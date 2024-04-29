В ходе ежегодного мероприятия, проводимого Ассоциацией частных клиник, было выявлено, что за последние годы качество доступа к медицинским технологиям существенно улучшилось, приспособившись к потребностям населения благодаря вкладу частных медицинских организаций. В рамках системы ОМС активно функционируют 376 медорганизаций, включая 164 частных.
Генеральный директор Ассоциации Александр Солонин указал на то, что коммерческий сектор медицинских услуг в Петербурге достигает объема более 110 миллиардов рублей, из которых 36 миллиардов приходятся на добровольное медицинское страхование. Он также отметил, что ассоциированные клиники ежедневно обслуживают свыше 100 тысяч пациентов, эффективно дополняя услуги государственных медучреждений.
Обсуждения на круглом столе коснулись вопросов взаимодействия частного сектора с государственными структурами, акцентируя внимание на поддержке бизнеса и развитии медицинских компетенций. Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана подчеркнул готовность городских властей поддерживать частные инициативы, направленные на улучшение качества жизни граждан.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.