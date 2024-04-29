Собака грызет обувь по вашей вине: самые необычные причины данного поведения

Кинологи ответили, почему собаки грызут обувь

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие хозяева знают, что их собаки иногда любят погрызть обувь. Это поведение у щенков часто связывают с ростом зубов, поэтому не удивительно, что они грызут всё подряд. Однако почему подобным образом ведут себя и взрослые собаки? Обычно это происходит из-за стресса, голода или избыточной энергии, и за это часто может быть ответственен сам владелец.

Фото: openverse.org by In Memoriam: Jakes_World is licensed under CC BY-NC 2.0.

Что же делают неправильно многие владельцы? Они не обеспечивают собак достаточным количеством игрушек. У пса должно быть много игрушек, чтобы у него была возможность удовлетворить свою потребность жевать, особенно в стрессовые моменты.

Если вы не купите игрушки, не удивляйтесь, если собака начнёт интересоваться вашей обувью. Кроме того, важно правильно кормить собаку. Если она не получает необходимых питательных веществ, то может начать жевать несъедобные предметы.

Также собаке требуются долгие и активные прогулки. Без достаточной физической усталости собака может направить свою энергию на неподходящие объекты, например, на обувь.

При уходе из дома избегайте долгих прощаний с собакой. Слишком много внимания перед отъездом может только усилить её стресс. Лучше уходить тихо.