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Европа начинает поворачиваться к России

Мир » Европа

Недавние примечательные события, оставшиеся в тени. Донецкий международный инвестиционный форум. Снаряды летают, но экономика работает. Как меняется политическая обстановка в Германии в связи с ростом прежде маргинальной партии "Альтернатива для Германии" и ее победой на выборах в парламент Тюрингии? Когда Запад снимет санкции с России?


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Об этом "Правде.Ру" рассказал секретарь президиума центрального совета партии "Справедливая Россия" по международным вопросам Александр Романович.

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— Александр Леонидович, в Донецке 29-30 октября состоялся Международный инвестиционный форум, где участвовали наши инвесторы, даже исламские банки и бизнесмены. В СМИ почему-то не очень освещалось это событие, но в социальных сетях, в телеграм-каналах об этом много писали. Там было принято решение через исламский банкинг дать возможность Донбассу выйти на мировые рынки. Вы в курсе этого события? Что там произошло? Насколько это действительно значимое событие?

— Честно говоря, деталей этой встречи я не знаю. Но я считаю однозначно, до тех пор, пока не будет урегулирован вопрос гражданского конфликта, никакие хорошие посылы, в том числе со стороны исламского банкинга, не дадут полноценного результата. Да, может быть оказана какая-то помощь, что-то будет сделано в этом направлении, открыто какое-то окошечко, в том числе именно с гуманитарной точки зрения, для оказания поддержки.

Но я не думаю, что возможны какие-либо серьезные экономические отношения, когда летают снаряды туда-сюда. Пока они летают, хотя это не всегда реальные снаряды, но то, что происходит такое бросание всякими предметами в одну и в другую сторону... Поэтому, естественно, это на всем отражается, но, конечно, хорошо, что они занимаются экономикой.

— В Германии месяц назад партии "Левые" и "Альтернатива для Германии" внесли в Бундестаг предложение снять санкции с России. Это предложение не было принято большинством. Но интересно, что как раз эти две партии уже после этого, совсем недавно, победили на выборах в Тюрингии. Они заняли два первых места — вместе 54 процента завоевали. То есть идет такой тренд на переформатирование Германии. Насколько это серьезно?

— Серьезно, и это все абсолютно правильно. Идет переформатирование политического ландшафта Германии. На протяжении уже последних трех-четырех лет успеха добивается "Альтернатива для Германии". Моя точка зрения состоит в том, что называть их крайне правыми неправильно. У них абсолютно нет никакого из тех взглядов и вариантов.

Мы с ними встречались, было интересное общение, обсуждение. Это не значит, что у нас сотрудничество с ними, а просто общение, но у нас есть понимание, что это за партия, какие у них устремления, какая идеология. Там нет нацизма, нет национализма.

Да, они выступают против той политики, которую проводила Меркель по отношению к эмигрантам. И не только эта партия, а практически вся прогрессивная, в хорошем смысле слова, думающая суверенная Европа осудила эти вещи. Это реально. "Альтернатива для Германии" такие вещи говорит, и другие левые партии...

Я был у них на съезде в этом году, эта тема для них очень важна, потому что связана с европейской безопасностью в самом широком смысле. Они хорошо понимают, что без Российской Федерации невозможна никакая безопасность Европы. И без взаимоотношений, без экономических, прежде всего, отношений, не будет никакой основы для нормальных отношений между Германией и Российской Федерацией, между Европой и Россией.

Они это понимают. Поэтому делают все возможное, что могут сейчас сделать в Германии, ведь они не правящая коалиция. Но они предпринимают эти шаги для того, чтобы подтолкнуть общество и Бундестаг к принятию более действенных мер. И такие действия, я уверен, все равно будут приниматься.

Уже задумывается и правящая коалиция в лице Социал-демократической партии ХДС/ХСС, что надо что-то менять, надо вносить какие-то реальные изменения, делать реальные какие-то шаги по пути налаживания отношений, а для этого необходимо снятие санкций. И вот я понимаю, что этот процесс пойдет и дальше.

И, слава Богу, межпарламентские отношения между российским парламентом и европейскими парламентами стали улучшаться. Они с 2015 года практически совсем прекратились. Сейчас возобновилось взаимодействие.

И наверняка будут действия и со стороны германских парламентских партий для установления нормальных взаимоотношений с парламентскими партиями в Российской Федерации в интересах двух стран, в интересах Европейского союза и России по снятию глупейших санкций, которые наносят ущерб как одной, так и другой стороне и удовлетворяют только заокеанских "партнеров", которые радуются по этому поводу.

— Но вы заметили, что Германия — все-таки колониальная страна. Как выйти из такой ситуации, когда есть стремление снять санкции, но дядя Сэм не дает. Все-таки какая тенденция победит?

— Я считаю, что победит здравый смысл. Что бы кто ни говорил, все равно здравый смысл всегда побеждает. По-простому, где Америка, где Россия и где Германия? Вот посмотрите на карту: огромное пространство Российской Федерации, большое пространство Европейского союза, в котором Германия в центре, а центр и в экономике, и в геополитике, и во всем играет очень большую роль.

Население — огромное для Европы. Германия — крупнейшая по населению европейская страна. Франция тоже хочет играть свою роль. Суверенность в последнее время все больше и больше проявляется. Не то, что там восстанавливаются границы, не то, что Европейский союз развалится. Нет. Но осознание у каждой из стран все больше проявляется. Есть какое-то внутреннее самосознание, суверенное проявление. А мы кто и что?

Как венгры говорят: как это мы будем санкции поддерживать, если там наши соотечественники? Венгры считают их своими соотечественниками. Сто пятьдесят этнических венгров проживают на Украине. И они считают происходящее там проблемой Венгрии. И каждая из европейских стран начинает задумываться, что, может быть, и в России — свои. И свои национальные интересы нужно блюсти и лелеять.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы венгрия германия точка зрения экспертное мнение александр романович антироссийские санкции сближение россии и европы
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