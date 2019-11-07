Как театры военных действий превращают в балаганы

Какие проблемы решил Дональд Трамп убийством лидера террористов аль-Багдади? Чем объяснить "политическую импотенцию" Владимира Зеленского, у которого не получается установить мир на Украине?



Почему Зеленский - "политический импотент"

Об этом "Правде.Ру" рассказал секретарь президиума Центрального совета Партии "Справедливая Россия" по международным вопросам Александр Романович.

— Александр Леонидович, недавно американцы в очередной уже раз убили лидера запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.

— Во-первых, по поводу убийства или ликвидации, как это принято называть, самого главного джихадиста или представителя так называемого "Исламского государства"*, которое запрещено в Российской Федерации. Я думаю, что это просто очередная показательная акция, это можно было сделать и два месяца назад, и через два месяца.

При современных методах разведки — агентурной, космической и т. д. — найти его несложно. Местонахождение этого человека с его окружением вполне можно отследить. И вот эти демонстративные заявления о том, что тот, кто навел, 30 миллионов долларов получит, — это все типичная американская история, на мой взгляд.

Это некая реклама вооруженных сил и возможностей Соединенных Штатов, спецподразделений Соединенных Штатов по проведению подобного рода акций. Я не думаю, что это событие международного масштаба, которое окажет влияние на ход событий на Ближнем Востоке или в других частях нашей планеты.

Безусловно, основные, важнейшие события, которые происходят сегодня в Сирии, — это то, что достигнуты договоренности по совместному патрулированию тех зон, где находились курдские вооруженные подразделения. Есть информация о том, что решен вопрос с курдскими вооруженными формированиями, что они будут инкорпорироваться в Вооруженные силы Сирии. Курды принимают участие в конституционных совещаниях по Сирии.

Вот это важно. Эти события реально оказывают влияние на международную ситуацию, особенно на весь этот очень неспокойный регион, а также и на все другие события, которые происходят между основными игроками, основными акторами на международной арене.

— Также недавно было начато разведение сил на Украине между ополчением Донбасса и ВСУ.

— Это очень хорошо и важно, действительно большое достижение, но я не считаю это международной проблемой. Дело в том, что это (может быть, меня кто-то поправит, не согласится) наша гражданская война. Это наша страна, наш народ. Это Украина. И то, что там происходит, это не международные дела.

В том числе это разведение войск — сугубо наше дело. И наше внутренне дело в том, что есть проблемы в отношениях между самими украинцами и между русскоязычными украинцами, между русскими людьми, проживающими в тех местах рядом, между всеми нами. Мы все наполовину родственники с одной и другой стороны.

— Согласна. У меня, например, отец с Украины.

— Ну вот. Если я начну перечислять, то и у меня ровно половина родни украинская, первая жена покойная, и вторая жена оттуда, и вся семья связана с Украиной. В общем, все мы родные.

— Я так понимаю, что мы можем только приветствовать это разведение сил?

— Не просто приветствовать. Наконец-то, проявление хоть какого-то разума и политической воли. Дело в том, что Зеленский — политический импотент (да простят меня за прямоту).

— Может быть, он так еще сосредотачивается?

— Нет, не сосредотачивается. Он политический импотент. Это нужно сказать. Были на разных эфирах разные оценки. Я считаю, что он, может быть, и хочет прекратить войну, но не может сделать то, что надо сделать. Он главнокомандующий. Он отдает приказ. И там есть начальник генерального штаба, который исполняет этот приказ.

Дело в том, что ему подчиняются все вооруженные формирования, в том числе формирования вот этих нациков, которые там есть. А то, что эта, простите, шпана ходит вдоль границы и кричит, что она десять тысяч человек туда приведет, — это разглагольствования. Никакие десять тысяч не придут. Приходят, если заплатили деньги. Это ведь тоже проплаченная акция. Это не какая-то там демонстрация народного возмущения.

Проплаченная акция была в Киеве, когда привезли сколько-то тысяч людей. У них это запросто делается. Арендуются автобусы, и на них из провинции подвозят людей. Это было и в 2013-м, и в 2014 году на Майдане. Я был свидетелем этого в ноябре 2013 года. Автобусы приходят, по периметру Киева останавливаются, люди сходят, а потом под вечер разъезжаются. Вот так происходит.

Поэтому, кстати, наш президент на пресс-конференции, комментируя действия Зеленского, не стал их оценивать, он очень тонко и правильно, по-политически взвешенно сказал. Но смотреть то, что делает Зеленский, по фене разговаривает с этой шпаной, якобы потом разводит войска, — прямо слезы капают, если смотреть с точки зрения военного.

Там же с одной стороны военные, с другой стороны военные. Дан приказ — разошлись и все. С точки зрения политики это вообще не проблема. Я говорю, что это политическая импотенция — неспособность что-либо сделать. Известный деятель Партии регионов Царев говорит: "Как же? Вот Зеленский. Его там все окружили. Его все мнут, со всех сторон давят, и он не знает, как что?" Кто его окружил?…

Это же просто спектакль поставили. Он сам выступил главным режиссером. Продюсер всего этого действа тоже известен — Коломойский. За Зеленского сразу 75 процентов проголосовало. До этого почти столько же голосовало за Порошенко. Рада на 70 процентов обновилась в 2014 году. Сейчас обновилось чуть ли не 80 процентов.

Результат один и тот же, то есть никакого. Только сейчас там стало больше экстравагантных депутатов, которые проституток себе заказывают прямо из зала заседания. Такого раньше не было, сегодня есть. То есть вот это все спектакль, который продолжается. И политическая импотенция этого режима очень ярко проявляется. Посмотрим, что будет дальше.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев