настроенных радикально. В принципе, и я тоже так думаю. Я настроен радикально, потому что эта свистопляска с Донбассом всем надоела.

Дело в том, что у нас, "Справедливой России", очень тесные отношения с различными политическими силами такой же направленности, как и мы, в Донбассе, в Луганске. Мы сотрудничаем и с фракциями в парламентах этих республик. Сергей Михайлович Миронов был в Донбассе.

И мы туда привозили гуманитарную помощь. Чего греха таить, в 2014 году добровольцы из Московской области ездили туда. Это было. Это, что я точно знаю, да никто этого и не отрицает сегодня. Но ведь там же все так же происходит унижение людей, живущих в Донбассе. Просто унижение. Мало того, что стреляют, но и унижают наших людей — наших соотечественников.

У нас Отечество — одно. И вот наших людей унижают. Как на это можно спокойно смотреть и не реагировать?!… Я говорю сейчас не от имени партии, а излагаю свою точку зрения как человека… Но так думают очень многие политики и простые люди.

Зеленский просто продолжает все ту же игру… Сначала сразу подписали, а потом начинается туда-сюда. Получается просто Порошенко 2.0. Поэтому я прямо говорю, предлагаю: ребята, давайте поставим пару дивизионов "Градов", и если что будет со стороны ВСУ, то сразу такая ответка прилетит туда — одна. И хватит. Но сразу — два дивизиона "Градов".

— Но что самое главное, так делают Израиль, Турция, Соединенные Штаты и т. д. Но мы, как мне некоторые говорят, православная страна, так делать не можем. Мы вот такие особенные... Но ведь там людей убивают и давят…

— Да, наших соотечественников просто давят. Одна наша сотрудница, человек, который работает со мной в течение долгих лет, туда ездит каждый месяц. Практически все ее родственники живут в Донецке. Поэтому мы хорошо знаем все, что и как там происходит, как люди живут. Плохо им там.

Плохо не из-за того, что Россия не помогает, а плохо, потому что ситуация, в которой они оказались, плохая, тяжелая, гуманитарно тяжелая. Там ведь уже половина домов разрушена снарядами, и обстрелы по жилым домам все продолжаются. Это очень плохо, ужасно, и это надо как можно скорее заканчивать.

— Но вот наш президент — миротворец, любит компромиссы.

— Ну, что делает президент, на самом деле, может быть, так и нужно. Горячих голов много у нас. Может быть, так и нужно остужать иногда горячность, не прислушиваться ко всем радикальным высказываниям и призывам. Может быть… Можно расценить, что я тоже типа призываю. Нет, я не призываю. Но я говорю, что иногда возникает такое внутреннее чувство обиды за своих… Как это может быть?… Так не должно быть.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев