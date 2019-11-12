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Автор Редакция рубрики "Мир"

Почему Дания долго тормозила, но все-таки газанула

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Почему Дания так долго тянула, но все же решила выдать разрешение на строительство "Северного потока — 2"? О роли США в истории и сегодняшнем дне Европы. Почему киевские власти и стоящие за ними олигархи не хотят мира в Донбассе и выгодный для Украины договор по газу?


Почему Зеленский - "политический импотент"

Об этом "Правде.Ру" рассказал секретарь президиума Центрального совета Партии "Справедливая Россия" по международным вопросам Александр Романович.

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— Александр Леонидович, Дания все-таки дала разрешение на свой участок "Северного потока", хотя американцы всячески ему противодействовали, чтобы максимально продвигать свой сланцевый газ и давить на Европу.

— Да, Дания так долго не разрешала, конечно, именно потому, что там приложили все усилия Соединенные Штаты Америки, все свои рычаги они включили, все возможности задействовали в виде проамериканских политиков Евросоюза и самой Дании.

— А почему именно на Данию нажали? На Швецию, Финляндию не смогли? Они давно дали свои разрешения. Германия, понятно, это ей очень выгодно. Ей прежде всего очень нужен газ, и она будет распределяющим хабом. А Дания как-то не сдюжила, поддалась давлению. Почему?

— Я не могу сейчас за датчан отвечать. Мне кажется, что было такое сильное давление именно на нее, потому что она была последним звеном в этой цепочке. Поэтому изначально все ставки делались на нее и все давление шло по этому направлению. И американцы всерьез считали, что сейчас додавим, чтобы вообще окончательно отказали.

Хотя все равно все понимали, что не додавят, потому что понятно, что это противоречит просто даже здравому смыслу и интересам европейских стран. Уже все неприличные методы задействовали. Так что даже мы, европейцы и международные инвесторы и строители, все остальные, кто был задействован, прорабатывали другие варианты: "Мы сейчас пойдем в обход. Нам это будет чуть-чуть дороже стоить, но мы обойдем, проложим другой отрезок пути".

— Там всего лишь 100 километров.

— Да, и там путь обхода есть. И санкции, которые наложили на корабли, все остальное, все это размывается. Поэтому это был какой-то последний крик возмущения со стороны американцев. Это же все, как бы ни ерничали по тому поводу, была такая серьезная проблема, хотя она была создана искусственно. Серьезные непредвзятые эксперты всегда говорили, что это только Соединенные Штаты Америки такие проблемы создавали. И это действительно так.

Надо не забывать, что Соединенные Штаты Америки после Второй мировой войны не ушли из Европы. Германия остается оккупированной до сих пор. Точно так же, как оккупационные войска стоят в Европе, они стоят в Японии, и никто не уходил оттуда. А если вы оккупированная страна, вы совсем по-другому себя ведете.

Еще вспомним, кто в НАТО деньги вносит? Какой бюджет НАТО и сколько в этом бюджете американских денег? Вот в этом сущность. Но все равно у них сейчас уже не получается всем этим не то, что руководить, но даже серьезно влиять на процессы. Вот и возникают такие ситуации. Просто европейские страны реально заинтересованы в том, чтобы была постоянная надежная поставка нашего дешевого газа, а не постоянное давление из-за океана.

— Путин недавно предложил обнулить все требования "Нафтогаза" к "Газпрому" и подписать контракт, где цена газа будет заложена на 20 процентов ниже, чем сейчас Киев покупает якобы реверсом. Хотя газ просто забирается из этой трубы, который идет из России. Никакого потока оттуда нет.

— Говорят, что так, да. Просто как всегда некоторые хорошие деньги на этом делают.

— Понятно, что этот вопрос еще и политизирован. Примет ли Киев это предложение, как вы думаете?

— Я думаю, что будет всячески затягивать. Вот чем отличаются солидные, уверенные в себе политики от слабых политиков, которые там пытаются какие-то мухлевки делать.

Путин ясно всему миру и в первую очередь Украине заявляет: "Коллеги, есть проблема, вы там это даете, мы это. Давайте так: все обнуляем. Мы вам продаем газ в течение года по ценам на 20 процентов ниже".

— "И все ваши претензии можно обнулить как бы за счет этого дохода".

— Да. Понимаете в чем дело? Но если все обнуляется, то хайп-то на чем делать украинским газовикам в следующем году?… Нет личной выгоды. Поэтому — нет. Вот почему были и остаются сейчас проблемы и с разведением войск в Донбассе. Почему были некоторые предложения от украинцев по поводу формулы Штайнмайера, хотя это старая договоренность, все было принято еще при Порошенко. И там же тоже все ясно и просто: "Вы делаете это, а мы — вот это".

Это как Трамп. То, что было при Обаме, это плохо. Выхожу из этого договора, из этого, из этого и т. д. Зачем выходить? Выходить за тем, чтобы затянуть процесс. А если не затягивать процесс, то все быстро решится. А кто деньги потом будет давать? Американцы денег не дадут. Международный валютный фонд и так не даст. Кто будет потом их подкармливать, если не будет такой проблемы? Вот в чем настоящая проблема.

Проблема этого кризиса — то, что он выгоден тем, кто сегодня находится у власти в Киеве. Им выгоден этот кризис. И вот от этого создавался, создается и, боюсь, и дальше будет создаваться напряжение для того, чтобы международному сообществу говорить: "Вот вы видите, что делают эти русские оккупанты…" Даже постоянные попытки приплести тему Крыма туда продолжаются.

Ведь ясно, договорились еще четыре года тому назад, что Крым — отдельно, не валим все в одну кучу, Крым здесь не обсуждаем, это отдельная тема, а мы занимаемся этим. А они опять — раз туда Крым. Почему? Потому что это затягивает все процессы, создает пустую говорильню, а проблемы остаются и усиливаются. А вот Крым. И начинается снова эта дискуссия, никому не нужная, потому что она беспочвенная и ни к чему не приведет.

У них нет желания быстро закончить этот конфликт миром. Это политическое вранье. Семьдесят процентов населения Украины ясно сказало, что мы хотим мира. И власти это сами сказали, признали. А Зеленский и те, кто стоит за Зеленским сказали: мир. А дальше что? Они не говорят, а главное — почти ничего для этого не делают. Или даже немножко делают для вида, но больше вредят втихую. Будут ли там реорганизации какие-то, выборы? Они об этом даже не говорят. Почему? Потому что, если этого не будет, они денег не будут зарабатывать.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы дания газпром нафтогаз точка зрения украина и сша газовый вопрос война в донбассе северный поток - 2 экспертное мнение александр романович
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